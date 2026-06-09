AI cá nhân hóa giúp việc sống khỏe trở nên đơn giản

Hướng dẫn trước giờ đi ngủ, nâng cao chất lượng nghỉ ngơi

Giấc ngủ tưởng chừng là điều rất tự nhiên của cơ thể, nay đang vượt khỏi tầm kiểm soát của không ít người. Tình trạng khó vào giấc, ngủ không sâu hay tỉnh giấc giữa đêm đang trở thành nguyên nhân gây căng thẳng, sụt giảm chất lượng cuộc sống, hiệu suất công việc, tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu và nhiều bệnh lý khác.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để nâng cao chất lượng giấc ngủ và cải thiện những vấn đề bản thân đang gặp phải.

Samsung Health không chỉ đo các chỉ số liên quan đến cường độ hoạt động mà còn đánh giá chất lượng giấc ngủ (Ảnh: Samsung).

Galaxy AI trên hệ sinh thái công nghệ của Samsung, đặc biệt là Galaxy S26 series và đồng hồ Galaxy Watch đang mang đến những cách thức hiệu quả để giúp người dùng nghỉ ngơi hiệu quả hơn.

Thói quen trước giờ đi ngủ, thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ của mỗi người được các thiết bị Galaxy đo đạc, phân tích và lên kế hoạch cải thiện chuyên biệt. Người dùng có thể tìm thấy chương trình huấn luyện giấc ngủ tại ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 series.

Những nhiệm vụ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao như không uống cà phê sau 16 giờ, tập hít thở và thiền trước giờ đi ngủ, xác định giờ đi ngủ phù hợp với nhịp sinh học… được thiết kế dưới dạng danh sách việc nên làm (to-do-list) phù hợp cho từng cá nhân.

Người dùng có thể dễ dàng làm theo và quan sát sự tiến bộ trong chất lượng giấc ngủ thông qua điểm giấc ngủ, điểm năng lượng được cập nhật mỗi ngày trên ứng dụng Samsung Health của điện thoại.

Mở khóa cấp độ tập luyện, thăng tiến theo giáo trình riêng

Với AI cá nhân hoá, các thiết bị di động không còn đơn thuần là một công cụ đếm bước chân hay lượng calories tiêu thụ mỗi ngày. Trí tuệ nhân tạo có thể căn cứ trên thể trạng, mức độ vận động của từng người để thiết kế chương trình luyện tập phù hợp.

Một số mô hình vượt trội như Galaxy AI còn có thể xác định cấp độ chạy, chỉ số thể lực hay tải tim mạch hằng ngày để đề xuất mục tiêu luyện tập và thời gian nghỉ tối ưu nhằm giúp người dùng chinh phục thành tích mà không gây kiệt sức hay chấn thương.

Samsung Health còn đưa ra những gợi ý cá nhân từ những chỉ số của người dùng (Ảnh: Samsung).

Khi mở ứng dụng Samsung Health trên Galaxy S26 series, người dùng có thể thấy toàn bộ các chỉ số nói trên cũng như cấp độ chạy của bản thân. Các lưu ý tập luyện phù hợp với cấp độ hiện tại, lộ trình nâng cao thành tích đều được cập nhật liên tục theo sự phát triển thể chất của từng cá nhân.

Samsung Health còn tạo ra không gian kết nối những người có chung đam mê thông qua các thử thách vận động cùng bạn bè hoặc người dùng trên khắp thế giới.

Ngày 21/6, Samsung cũng tổ chức giải chạy Galaxy Run với quy mô hơn 5.000 người tại TPHCM nhằm truyền cảm hứng luyện tập, khuyến khích sử dụng các thiết bị công nghệ trong việc tập luyện và chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Gợi ý bữa ăn lành mạnh từ nguyên liệu sẵn có

Dinh dưỡng là một phần quan trọng để duy trì một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức lớn bởi không phải ai cũng biết cách chuẩn bị bữa ăn theo nhu cầu thể chất của riêng mình. Sự nhập cuộc của Galaxy AI trên hệ sinh thái di động của Samsung có thể mang đến nhiều gợi ý dễ thực hiện, tiện lợi để bất cứ ai cũng có thể nâng cao chất lượng bữa ăn.

Điểm mạnh của Galaxy AI trên thiết bị Samsung là đưa ra đề xuất dựa trên những chỉ số sức khỏe của từng người như chỉ số Chống oxy hoá (Antioxidant Index), AGEs (Advanced Glycation End-products - những chất độc hại được sản sinh trong cơ thể khi lượng đường trong máu tăng lên)…

Người dùng sẽ nhận được lời khuyên về những nhóm thực phẩm mà họ nên bổ sung nhiều hơn trong khẩu phần ăn hàng ngày. Thậm chí nếu có tủ lạnh của Samsung, mô hình Bespoke AI cũng có thể nhận diện thực phẩm có sẵn để cập nhật trên ứng dụng Samsung Health, giúp người dùng có thể chuẩn bị bữa ăn lành mạnh từ nguồn nguyên liệu trong tủ.

AI không còn là một công nghệ xa vời mà đang bước vào đời sống của mỗi người, mang đến những lời khuyên cá nhân hoá để chăm sóc bản thân dễ dàng hơn mỗi ngày.

Toàn bộ các trụ cột quan trọng của lối sống lành mạnh như tập luyện, dinh dưỡng và nghỉ ngơi nay đã có thể theo dõi và cải thiện nhờ ứng dụng Samsung Health - trung tâm dữ liệu sống khoẻ trên các thiết bị Galaxy S26 series, giúp bạn sống khỏe bền vững theo nhịp điệu của riêng mình.