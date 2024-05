Xu hướng người trẻ Đà Nẵng mua nhà sớm nhờ lãi suất ngân hàng thấp

Mua nhà sớm nhờ gói vay ưu đãi

Sau 4 năm đại học, Phương Chung tìm được công việc với mức lương khởi điểm hơn 8 triệu/tháng. Dù vậy, cô gái trẻ này đang phải dành đến 4 triệu đồng/tháng để thuê được căn hộ như ý tại thành phố Đà Nẵng.

Cô cho biết: "Tôi chấp nhận dành ra 4 triệu mỗi tháng thuê nhà để đổi lấy một căn hộ chất lượng. Căn hộ có không gian sống thoáng đãng và vị trí trung tâm cho phép tôi di chuyển và thực hiện nhiều mục đích một cách thuận tiện. Mức giá thuê hàng tháng là khá cao nên tôi phải tính toán cẩn trọng trong chi tiêu".

Trường hợp của Phương Chung là ví dụ điển hình của khá nhiều người trẻ ngày nay khi sẵn sàng chi trả khoản tiền lớn cho thuê nhà để đổi lại không gian sống thoải mái và chấp nhận giảm bớt chi tiêu.

Ngược lại, không ít người tính toán phương án sở hữu nhà từ rất sớm. Thay vì bỏ ra số tiền gần 4 triệu/tháng để thuê nhà như trước đây, Tống Quyền chọn giải pháp vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi để sở hữu nhà tại chung cư nhà ở xã hội tại lô B4-2 thuộc khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (The Ori Garden). Số tiền thuê nhà trước đây đủ để đóng lãi ngân hàng mỗi tháng, trong khi bản thân lại sở hữu căn hộ riêng tư.

"Tôi biết dự án có gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với mức vay lên tới 70% giá trị căn hộ, kéo dài trong 25 năm. Tôi đủ điều kiện vay nên lãi suất chỉ rơi vào khoảng 3,8%/năm. Bỏ ra khoảng 220 triệu đồng, tôi sở hữu được căn hộ 1 phòng ngủ và mỗi tháng dành ra 3,8 triệu đồng để trả ngân hàng. Con số này thậm chí còn ít hơn số tiền thuê nhà tôi phải trả trước đây", anh Quyền chia sẻ.

Hình ảnh bên trong một căn hộ tại The Ori Garden (Ảnh: The Ori Garden).

The Ori Garden là một trong những dự án đầu tiên tại Đà Nẵng đủ điều kiện tiếp cận gói vay 120.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp khách hàng chưa đủ điều kiện vay ngân hàng Chính sách Xã hội, VietinBank chi nhánh Bắc Đà Nẵng sẽ tham gia cho vay lên tới 70% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi từ 7,5%/năm. Theo tính toán, hàng tháng người mua nhà sẽ phải trả một khoản tiền khoảng 5 triệu đồng, phù hợp với khách hàng trẻ có thu nhập khá.

The Ori Garden được kỳ vọng là giải pháp phù hợp cho nhiều bạn trẻ đang phải "đau đầu" tính toán chi phí thuê nhà hàng tháng. Với cùng một số tiền phải bỏ ra, nhiều người trẻ chọn trả lãi ngân hàng thay vì trả tiền thuê nhà nhưng lại sở hữu tài sản là căn hộ cho riêng mình, an tâm phát triển tương lai.

The Ori Garden - căn hộ dành riêng cho người trẻ hiện đại

Cũng với bài toán tương tự như của Tống Quyền, nhiều người trẻ quyết định chọn mua căn hộ The Ori Garden ngay cả khi chưa có tích lũy lớn. Yếu tố hút khách của dự án không chỉ đến từ chính sách bán hàng, ưu đãi tài chính mà còn nằm ở các yếu tố về pháp lý, hệ tiện ích khác biệt, thiết kế hay những tiềm năng trong tương lai.

Dự án hiện sở hữu đầy đủ bộ pháp lý, đã tiến hành bàn giao sổ hồng cho nhiều cư dân từ cuối 2023 và tiếp tục bàn giao trong thời gian tới.

Không gian tiện ích hiện đại tại dự án The Ori Garden giai đoạn 1 (Ảnh: The Ori Garden).

The Ori Garden đang nhận được phản hồi tích cực của hàng nghìn cư dân sinh sống. Các chuỗi tiện ích như bể bơi, khu thể chất, vườn dạo bộ, mua sắm, an ninh 24/7, đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp… đang phát huy hiệu quả, kiến tạo nên một không gian sống chất lượng, nhiều trải nghiệm.

Các căn hộ có thiết kế tối ưu công năng, mở rộng tầm nhìn, tạo sự thông thoáng cho không gian sống. Ở bất cứ không gian nào trong ngôi nhà, chủ sở hữu đều có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những khoảng không xanh mát của thiên nhiên. Với việc thiết kế những căn hộ rộng, thoáng cùng tầm nhìn khoáng đạt, cư dân sẽ được kích thích cảm xúc tích cực, nhờ vậy có thể "chữa lành" ngay trong chính không gian sống của mình.

Căn hộ The Ori Garden còn được xem là tài sản an toàn và có tiềm năng tăng giá. Đại diện đơn vị phát triển dự án BHS miền Trung nhấn mạnh: "Người trẻ sở hữu nhà sớm cho thấy The Ori Garden đang đáp ứng nhu cầu an cư của đa dạng khách hàng. Đây không chỉ là một ngôi nhà bền vững và có thể truyền nối cho các thế hệ mà còn là tài sản tiềm năng".

Theo khảo sát của đơn vị phát triển, dự án đã có 3 lần tăng giá kể từ khi ra mắt năm 2022 với mức giá khởi điểm là khoảng 12 triệu/m2, trước khi ở mức 16 triệu/m2 như hiện nay, hợp lý, tương xứng với chất lượng, thu hút nhiều khách hàng chọn mua.