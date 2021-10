Vì sao VinHoliday tại Phú Quốc thu hút giới đầu tư?

Dân trí Nhà đầu tư mua các sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng VinHolidays có thể đón lợi nhuận kép đến từ làn sóng du khách "một điểm đến, trọn nhu cầu".

Tầm nhìn đầu tư

Ông Hùng Thanh, một nhà đầu tư tại TPHCM rất tự tin vì tìm được chỗ để "tiền đẻ ra tiền" ngay trước mắt. Theo ông, nhà đầu tư bây giờ đều có tầm nhìn, tuy nhiên không phải ai cũng tìm ra được đúng phân khúc để dòng tiền sẵn sàng sinh sôi. "Tình hình hiện nay thì kênh đầu tư nào nhà đầu tư cũng dè dặt, nhưng phải biết nhìn xa và dự đoán được tình hình thì sẽ giải được bài toán cho dòng tiền nhàn rỗi", ông nói.

Ảnh phối cảnh căn hộ VinHolidays.

Ông vừa đầu tư vào 3 căn hộ du lịch tại VinHolidays Phú Quốc, vì từ ngày 1/11, Phú Quốc có thể mở cửa đón khách du lịch nội địa và từ 20/11 có thể đón khách quốc tế với "hộ chiếu vắc xin". Thông tin này là cú hích với ngành du lịch và nhóm khách quốc tế. Có thể khách chưa tới đông đúc ngay nhưng tiếng vang điểm đến là nổi bật, mọi sự chú ý đều dành cho Phú Quốc.

Phú Quốc United Center có nhiều hoạt động cho du khách.

Lý do ông xuống tiền tại VinHolidays mà không phải dự án khác là do Phú Quốc vừa mới được bình chọn là "Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới" do Times xếp hạng. Điều này sẽ là cầu nối để hàng chục triệu du khách Bắc Mỹ, Châu Âu và cả Châu Á đưa tên Phú Quốc nói chung và Phú Quốc United Center vào điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình du lịch sắp tới.

Nằm trong quần thể tỷ đô Phú Quốc United Center, sản phẩm căn hộ khách sạn như VinHolidays hứa hẹn đón nhiều khách, triển vọng suốt bốn mùa. Những sản phẩm tại Grand World hay VinWonders đều được nhà đầu tư sở hữu từ rất sớm.

Không gian sống bên trong Phú Quốc United Center

Ở góc độ vĩ mô, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á Thái Bình Dương đánh giá, các nhà đầu tư nhìn nhận tình hình hiện tại chỉ là biến động tạm thời, họ vẫn kỳ vọng vào khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam trong trung và dài hạn. Do đó, giai đoạn này là cơ hội để các nhà đầu tư tiếp cận với những tài sản đang trên đà tăng trưởng với mức giá hợp lý.

Trong tương lai, đại diện Savills Hotels cho rằng, sự hồi phục của thị trường du lịch phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và tốc độ tiêm chủng vắc xin. Bên cạnh đó, nguồn khách nội địa được kỳ vọng là động lực chính hỗ trợ phần nào quá trình khôi phục của ngành nghỉ dưỡng khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Sức hút từ VinHolidays

VinHolidays được Vinpearl vận hành theo mô hình khách sạn tối giản. Chuỗi khách sạn tối giản nằm ở vị trí sôi động và sầm uất bậc nhất thành phố không ngủ Grand World, kết nối trực tiếp ra các khu phố mua sắm hoạt động 24/7 sôi động, cận kề hàng nghìn hạng mục giải trí, công trình ấn tượng.

VinHolidays hứa hẹn đón khách nhộn nhịp bốn mùa

VinHolidays còn nằm trong lòng Phú Quốc United Center, siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thương mại dịch vụ với hàng nghìn hạng mục vui chơi giải trí kỷ lục và hệ sinh thái nghỉ dưỡng. Đó là tổ hợp biệt thự và khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl, Corona Casino; công viên bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam - Vinpearl Safari; công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam và hàng đầu Châu Á - Vinwonders Phú Quốc; Grand World Phú Quốc - siêu thành phố không ngủ; đưa Phú Quốc trở thành "điểm đến quốc tế mới" tại Châu Á.

Các sản phẩm VinHolidays hứa hẹn đảm bảo công suất khai thác, đem lại dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư. Khả năng vận hành của Vinpearl đã được bảo chứng ngay trong giai đoạn căng thẳng dịch bệnh khi vẫn đảm bảo cam kết với nhà đầu tư.

Nhà đầu tư cần bỏ ra 1,1 tỷ đồng (tương ứng 30%) là đã có thể đầu tư một căn hộ nằm tại vị trí đắc địa của thị trường nghỉ dưỡng Phú Quốc, 70% còn lại vay ngân hàng và được miễn lãi đến hết năm 2022. Nếu khách hàng có tài sản đảm bảo thì ngân hàng có thể hỗ trợ vay lên tới 100%, khách hàng không cần phải bỏ vốn ban đầu. Với việc chủ đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng, nhà đầu tư có thể kinh doanh ngay tức thì mà không áp lực trả nợ với chính sách hỗ trợ lãi suất đến 27/8/2022. Sau đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục được ân hạn nợ gốc thêm 36 tháng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong 5 năm, tổng khoản chi trả của một khách hàng là khoảng 1,5 tỷ đồng, bao gồm vốn ban đầu 1,1 tỷ đồng và lãi của 3 năm (khoảng hơn 400 triệu đồng); nhưng chỉ trong 3 năm đầu, nhà đầu tư có thể thu về 80% số tiền bỏ ra từ khoản lợi nhuận cam kết 10%/năm trong 3 năm đầu, tương đương gần 700 triệu (sau thuế) và những quyền lợi đi kèm lên đến hơn 200 triệu đồng.

Nhà đầu tư mua các sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng VinHolidays hứa hẹn có thể đón lợi nhuận kép đến từ làn sóng du khách "một điểm đến, trọn nhu cầu".

Chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các sản phẩm trong Phú Quốc United Center: - Khách hàng mua Shop VinWonders Bãi Dài và Boutique Hotel Grand World sẽ được tặng ngay gói hoàn thiện nội thất 500 triệu đồng; - Khách hàng mua sản phẩm Condotel Grand World được tặng một cây vàng trị giá 56 triệu đồng.

Trường Thịnh