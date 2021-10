Vinhomes Smart City thu hút cư dân quốc tế

Dân trí Vinhomes Smart City là nơi an cư của cộng đồng cư dân từ 20 quốc gia, mở ra cơ hội giao lưu, khám phá các nền văn hóa đa dạng trên thế giới.

Giấc mơ "công dân toàn cầu"

"Giới trẻ tin rằng, trải nghiệm quốc tế là con đường dẫn đến chất lượng cuộc sống tốt hơn trong tương lai" là kết quả khảo sát trong "Báo cáo Nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam" của Hội đồng Anh. Chân dung mới của người trẻ thời hiện đại được định hình bởi xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, nhằm thích ứng với một thế giới phẳng đầy năng động và cạnh tranh.

Đánh giá cao những lợi thế mang lại từ việc du học như tiếp cận với hệ thống giáo dục tân tiến, các nền văn minh đa sắc màu trên thế giới, nhưng nhiều bạn trẻ cho biết không thích định cư hẳn ở nước ngoài.

Mỹ Anh (20 tuổi, Hà Nội) cho biết, thích không khí quây quần đoàn tụ với ông bố, bố mẹ, bạn bè, những điều mà nếu đi du học có khi một năm chỉ được một lần. Tuy nhiên, không phải cứ ra nước ngoài du học mới có thể tiếp cận văn hóa thế giới, mới là một công dân toàn cầu. Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân có thể ở ngay Việt Nam.

Quan điểm này của Mỹ Anh nhận được sự tán đồng của cả gia đình. Môi trường sống của gia đình hiện mang tính "quốc tế", bảo đảm Mỹ Anh có thể rèn luyện tiếng Anh, kết nối bạn bè mà không gặp cách trở về địa lý.

"Môi trường quốc tế" đó chính là khu đô thị Vinhomes Smart City, với cộng đồng cư dân từ 20 quốc gia đang sinh sống. Cuộc sống giàu trải nghiệm quốc tế ngay tại đại đô thị thông minh này thích hợp cho giới trẻ năng động, tư duy rộng mở, hay những gia đình hiện đại định hướng con trẻ tới cuộc sống hội nhập, phát triển toàn diện.

Vinhomes Smart City quy hoạch đồng bộ, tiêu chuẩn cao không kém các thành phố hiện đại trên thế giới.

Ở chiều ngược lại, những công dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam lại luôn mong mỏi về một cộng đồng cũng có nhiều người từ các quốc gia khác giống mình, với tiện nghi, tiêu chuẩn cao cấp tương xứng.

"Không nhiều khu đô thị dành riêng cho cộng đồng quốc tế, đáp ứng đủ các chuẩn khắt khe của người nước ngoài như vậy tại Việt Nam", Hirota Fushihara, quản lý một công ty công nghệ Nhật tại Mỹ Đình chia sẻ. Chỉ đến khi được giới thiệu và tìm hiểu về khu đô thị mới Vinhomes Smart City, người đàn ông có 5 năm sinh sống tại Việt Nam mới tìm được chốn an cư ưng ý.

Cuộc sống giàu trải nghiệm quốc tế ngay tại Vinhomes Smart City.

Mở cửa ra thế giới

Những tiêu chí quốc tế tại Vinhomes Smart City đã chinh phục cộng đồng 20 nghìn cư dân, đến từ 20 quốc gia về đây sinh sống. Môi trường "đa văn hóa", hội tụ tinh hoa thế giới ngay tại thủ đô khiến từng ngày của mỗi cư dân là một trải nghiệm phong phú. Đó là vườn Nhật, hồ cá Koi mang đậm văn hóa Nhật Bản, những phân khu nghỉ dưỡng phong cách Mỹ với bể bơi nhiệt đới ngoài trời rợp mát cọ Mỹ, chà là; đến những khu downtown phố Tây sôi động…

"Không ngờ tôi có thể tìm thấy những thứ thân thuộc của quê hương ngay ngoài cửa, khi mỗi ngày có thể dạo bộ quanh vườn Nhật, công viên, hồ cá Koi, công viên Zen Park… Cảm giác an yên và thư thái, tràn ngập thiên nhiên đặc trưng của cuộc sống Nhật Bản", Hirota thích thú.

Những hồ cá chép đỏ, cổng Torri, đường dạo lát sỏi đá cùng các cây bon-sai uốn tỉa công phu… tinh tế đến mức một người Nhật Bản với sự kỹ tính, cầu toàn đặc trưng như Hirota cũng bị thuyết phục.

Cư dân của 20 quốc gia lựa chọn Vinhomes Smart City để an cư.

Nhưng không chỉ là cảnh sắc, bầu không khí sống động tại "thành phố Tây" với các lễ hội, sự kiện đậm bản sắc văn hóa từ nhiều quốc gia đã giúp những trải nghiệm quốc tế chân thực, sinh động hơn bao giờ hết.

Phạm An (26 tuổi) thường xuyên tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi ngôn ngữ tại khu đô thị. "Có hẳn một nhóm online để các cư dân tại đây trò chuyện với nhau. Vì nhiều người trẻ, người nước ngoài nên nhu cầu kết bạn, trao đổi văn hóa rất lớn. Trò chuyện bằng tiếng Anh với các hàng xóm từ Anh, Mỹ…, tìm hiểu văn hóa của họ khiến tiếng Anh của mình tự nhiên hơn, mà học "vào" hơn gấp nhiều lần so với các lớp học tiếng Anh truyền thống", An nói.

Văn hóa Nhật Bản tái hiện trong không gian sống tại Vinhomes Smart City.

Những trải nghiệm sống này cũng trở nên thích thú và tối giản hơn nhờ công nghệ, như bãi đỗ xe thông minh có khả năng nhận diện biển số xe tự động, hay thông tin biển báo cập nhật tình hình thời tiết và chất lượng không khí ngay tại khu đô thị. Chỉ cần bước chân xuống sảnh tòa nhà là một thế giới tiện tích chào đón cư dân ngay ngưỡng cửa. Đó là hệ thống giáo dục của Vinschool, đến chăm sóc y tế tiêu chuẩn quốc tế của Vinmec quốc tế, hay mua sắm, vui chơi ăn uống tại Vincom Mega Mall...

Vinhomes Smart City dần kiến tạo một thành phố Tây ở phía Tây thành phố.

Hơn cả một không gian sống, Vinhomes Smart City hứa hẹn trở thành điểm đến hội tụ những giá trị tinh hoa. Với đặc trưng của một "thành phố quốc tế, công dân toàn cầu", dự án kỳ vọng mang hơi thở thời đại, thế hệ trẻ được ươm mầm phát triển, mở rộng tầm nhìn, cởi mở lối tư duy và hội nhập cùng thế giới.

Trường Thịnh