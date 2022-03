Viva Plaza tại quận 7 có giá từ 45 triệu/m2

Phối cảnh Viva Plaza với 295 căn hộ cao cấp từ 1-3 phòng ngủ cùng nhiều tiện ích nội khu tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, quận 7.

Giá căn hộ tăng

Từ đầu năm 2022, thị trường khu Nam đã chứng kiến sự nhộn nhịp trở lại khi một loạt dự án căn hộ được chủ đầu tư tung ra bán. Các dự án này chủ yếu thuộc Phú Mỹ Hưng và khu vực giáp ranh như The Antonia, The Peak, Viva Plaza, The Peak Garden, Celesta Rise, Asiana Riverside, Grand Sentosa… Ghi nhận tại các sàn giao dịch cũng cho thấy lượng khách về thị trường khu Nam tìm mua căn hộ đang nhộn nhịp hẳn lên.

Theo báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường, giá bất động sản hạng B tại một số nơi ở khu Nam đầu năm 2022 đã chạm mốc 100 triệu đồng/m2, căn hộ hạng C cũng chạm ngưỡng 60 triệu đồng/m2.

Với "hạt nhân" Phú Mỹ Hưng đã phát triển hoàn chỉnh, khu Nam hiện nay tập trung đầy đủ hệ thống tiện ích cao cấp như các trung tâm thương mại Crescent Mall, SC Vivo City, Lotte Mart; trường quốc tế Canada, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Đinh Thiện Lý; Bệnh viện FV, Tâm Đức; trung tâm hội chợ - triển lãm SECC; bến du thuyền Phú Mỹ Hưng…

Công trình Viva Plaza đã xây đến tầng 12, dự kiến bàn giao vào năm 2023.

Đại lộ thương mại - tài chính quốc tế Nguyễn Lương Bằng đang trở thành tâm điểm phát triển sầm uất với trụ sở các tập đoàn lớn như cao ốc Lawrence S.Ting, Paragon Tower, Broadway, Unilever, Manulife, Golden King, Vinamilk... Bên cạnh đó là các khu biệt thự và căn hộ siêu sang dành cho giới nhà giàu như The Chateau, Nam Viên, The Midtown…

Sự sầm uất của tuyến đường Nguyễn Lương Bằng đã tạo nên sức nóng cho thị trường bất động sản.

Đón cơ hội tại Viva Plaza

Theo công bố của chủ đầu tư Vinaland, công ty đang đưa ra thị trường giỏ hàng khoảng 100 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ, giá bán từ 47 triệu đồng/m2. Khách hàng phải thanh toán 30% là được nhận nhà ngay trong năm 2023; phần còn lại trả góp với lãi suất ưu đãi.

"So sánh với các dự án đang triển khai trên trục Nguyễn Lương Bằng, có thể thấy Viva Plaza rẻ hơn gần 50%. Tuy nhiên, hệ thống tiện ích của Viva Paza không hề kém cạnh khi bên cạnh tiện ích chung toàn khu, dự án còn tích hợp đầy đủ công viên, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, vườn BBQ, trường mẫu giáo, an ninh khép kín. Đồng thời, dự án nằm liền kề chợ Phước Long mang đến nhiều thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của cư dân", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Phối cảnh sảnh đón vào khu căn hộ Viva Plaza.

Một điểm cộng của Viva Plaza là thiết kế căn hộ hiện đại, hài hòa với môi trường xung quanh. Mỗi căn hộ đều có ban công lớn, cho view nhìn toàn cảnh ra 3 mặt sông bao quanh, đồng thời bàn giao hoàn thiện với nhiều trang thiết bị nội thất cao cấp của Hafele, Malloca… Khi hoàn thành, dự án sẽ được quản lý vận hành bởi Savills hoặc một thương hiệu tương đương, giúp cư dân an tâm trải nghiệm những dịch vụ với chất lượng cao nhất.

Đặc biệt, Viva Plaza đã xây dựng đến tầng 12, đã đóng tiền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy phép mở bán căn hộ hình thành trong tương lai, đăng ký hợp đồng mẫu theo quy định pháp luật về bất động sản.

Với những lợi thế nói trên, Viva thu hút sự chú ý trên thị trường bất động sản khu Nam. Chủ đầu tư cho biết, giỏ hàng 100 căn đợt này đang được khách hàng đặt chỗ ưu tiên sắp kín bởi Viva Plaza mang đến cơ hội an cư tại khu vực được mệnh danh "trái tim Nam Sài Gòn".