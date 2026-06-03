Đầu tháng 3, Apple đã công bố MacBook Neo và dòng sản phẩm này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người dùng trên toàn cầu. Điều đó ngay lập tức mở ra một cuộc chiến mới trong phân khúc laptop phổ thông.

Tại triển lãm Computex 2026, Acer đã đáp trả Apple khi mang đến mẫu laptop Swift Air 14, cạnh tranh trực tiếp với MacBook Neo. Mẫu máy này khắc phục hầu hết các hạn chế trên MacBook Neo như đèn nền bàn phím, màn hình 120Hz hay dung lượng RAM cao hơn.

Thiết kế trên dòng Swift Air 14 tập trung vào sự tối giản và tính di động. Toàn bộ thân máy được hoàn thiện từ nhôm nguyên khối cứng cáp và chắc chắn. Ngay cả khi tác động lực lên thân máy, thiết bị không hề xuất hiện tình trạng ọp ẹp. Với trọng lượng nhẹ 1,19kg cùng độ mỏng 12,99mm, chiếc máy này dễ dàng nằm gọn trong túi xách hoặc balo.

Phần bản lề có thiết kế dạng thanh dài, được hoàn thiện chắc chắn và không bị lung lay trong quá trình sử dụng. Người dùng cũng có thể dễ dàng mở nắp máy bằng một tay.

Bản lề của máy cho phép mở rộng một góc 180 độ. Thiết kế này giúp màn hình có thể nằm phẳng hoàn toàn trên mặt bàn, hỗ trợ tốt cho việc chia sẻ nội dung hoặc điều chỉnh góc nhìn linh hoạt trong các điều kiện làm việc khác nhau.

Bàn phím trên Acer Swift Air 14 có thiết kế tương đồng với nhiều mẫu laptop 14 inch khác trên thị trường. Các phím bấm có khoảng cách vừa phải, hành trình phím 1,3mm cho trải nghiệm gõ êm tay và không gây ra tiếng ồn khi gõ phím. Bàn phím này cũng được trang bị đèn nền để người dùng có thể sử dụng dễ dàng hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bàn di chuột cảm ứng (haptic touchpad) đạt chứng nhận Microsoft Precision, hỗ trợ đa cử chỉ và được phủ kính Corning Gorilla Glass. Người dùng cũng có thể điều chỉnh mức độ phản hồi rung của bàn di chuột trực tiếp từ cài đặt hệ thống.

Thiết bị đi kèm với một webcam có độ phân giải Full HD. Chất lượng của webcam này tương đối tốt, có khả năng xử lý hình ảnh và nhận diện khuôn mặt chính xác, màu sắc không bị sai lệch hay nhiễu hạt khi dùng trong nhà.

Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp hệ thống camera hồng ngoại, hỗ trợ tính năng mở khóa bằng khuôn mặt Windows Hello giúp tăng cường bảo mật.

Acer trang bị cho Swift Air 14 tấm nền IPS với kích thước 14 inch, độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel cùng tỷ lệ khung hình 16:10. Màn hình này có khả năng tái tạo màu sắc đạt 100% dải màu sRGB, hỗ trợ tốt cho các tác vụ làm việc liên quan đến đồ họa cơ bản và giải trí.

Màn hình của máy có tần số quét 120Hz, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà hơn so với mức 60Hz của MacBook Neo. Ngoài ra, nhà sản xuất còn tích hợp lên màn hình này công nghệ Acer ComfyView, hỗ trợ giảm thiểu hiện tượng phản xạ ánh sáng để bảo vệ mắt người dùng.

Về cấu hình phần cứng, Swift Air 14 được xây dựng dựa trên nền tảng bộ vi xử lý Intel Core Series mới nhất, bao gồm các tùy chọn từ Core 3, Core 5 và Core 7. Các dòng chip này sử dụng kiến trúc lõi mới, kết hợp giữa các nhân hiệu năng cao và nhân tiết kiệm điện, giúp tối ưu hóa công suất tiêu thụ tùy theo tác vụ.

Thiết bị đi kèm với dung lượng RAM tối đa 16GB. So với MacBook Neo chỉ có duy nhất một phiên bản RAM 8GB, Acer Swift Air 14 cung cấp nhiều tùy chọn hơn để người dùng có thể lựa chọn phiên bản phù hợp tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng.

Mẫu máy này còn được trang bị bộ công cụ Acer Intelligence Space. Đây là một trạm điều khiển thông minh tự động nhận diện phần cứng và đề xuất các công cụ AI phù hợp để tối ưu hóa hiệu năng.

Trong đó, AI Agent đóng vai trò như một trợ lý cá nhân giúp soạn thảo email, tóm tắt tài liệu và tạo hình ảnh. Công cụ AI Drawing cho phép người dùng biến các bản phác thảo thô sơ kết hợp với các gợi ý bằng văn bản thành những tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.

Đối với các cuộc họp trực tuyến, công nghệ Acer Purified.Voice sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm nhiễu thông qua hệ thống micro kép, giúp giọng nói rõ ràng hơn ngay cả trong môi trường ồn ào. Một tính năng thú vị khác là Acer Phone Webcam cho phép người dùng sử dụng điện thoại làm webcam để có hình ảnh rõ nét và linh hoạt hơn.

Swift Air 14 được trang bị hai cổng USB Type-C hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn hiện đại như USB4 và Thunderbolt 4, cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao 40Gbps, sạc pin và kết nối màn hình ngoài. Bên cạnh đó, máy vẫn giữ lại một cổng USB-A để kết nối với các thiết bị ngoại vi truyền thống. Về kết nối không dây, thiết bị hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3.

Viên pin 70Wh của máy mang lại thời lượng sử dụng tương đối tốt, với khả năng phát video liên tục lên đến 19 giờ hoặc duyệt web trong 16 giờ. Ngoài ra, thiết bị còn cho phép sạc nhanh từ mức 0% lên 50% chỉ trong vòng 30 phút với bộ sạc 100W đi kèm.

Swift Air 14 đã khắc phục hầu hết điểm yếu trên chiếc MacBook Neo. Đồng thời, sản phẩm này cũng thiết lập một tiêu chuẩn mới đối với laptop Windows phổ thông trên thị trường. Hiện tại, chưa rõ thời điểm mà dòng sản phẩm này được bán ra tại thị trường Việt Nam.