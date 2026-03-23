AI bùng nổ, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây bước vào giai đoạn tái định nghĩa

Năm 2026 được xem là một cột mốc quan trọng của ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các kiến trúc đa đám mây đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với hạ tầng số.

Các mô hình AI thế hệ mới yêu cầu năng lực tính toán khổng lồ, hệ thống lưu trữ tốc độ cao, mạng băng thông lớn và khả năng mở rộng hạ tầng gần như theo thời gian thực. Điều này kéo theo những thách thức về điện năng, làm mát, kiến trúc hệ thống và quản trị vận hành.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu toàn cầu năm 2024 đạt khoảng 415 TWh và có thể tăng gần gấp đôi vào năm 2030.

Khảo sát ngành của Uptime Institute cũng chỉ ra rằng các nhà vận hành trung tâm dữ liệu đang phải đối mặt đồng thời với nhiều áp lực, gồm chi phí đầu tư tăng cao, hạn chế nguồn điện và nhu cầu AI ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, ngành Data Center và Cloud đang bước vào một giai đoạn tái định nghĩa. Hạ tầng không còn đơn thuần là nơi lưu trữ và xử lý dữ liệu, mà trở thành nền tảng phục vụ các hệ sinh thái số phức tạp, từ AI, phân tích dữ liệu cho tới các ứng dụng thời gian thực.

Sự kiện DCCI Summit 2025 tại Hà Nội thu hút gần 2.000 khách hàng tham dự (Ảnh: Viettel IDC)

Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra cho doanh nghiệp không còn là “có nên đầu tư hạ tầng số hay không”, mà là “xây dựng hạ tầng như thế nào để đáp ứng được kỷ nguyên AI”.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Nền kinh tế số tăng trưởng nhanh, mức độ ứng dụng Cloud ngày càng phổ biến và nhu cầu triển khai AI trong các lĩnh vực như tài chính, sản xuất, logistics hay thương mại điện tử đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư hạ tầng dữ liệu.

Theo báo cáo của Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây Việt Nam, thị trường Cloud tại Việt Nam năm 2030 được dự báo đạt 1,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, so với các thị trường trong khu vực, năng lực hạ tầng phục vụ AI tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Điều này không chỉ phản ánh khoảng cách về năng lực triển khai, mà đồng thời mở ra dư địa lớn để các doanh nghiệp chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng và tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

DCCI Summit 2026: Thảo luận chiến lược Data Center và Cloud trong kỷ nguyên AI

Trong bối cảnh đó, Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026 được tổ chức với chủ đề “Sustainable Infrastructure for Global Digital Growth” (Hạ tầng bền vững cho tăng trưởng số toàn cầu) tập trung thảo luận về chiến lược phát triển Data Center và Cloud trong kỷ nguyên AI.

Tiếp nối thành công của các năm trước với hơn 3.000 khách tham dự và hơn 60 đối tác công nghệ trong nước và quốc tế, DCCI Summit tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những diễn đàn chuyên sâu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng số.

Sự kiện quy tụ các CIO (Giám đốc công nghệ thông tin), CTO (Giám đốc công nghệ), lãnh đạo chuyển đổi số cùng các nhà cung cấp giải pháp công nghệ nhằm trao đổi về những xu hướng mới đang định hình ngành Data Center và Cloud.

Tại DCCI Summit 2026, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ cùng thảo luận về cách Cloud và Data Center cần thay đổi để phục vụ kỷ nguyên AI. Các nội dung trọng tâm của sự kiện bao gồm chiến lược xây dựng hạ tầng sẵn sàng cho AI, kiến trúc Multi-Cloud (mô hình đa đám mây) và Hybrid Cloud (mô hình đám mây lai), các mô hình tối ưu hiệu quả năng lượng cũng như những yêu cầu mới về bảo mật, tuân thủ và khả năng phục hồi hệ thống.

Hội nghị DCCI Summit 2026 tại Hà Nội chính thức mở đăng ký (Ảnh: Viettel IDC).

Bên cạnh các góc nhìn chiến lược, sự kiện cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện thực tiễn về ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Những kinh nghiệm thực tiễn này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn cách triển khai AI trên hạ tầng Cloud và Data Center, cũng như những yêu cầu kỹ thuật cần chuẩn bị để đảm bảo hiệu quả và khả năng mở rộng lâu dài.

DCCI Summit đóng vai trò như một nền tảng kết nối hệ sinh thái. Thông qua các phiên thảo luận, bài trình bày chuyên sâu và hoạt động kết nối, sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp hạ tầng mới, đồng thời thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong bản đồ kinh tế số của khu vực, việc xây dựng hạ tầng Data Center và Cloud đạt chuẩn, hiệu quả và bền vững sẽ trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn. DCCI Summit 2026 trở thành diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận về cách phát triển hạ tầng số phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên AI.

