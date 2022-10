Vinhomes hợp tác Mitsubishi: Kỳ vọng vào sự bứt phá của bất động sản "Quận Ocean"

Bất động sản hàng hiệu The Metropolitan

Dù chưa ra mắt, The Metropolitan đã khiến giới đầu tư chú ý khi sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội. Theo đó, dự án sở hữu vị trí đắc địa kế cận cổng San Hô, tiếp giáp tuyến đường Lý Thánh Tông 6 làn xe - nơi cửa ngõ đại đô thị Vinhomes Ocean Park. Nhờ đó, dự án có khả năng kết nối thuận lợi tới các tuyến đường trọng điểm đã hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao Cổ Linh hay cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy. Việc đi lại càng thuận tiện hơn bởi Vinhomes Ocean Park - "Quận Ocean" - là điểm xuất phát của các tuyến xe buýt điện VinBus đi lại liên tục các ngày trong tuần.

Gia nhập thị trường từ năm 2018, "Quận Ocean" đã hình thành một cộng đồng sôi động, mang phong cách hiện đại của Nhật Bản, Singapore… Trong đó, The Metropolitan được định vị là "tâm điểm thượng lưu" tại Vinhomes Ocean Park với cảm hứng thiết kế lấy từ 4 thành phố nổi tiếng trên thế giới là Zurich (Thụy Sĩ), Beverly (Mỹ), London (Anh) và kinh đô ánh sáng Paris (Pháp) để cùng tạo nên một "bản hòa ca" đa sắc về cảnh quan và kiến trúc.

The Metropolitan - Dự án hợp tác giữa Mitsubishi và Vinhomes tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park (Ảnh: Vinhomes).

The Zurich - phân khu đầu tiên ra mắt tại The Metropolitan lấy cảm hứng từ Zurich - thành phố hạnh phúc. Tâm điểm thành thị với phong cách Thụy Sỹ sẽ mang tới cho cư dân nơi đây một chất sống châu Âu cùng những tiện ích được chăm chút tới từng chi tiết.

Sở hữu vị trí đắc địa kế cận hồ San Hô - The Zurich thừa hưởng chất sống nghỉ dưỡng sôi động ngay dưới chân nhà. Cư dân tương lai sống tại đây không chỉ tận hưởng bầu không khí trong lành mà chỉ với vài bước chân, tất cả có thể thưởng thức những bữa tiệc BBQ ngay bên bờ cát trắng hồ San Hô, tập thể dục tại công viên gym kề nhà hay cùng con thỏa sức vui đùa với những sân chơi đa sắc màu.

Tọa lạc tại "Quận Ocean", những cư dân tương lai của The Metropolitan cũng có đặc quyền sử dụng hàng nghìn tiện ích của đại đô thị. Điểm nhấn hấp dẫn nhất chính là "bộ đôi kỳ quan" biển hồ nước mặn Crystal Lagoon diện tích 6,1 ha và hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha tích hợp hàng trăm điểm nướng BBQ, hơn 100 sân tập thể thao đa dạng các bộ môn, sân gym ngoài trời hàng trăm chức năng… Trong tương lai, khu vực này sẽ còn có thêm các tiện ích mang phong cách resort biển tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown.

Vinhomes Ocean Park - một trong những tâm điểm bất động sản phía đông Hà Nội - thu hút tới gần 45.000 cư dân về đây sinh sống (Ảnh: Vinhomes).

Cú bắt tay làm nên sản phẩm đẳng cấp

Mitsubishi Coporation đặt bút ký kết hợp tác toàn diện cùng Vinhomes từ tháng 12/2021, sau 30 năm tập đoàn đa quốc gia này có mặt tại Việt Nam. Trong 3 mũi nhọn được hướng tới, 2 bên cam kết cùng nhau kiến tạo các khu đô thị phức hợp quy mô lớn, với tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, ứng dụng tối đa các giải pháp thông minh mang tới cho khách hàng cuộc sống hiện đại, tiện nghi ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới.

2 sản phẩm hợp tác đầu tiên - The Origami và The Beverly Solari (Vinhomes Grand Park, TPHCM) đã ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của khách hàng, thậm chí nhiều nhóm sản phẩm còn được đặt mua hết trước khi ra hàng.

Mitsubishi kết hợp cùng Vinhomes đưa tới thị trường bộ đôi sản phẩm The Origami và The Beverly Solari tại Vinhomes Grand Park (Ảnh: Vinhomes).

"Bàn đạp" này giúp giới đầu tư tin tưởng rằng hợp tác Mitsubishi - Vinhomes sẽ tiếp tục gặt hái thành công khi tiến ra thị trường Hà Nội. Ngoài ưu thế vượt trội của môi trường sống tại các phân khu, cơ sở hạ tầng xung quanh "Quận Ocean" vẫn đang tiếp tục có những bước đột phá.

Theo đó, quý III/2023, dự kiến cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ khánh thành; tiếp sau là cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở, cầu Ngọc Hồi. Trong tương lai, tuyến metro số 8 kết nối Gia Lâm với khu vực phía Tây Thủ đô cũng sẽ được xây dựng. Đây là đòn bẩy quan trọng cho thị trường bất động sản nói chung, đặc biệt, các dự án sở hữu vị trí đắc địa như The Metropolitan tại "Quận Ocean".