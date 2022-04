Việt Nam sắp xuất hiện chuỗi 10 dự án bất động sản trị liệu chuyên sâu

Trong năm 2022 và 2023, tập đoàn bất động sản Gotec Land sẽ giới thiệu hơn 10 dự án bất động sản trị liệu tại các thị trường TPHCM, Đà Nẵng, Cam Ranh, Biên Hòa. Điểm nhấn của những dự án này là đều sở hữu các trung tâm trị liệu, detox, chữa lành quy mô lớn ở Việt Nam, được vận hành bởi những người khổng lồ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên thế giới. Tổng quy mô các dự án lên tới 150 ha.

Cuối tháng 4/2022, tập đoàn này sẽ giới thiệu ra thị trường dự án Shizen Home - tổ hợp căn hộ trị liệu khoáng nóng ở TPHCM, nằm ven sông Sài Gòn tại trung tâm quận 7. Dự án sở hữu trung tâm khoáng nóng, tổ hợp spa, trung tâm detox, chuỗi sauna hiện đại và nhà hàng Nhật Bản với quy mô gần 2.000 m2. Khi dự án hoàn thành, cư dân sẽ được trải nghiệm trị liệu khoáng nóng để thải độc, làm đẹp suốt 365 ngày mà không cần phải tới các khu nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Ngoài trung tâm trị liệu, dự án còn sở hữu vườn Nhật rộng hàng nghìn mét vuông được thiết kế theo phong cách thiền định chánh niệm, kết hợp cùng trung tâm trà đạo và các cung đường cung đường lát đá massage để kích thích lưu thông khí huyết và các huyệt đạo.

Trung tâm trị liệu khoáng nóng này sẽ được thiết kế, vận hành bởi những tập đoàn đứng đầu thế giới, đặc biệt được quản lý bởi Taisei - tập đoàn quản lý các tổ hợp nghỉ dưỡng, resort hàng đầu Nhật Bản. Tại quận 12, Gotec Land cũng sẽ triển khai một dự án căn hộ theo mô hình "thiên đường trị liệu giữa lòng thành phố", để mỗi căn hộ sẽ thành một spa.

Đầu quý III/2022, tại Đà Nẵng, Gotec Land tiếp tục triển khai một thiên đường nghỉ dưỡng kết hợp các liệu trình trị liệu lớn ở Việt Nam. Dự án sở hữu trung tâm thương mại 5 tầng được thiết kế như một con phố trị liệu, làm đẹp, chữa lành và trung tâm chánh niệm trên cao. Dự án này sẽ được vận hành bởi thương hiệu chuyên cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu lớn nhất của Việt Nam, cung cấp các gói trị liệu kết hợp nghỉ dưỡng dài ngày với thời hạn 7 ngày, 15 ngày, 1 tháng và 3 tháng.

Cuối năm 2022, đầu năm 2023, Gotec Land sẽ kết hợp cùng thương hiệu spa và trị liệu số một Châu Á, chuyên vận hành các tổ hợp resort 6 sao của Viceroy (thương hiệu resort của hoàng gia Dubai), Sofitel, Aman, Six Senses, M-Gallary… để phát triển những tổ hợp nghỉ dưỡng có quy mô gần 70 ha tại Cam Lâm, Khánh Hòa. Khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành điểm đến trị liệu và chăm sóc sức khỏe dài ngày hàng đầu thế giới, nâng tầm chất lượng sống cũng như giá trị thật sự của bất động sản Việt Nam, không chỉ là nơi an trú. Theo chủ đầu tư, dự án sẽ bảo tồn nguyên bản bản sắc thiên nhiên, hạn chế sự can thiệp một cách tối đa, để khách du lịch tới đây có được trải nghiệm "trở về sống giữa thiên nhiên, hòa mình với thiên nhiên".

Cũng tại Khánh Hòa, Gotec Land sẽ phát triển một thiên đường shopping, ẩm thực, kết hợp trị liệu, chăm sóc sức khỏe và thải độc. Dự án sẽ là sự kết hợp giữa các khu nghỉ dưỡng và những thiên đường giải trí với tổng quy mô gần 50 ha. Theo đó, sau thời gian thỏa thích mua sắm, giải trí và ăn chơi, khách du lịch sẽ được phục hồi năng lượng, thải độc và thư giãn tại các thiên đường trị liệu.

Tại Biên Hòa, Gotec Land sở hữu 3 dự án tọa lạc tại những vị trí được ví như "tâm điểm kim cương", dự báo sẽ trở thành những biểu tượng kiến trúc của Đồng Nai và mang đến một trải nghiệm sống chưa từng có tại khu vực phía Nam.

Theo đó, tòa tháp căn hộ tại 3 dự án này sẽ là những tòa tháp xanh theo mô hình "rừng thẳng đứng trên không" với hàng trăm khu vườn giữa tầng mây, đưa thiên nhiên vào trong căn hộ. Mọi căn hộ tại dự án đều là các căn hộ i-on âm với chức năng chống lại sự lão hóa và bệnh tật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng sẽ thiết kế đưa khoáng nóng vào trong từng biệt thự tại đây.

Trước khi bắt tay với hàng loạt các tập đoàn quốc tế để trở thành người tiên phong phát triển dòng sản phẩm bất động sản chuyên biệt dành cho chăm sóc sức khỏe, Gotec Land đã thành công với hàng loạt các dự án tại TPHCM như: Asiana Plaza Tân Phú, Asiana Plaza Bình Thạnh, Asiana Cappella, Sai Gon Asiana.