Vì sao giá nhà dự án The Metrolines chỉ tăng không giảm?

Dân trí Sở hữu vị trí đắc địa, nằm ở lõi tam giác vàng 3 tuyến metro quan trọng số 5, 6, 7 chạy qua, The Metrolines nắm giữ tiềm năng tăng giá mạnh trong tương lai, bởi metro là bảo chứng cho giá bất động sản chỉ có "một chiều đi lên".

Giá nhà gần tuyến metro tăng 75% trong 5 năm

Từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1863 ở Luân Đôn, metro được xem như giải pháp sống còn cho giao thông nội đô tại những đại đô thị có mật độ dân cư cao và bán kính lên tới 30km. Loại hình giao thông công cộng này cũng chính là thước đo cho sự phát triển hạ tầng cũng như mức phát triển kinh tế, xã hội của mỗi thành phố. Các chuyên gia quy hoạch đồng tình rằng, metro với năng lực vận chuyển và tính liên kết vùng, sẽ kéo theo sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị, tạo thành các TOD - Transit Oriented Development (đô thị phát triển trên cơ sở hệ thống giao thông công cộng). Đây là mô hình đô thị lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển, từ đó kéo giá bất động sản (BĐS) cũng tăng dần theo metro.

Tại Pháp, giá BĐS tại các dự án bên tuyến đường sắt ở thành phố Nantes cao hơn 25% so với mặt bằng chung, tuyến metro Helsinki (Phần Lan) khiến giá căn hộ gần nhà ga tàu điện ngầm tăng từ 8-11%. Hay như tại Bangkok, tuyến metro khi đi vào hoạt động đã đẩy giá BĐS dọc hai bên đường tăng tới 20,5%, đặc biệt cao ở khu vực đặt nhà ga, điểm dừng.

Vì thế, không khó hiểu khi thị trường BĐS Thủ đô lên cơn sốt khi Vinhomes ra mắt dự án The Metrolines thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

The Metrolines nắm giữ lợi thế là vị trí đắc địa tại "giao lộ vàng" 3 tuyến metro trọng yếu 5, 6, 7.

Chuyên gia quy hoạch đô thị, TS Bùi Đình Trường, Giám đốc Công ty Tư vấn Kiến trúc Việt Nam dẫn số liệu từ CBRE cho biết, BĐS TP.HCM ở các khu vực có gần tuyến metro chạy qua đã tăng tới 75% trong 5 năm qua. Trong khi đó, The Metrolines đang nắm giữ lợi thế đặc biệt mà không một dự án nào tại Việt Nam có, là vị trí đắc địa - án ngữ tại "giao lộ vàng" 3 tuyến metro trọng yếu 5, 6, 7 cùng hai trạm dừng gần dự án.

"Hạ tầng là một trong những bàn đạp có sức bật lớn đối với bất động sản, đặc biệt là metro vì đây là phương tiện giao thông tiện ích và hữu dụng nhất tại các thành phố lớn. Metro chính là biểu tượng cho văn minh, khẳng định sự vươn lên của những thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM", chuyên gia Bùi Đình Trường nói.

Tiềm năng không giới hạn từ metro

Đúng như tên gọi của dự án quốc tế The Metrolines, metro chính là ưu thế nổi bật của dự án tại khu vực phía Tây Hà Nội. Các tuyến metro 5,6,7 không chỉ góp phần cải thiện được việc đi lại của cư dân, là sức bật đánh thức tiềm năng của khu hành chính mới phía Tây mà còn là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản tại những dự án vị trí đắc địa như The Metrolines.

Dưới góc nhìn chuyên gia, TS Bùi Đình Trường cho rằng, với tiềm năng khai thác lâu dài (các tuyến metro có thể sử dụng đến hàng trăm năm) là bảo chứng lợi nhuận cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời bền vững.

"Tôi chưa từng thấy BĐS nào gần metro giảm giá", ông nói. "Rất khó xác định đỉnh giá của những dự án như The Metrolines, bởi giá trị metro mang lại là không giới hạn".

Vị chuyên gia phân tích thêm, việc hình thành và phát triển 3 tuyến metro không đơn lẻ mà cùng với các tuyến đường bộ huyết mạch quan trọng bậc nhất thủ đô như Đại Lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn, Vành đai 2, Vành đai 3… xây dựng hệ thống giao thông đa dạng, hỗ trợ và phát huy các điểm mạnh của từng loại hình giao thông, từ đó thay đổi toàn diện về hình thái và cấu trúc đô thị.

"Khi hạ tầng giao thông phát triển, chắc chắn kiến trúc thượng tầng, các hạ tầng dịch vụ và hoạt động dân sinh sẽ phát triển theo. Hay nói cách khác, cộng đồng sự phát triển đô thị khiến BĐS trong khu vực ngày càng có giá hơn", Giám đốc Công ty Tư vấn Kiến trúc Việt Nam phân tích.

Cư dân The Metrolines được thụ hưởng mọi tiện nghi của đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City.

Ra mắt đầu tháng 6 vừa qua, dự án The Metrolines nằm trong siêu quần thể Vinhomes Smart City, gồm 3 phân khu mang ba phong cách độc đáo: The Sakura - phong cách Nhật Bản tinh tế, The Miami - phong cách nhiệt đới Mỹ sôi động và The Victoria - phong cách Hồng Kông phồn hoa. Nếu xét về khía cạnh tiện ích nội khu dành cho cư dân, Vinhomes Smart City hoàn toàn áp đảo các dự án ở cùng khu vực phía Tây.

The Metrolines sở hữu hệ thống tiện ích riêng biệt gồm 3 bể bơi nội khu (trong nhà và ngoài trời); sân chơi trẻ em và sân chơi vận động liên hoàn, vườn cờ, hồ cảnh quan, đường dạo bộ…. Đặc biệt, The Metrolines là dự án đầu tiên sở hữu riêng vườn Nhật nội khu và bể bơi 4 mùa nội khu tại Vinhomes Smart City.

Bên cạnh việc hưởng lợi từ vị trí trung tâm 3 tuyến metro, cư dân The Metrolines cũng được thụ hưởng mọi tiện nghi từ "tứ trụ kim cương" Vingroup của đại đô thị City Vinhomes Smart City minh, gồm: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Hà Nội; bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; hệ thống trường mầm non và liên cấp Vinschool; và tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp Vinhomes, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn sống cao nhất.

Trường Thịnh