Vinhomes ra mắt phân khu mới trong đại đô thị Vinhomes Smart City

Lấy cảm hứng thiết kế theo phong cách Indochine - Đông Dương, The Tonkin mong muốn tạo nên một "dấu ấn thành thị mang phong vị Á Đông" ngay giữa lòng thành phố. Với số lượng căn hộ giới hạn và sở hữu những tiện ích riêng độc đáo, The Tonkin cũng là một trong những dự án đầu tiên tại Hà Nội đưa phong cách Đông Dương vào tiện ích cảnh quan của chung cư cao cấp.

Bước chân tới The Tonkin, cư dân sẽ được chào đón bởi tháp đồng hồ The Goddess và giàn cảnh quan The Muse mở ra không gian đầy nghệ thuật và thưởng thức.

Khu tiện ích và công viên nội khu The Tokin (Ảnh phối cảnh minh họa).

Theo thiết kế, dạo quanh dự án là không gian "triển lãm" đặc sắc với khu tiểu cảnh Champa Wave hay hồ bơi nhiệt đới ngoài trời gần 1.000 m2 - tất cả đều đậm chất Indochine. Sự sang trọng, tinh tế đến từng chi tiết với xích đu, vườn nhiệt đới, không gian mặt nước, cây xanh, đường dạo được sắp đặt hài hòa...

Ngay trong nội khu The Tonkin là một hệ sinh thái thu nhỏ với các tiện ích như khu tập gym, đường dạo, sân thể thao, sân chơi trẻ em... Dãy shophouse ở khối đế The Tonkin và khu thương mại dịch vụ kề cận giúp cư dân thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm thường nhật và là nơi hẹn hò gia đình, bạn bè mỗi dịp cuối tuần.

Tọa lạc tại vị trí lõi trung tâm của Vinhomes Smart City, cư dân của The Tonkin chỉ cần vài bước chân đã tới ngay 2 nhà để xe thuận tiện, công viên trung tâm Central Park rộng lớn với hồ điều hòa trung tâm 4,8 ha. Đồng thời, The Tonkin thừa hưởng hệ sinh thái đẳng cấp của Vingroup đáp ứng mọi nhu cầu từ giáo dục, y tế, mua sắm giải trí, đi lại... cùng bộ 3 công viên chủ đề 16,3 ha và hàng nghìn tiện ích mang đến chuẩn mực sống cao cấp giữa trung tâm mới phía Tây Hà Nội.

Khu tập gym và yoga nội khu The Tokin (Ảnh phối cảnh minh họa).

Nằm kế cận cầu vượt lối vào số 5, The Tonkin mang lợi thế đặc biệt với khả năng kết nối trực tiếp đến tuyến đường huyết mạch Lê Trọng Tấn và các tuyến đường 72, đường 70. Chỉ với 10 phút di chuyển từ dự án, cư dân đã có thể đến những khu vực trung tâm công nghệ, tài chính, văn hóa… của Hà Nội.

Là phân khu mang tiêu chuẩn bàn giao liền tường cao cấp tại Vinhomes Smart City, The Tonkin mang đến một không gian cao cấp nổi trội theo phong cách Indochine. Phong cách này được biết tới như khúc giao hưởng Á - Âu, tượng trưng cho phong cách sống thượng lưu và nghệ thuật. Các căn hộ cao cấp của The Tonkin đều được trang bị nội thất đến từ những thương hiệu nổi tiếng.

Các căn hộ The Tokin sẽ được bàn giao liền tường với các thiết bị nội thất từ những thương hiệu nổi tiếng (Ảnh phối cảnh minh họa).

Với số lượng giới hạn, vị trí đắc địa, phong cách Indochine khác biệt cùng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, The Tonkin được dự báo sẽ là sản phẩm bất động sản được quan tâm hàng đầu phía Tây Hà Nội. Sự xuất hiện của The Tonkin - mảnh ghép mang dấu ấn văn hóa Đông Dương độc đáo sẽ góp phần kiến tạo nên một bức tranh đa sắc màu, đa văn hóa, đa trải nghiệm của thành phố quốc tế Vinhomes Smart City - ngôi nhà chung của hơn 20 cộng đồng đa quốc gia.