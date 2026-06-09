ChatGPT sắp trải qua “cuộc đại tu” lớn nhất từ trước đến nay

Từ chatbot thành siêu ứng dụng AI

Theo nguồn tin từ Financial Times, OpenAI đang chuẩn bị thực hiện cuộc cải tổ lớn nhất đối với ChatGPT kể từ khi chatbot này ra mắt vào năm 2022.

Công ty được cho là muốn biến ChatGPT từ một trợ lý hội thoại thành một nền tảng AI toàn diện, cho phép người dùng có thể lập trình, tạo nội dung, xử lý công việc và sử dụng các ứng dụng bên thứ ba ngay trong cùng một giao diện.

OpenAI dự định biến ChatGPT từ một chatbot đơn thuần thành một nền tảng AI đa chức năng (Ảnh: Reuters).

Những thay đổi đầu tiên dự kiến sẽ xuất hiện trong vài tuần tới trên cả website và ứng dụng di động của ChatGPT.

Đợt nâng cấp lần này là một phần trong quá trình tái cơ cấu sản phẩm quy mô lớn của OpenAI nhằm tìm kiếm các nguồn doanh thu mới, đồng thời tăng sức cạnh tranh với Anthropic, công ty đứng sau Claude.

Codex, tác nhân AI và tham vọng “không cần prompt”

Trọng tâm của đợt nâng cấp lần này là Codex, nền tảng lập trình bằng AI đang được OpenAI xem như một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất.

Financial Times cho biết OpenAI đã đưa nhiều nhóm sản phẩm về dưới một nhóm lãnh đạo thống nhất do ông Thibault Sottiaux, người từng phụ trách Codex, dẫn dắt.

Công ty cũng đang thiết kế lại giao diện ChatGPT nhằm khuyến khích người dùng sử dụng nhiều hơn các công cụ lập trình, sản phẩm tạo ảnh bằng AI và các ứng dụng của bên đối tác như Canva hay Booking.com.

Codex hiện là một trong những sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất của OpenAI. Số người dùng hoạt động hàng tuần của công cụ này đã tăng gấp sáu lần kể từ khi phiên bản máy tính để bàn được phát hành hồi tháng 2 năm nay, vượt mốc 5 triệu người dùng.

Mục tiêu dài hạn của OpenAI là hướng tới xây dựng trợ lý AI cá nhân có thể hỗ trợ người dùng trong các tác vụ khác nhau trên nhiều thiết bị (Ảnh: CV).

Song song với đó, OpenAI đang đặt cược lớn vào các tác nhân AI có khả năng thực hiện công việc thay người dùng thay vì chỉ trả lời câu hỏi.

Những hệ thống này được kỳ vọng có thể quản lý lịch trình, đặt dịch vụ, thực hiện các nhiệm vụ văn phòng hoặc xử lý những quy trình gồm nhiều bước.

Mục tiêu dài hạn của OpenAI hướng tới xây dựng trợ lý AI cá nhân có thể đồng hành cùng người dùng trong mọi hoạt động, từ công việc đến đời sống, trên nhiều thiết bị khác nhau.

Thậm chí, công ty được cho là đang hướng tới một tương lai mà người dùng không còn phải nhập prompt (câu lệnh) hay lựa chọn tính năng. Thay vào đó, các mô hình AI sẽ tự động hiểu ý định và chủ động thực hiện những hành động theo yêu cầu của người dùng.

Nước cờ quan trọng trước thềm IPO

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh OpenAI ngày càng tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, nhóm được đánh giá mang lại biên lợi nhuận cao hơn so với người dùng cá nhân.

Hiện khoảng 2 triệu doanh nghiệp đang sử dụng các sản phẩm của OpenAI và nhóm khách hàng này đóng góp khoảng 40% doanh thu của công ty. OpenAI kỳ vọng tỷ lệ này sẽ tăng lên 50% vào cuối năm 2026.

Trong khi đó, ChatGPT đã vượt mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần và sở hữu hơn 50 triệu thuê bao trả phí.

Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng OpenAI hiện tạo ra khoảng 2 tỷ USD doanh thu mỗi tháng nhưng vẫn chưa có lãi do chi phí vận hành các hệ thống AI ở quy mô lớn.

Vì vậy, để dồn nguồn lực cho mảng doanh nghiệp, OpenAI đã thu hẹp một số dự án hướng tới người dùng phổ thông. Tính năng thanh toán tích hợp trong ChatGPT đã bị hủy bỏ hay công cụ tạo video Sora cũng không còn được duy trì sau chưa đầy một năm ra mắt.

OpenAI đang nỗ lực tìm cách cải thiện hiệu quả kinh doanh trước thềm IPO (Ảnh: CV).

Đồng thời, OpenAI đang tìm cách chuyển đổi tệp người dùng sang những sản phẩm có giá trị thương mại cao hơn như Codex, tác nhân AI và phần mềm doanh nghiệp.

Việc mở rộng các dịch vụ doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện tình hình tài chính trước khi các nhà đầu tư đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty trong quá trình IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

Tham vọng của OpenAI được hậu thuẫn bởi vòng gọi vốn trị giá 122 tỷ USD hoàn tất hồi tháng 3, đưa định giá OpenAI lên khoảng 852 tỷ USD. Trong đó, Amazon cam kết đầu tư 50 tỷ USD, còn Nvidia và SoftBank mỗi bên đầu tư 30 tỷ USD.

Financial Times cho biết OpenAI đang chuẩn bị cho khả năng nộp hồ sơ IPO bảo mật trong thời gian tới. Hai ngân hàng Goldman Sachs và Morgan Stanley được cho là đang tư vấn cho công ty về thương vụ niêm yết, vốn có thể đưa giá trị công ty vượt mốc 1.000 tỷ USD vào cuối năm 2026.

Cuộc đua tiếp tục nóng lên khi Anthropic đã nộp hồ sơ IPO bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ vào ngày 1/6.

Công ty này hiện được định giá khoảng 965 tỷ USD sau vòng gọi vốn gần nhất, tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với OpenAI trong cuộc đua AI toàn cầu.

Nếu kế hoạch thành công, ChatGPT có khả năng sẽ trở thành trung tâm của một hệ sinh thái AI, với nhiều ứng dụng và dịch vụ được vận hành thông qua một giao diện duy nhất.