Galaxy S26 Ultra khiến "reviewer" thay đổi suy nghĩ về AI trên điện thoại

Với những người làm nội dung công nghệ, điện thoại không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn là một công cụ làm việc quan trọng: từ ghi chú ý tưởng, chụp ảnh, quay video cho đến xử lý nhanh nội dung để đăng tải lên mạng xã hội.

Vì vậy, khi tiếp cận Galaxy S26 Ultra, điều Tân quan tâm không phải là số lượng tính năng AI, mà là liệu chúng có thực sự giúp ích cho công việc làm nội dung hay không.

Reviewer Phạm Ngọc Tân cùng “trợ thủ công việc” Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Samsung).

Galaxy AI là trợ thủ hỗ trợ trong toàn bộ quy trình làm việc

Với một content creator (nhà sáng tạo nội dung) trong lĩnh vực công nghệ, công việc của Phạm Ngọc Tân thường bắt đầu từ việc tìm hiểu thông tin sản phẩm trước khi tham gia các sự kiện hoặc trải nghiệm thiết bị mới.

Trong quá trình này, một trong những công cụ anh sử dụng khá thường xuyên là Circle to Search.

Tính năng này đã xuất hiện trên các dòng Galaxy S trước đây và Tân cũng dùng khá nhiều để tra cứu nhanh thông tin từ hình ảnh.

Trên Galaxy S26 Ultra, Circle to Search được bổ sung thêm khả năng dịch trực tiếp nội dung trên màn hình, bao gồm cả chữ trong hình ảnh, giúp anh vừa đọc vừa hiểu nội dung ngay lập tức mà không cần dùng thêm công cụ dịch.

Ngoài ra, các tính năng dịch tin nhắn, dịch cuộc gọi và chế độ thông dịch viên trên Galaxy S26 Ultra cũng được Tân đánh giá hữu ích, đặc biệt trong những chuyến công tác hoặc sự kiện công nghệ ở nước ngoài.

Tính năng dịch thuật toàn màn hình của Circle to Search giúp gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ (Ảnh: Samsung).

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp cần tìm hiểu nhanh về một thiết bị lạ hoặc một chi tiết kỹ thuật chưa quen thuộc, Tân cũng có thể sử dụng Gemini Live để nhận diện và tra cứu thông tin ngay trên điện thoại.

Khi tham gia các sự kiện công nghệ, Tân thường chụp ảnh và quay video để ghi lại trải nghiệm sản phẩm. Galaxy S26 Ultra nổi bật với camera chính 200MP cùng camera zoom quang học 5X.

Với Tân, phần quan trọng không kém lại nằm ở cách điện thoại xử lý hình ảnh phía sau. Các công nghệ như AI ISP, ProVisual Engine và Nightography giúp máy tự động tối ưu ánh sáng, màu sắc và độ chi tiết khi chụp.

Hệ thống camera của Galaxy S26 Ultra kết hợp cùng trợ lý Gemini Live giúp Tân khám phá về các sự vật, hiện tượng mới xung quanh (Ảnh: Samsung).

Với những hình ảnh vừa chụp tại sự kiện, việc chỉnh sửa và đăng tải nội dung thường cần diễn ra khá nhanh.

Galaxy S26 Ultra trang bị Generative Edit, dùng để chỉnh lại bố cục hoặc xóa chi tiết thừa trong ảnh. Tính năng này còn cho phép chỉnh sửa hình ảnh bằng việc nhập mô tả bằng chữ để yêu cầu thay đổi nội dung bức ảnh.

Chỉ với một câu lệnh mô tả tự nhiên, Generative Edit đã giúp Tân đã có một bức hình chụp sản phẩm đẹp hơn (Ảnh: Samsung).

Video cũng là phần nội dung xuất hiện khá nhiều trong các sự kiện công nghệ. Tuy nhiên môi trường đông người thường khiến việc ghi âm gặp nhiều khó khăn vì có nhiều tạp âm xung quanh.

Đây là lúc Audio Eraser phát huy tác dụng khi có thể nhận diện và loại bỏ các nguồn âm thanh không mong muốn trong video, giúp giọng nói chính trở nên rõ ràng hơn.

Audio Eraser hoạt động với video được quay bởi Galaxy S26 Ultra, Youtube, Facebook.

Audio Eraser không chỉ áp dụng cho video do người dùng quay lại, mà còn có thể hoạt động với các video đang xem trên những nền tảng như YouTube hoặc Facebook. Điều này giúp người dùng nghe rõ nội dung hơn trong những video có chất lượng âm thanh chưa tốt.

Khi AI tham gia vào công việc, bảo mật trở thành yếu tố quan trọng

Khi sử dụng điện thoại trong công việc làm nội dung công nghệ, không ít trường hợp Tân cần làm việc với những tài liệu chứa thông tin bảo mật, vì vậy yếu tố riêng tư luôn là điều anh đặc biệt quan tâm khi sử dụng các công cụ AI.

Trên Galaxy S26 Ultra, một số tác vụ Galaxy AI có thể được xử lý trực tiếp trên thiết bị (on-device) thay vì gửi dữ liệu lên máy chủ bên ngoài. Điều này giúp các thông tin nhạy cảm như tài liệu nội bộ hoặc nội dung trao đổi được xử lý ngay trên điện thoại, mang lại sự yên tâm.

Galaxy S26 Ultra mang tới khả năng xử lý AI trên máy cũng như màn hình chống nhìn trộm Privacy Display (Ảnh: Samsung).

Galaxy S26 Ultra còn có Privacy Display, tính năng giúp hạn chế góc nhìn của màn hình để người ngồi bên cạnh khó có thể nhìn thấy nội dung hiển thị. Tính năng này cũng có thể bật hoặc tắt linh hoạt tùy tình huống, đồng thời hỗ trợ ẩn các thông báo nhạy cảm để tránh vô tình lộ thông tin cá nhân.

Khi AI trên điện thoại không còn chỉ là “tính năng quảng cáo”

Sau một thời gian sử dụng Galaxy S26 Ultra trong công việc và cuộc sống hàng ngày, Phạm Ngọc Tân cho biết anh đã có cái nhìn khác về AI trên điện thoại. Thay vì chỉ là những tính năng mang tính trình diễn, nhiều công cụ Galaxy AI thực sự giúp ích trong các công việc.

Theo Tân, điều khiến anh đánh giá cao không chỉ là sự tiện lợi, mà còn là cách các tính năng AI được thiết kế đi kèm những lớp bảo mật như xử lý dữ liệu trên thiết bị và Privacy Display.

Sự kết hợp giữa tính hữu ích và yếu tố riêng tư này khiến Galaxy AI trở thành một trợ lý đáng tin cậy hơn trong công việc hàng ngày, đồng thời thay đổi phần nào quan điểm ban đầu của anh về AI trên thiết bị di động.