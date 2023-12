Tuy Hòa thiếu phòng lưu trú cao cấp và cơ hội cho nhà đầu tư

Gành Đá Đĩa, địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách tại Phú Yên.

Phú Yên - dịch vụ lưu trú chưa đáp ứng tăng trưởng du lịch

Bên cạnh lợi thế được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam, thắng cảnh, bãi biển đẹp trải dài, Phú Yên đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, thu hút nhiều dự án du lịch để từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đã có nhiều biện pháp được thúc đẩy như chương trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam, duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng của các nhóm nghệ nhân, các câu lạc bộ đàn, khôi phục làng nghề truyền thống, quy hoạch xây dựng, thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự...

Nhờ đó, du lịch Phú Yên đã có những bước tiến đáng kể. Năm 2022, Phú Yên đón 2,2 triệu lượt du khách, tăng 491,4% so với năm 2021 và tăng 20,2% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19). Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên ước đạt 1,5 triệu lượt, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Tuy Hòa sở hữu bờ biển dài (Ảnh: HTL Seaside).

Chị Ngọc Mai (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ, chị và gia đình đã dự định đi nghỉ tại Tuy Hòa dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi nhưng vì chủ quan nên giữa tháng 8 mới đặt phòng khách sạn. Lúc đó các cơ sở từ 3 sao trở lên đã "cháy phòng". Cả thành phố có 2 khách sạn 5 sao. Vì vậy chị đành lùi kế hoạch.

Thiếu các cơ sở lưu trú là bài toán cần được ưu tiên giải quyết hàng đầu. Hầu hết các cơ sở lưu trú hiện có thiếu đầu tư về chất lượng để đáp ứng thị hiếu du lịch cao cấp hiện nay.

Theo thống kê, Phú Yên hiện có 400 cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó có 2 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn 4 sao, 4 khách sạn 3 sao, còn lại là các homestay hoặc khách sạn, nhà nghỉ bình dân...

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực du lịch được đánh giá tuy đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác quản lý tổng thể các điểm du lịch chưa khai thác, phát huy được hết giá trị di tích, danh thắng để phục vụ phát triển du lịch...

Đi tìm lời giải cho bài toán nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú

Sở hữu mọi ưu thế để trở thành một "trung tâm du lịch mới" của miền Trung trong tương lai, theo các chuyên gia, bên cạnh việc quảng bá các danh lam, thắng cảnh, nét đẹp văn hóa nhằm thúc đẩy du lịch địa phương thì Phú Yên cũng cần tập trung để nâng cao chất lượng ngành dịch vụ lưu trú.

Điều này để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của du khách về một nơi lưu trú chất lượng cao cấp, trọn vẹn tiện ích và thuận tiện di chuyển đến các địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng.

Đặc biệt, nhờ lợi thế có thể khai thác du lịch 4 mùa, Phú Yên càng trở thành miền đất hứa để phát triển dịch vụ, đem đến nguồn thu ổn định và bền vững cho nhà đầu tư gia nhập mô hình kinh doanh dịch vụ lưu trú tại đây.

Nhằm mang đến giải pháp gia tăng tài sản và khai thác dịch vụ cho nhà đầu tư, những dãy shoptel tại HTL Seaside - trung tâm nhà phố thương mại hiện đại bậc nhất tại tâm điểm phía Đông đại lộ Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa - chính là một trong những lựa chọn hàng đầu để hiện thực hóa mô hình kinh doanh dịch vụ lưu trú hạng sang. Đồng thời, dự án góp phần giải cơn khát phòng lưu trú cao cấp cho du khách đến với Phú Yên.

Với 232 căn shoptel nguy nga, tráng lệ trên trục đường đắt giá bậc nhất Tuy Hòa, chiều cao nổi bật lên tới 9 tầng, 1 sân thượng, có thể khai thác tối đa 21 phòng, thiết kế đa công năng chỉ cách bãi biển 500m, HTL Seaside là một trong những lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư kinh doanh khách sạn kết hợp thương mại, dịch vụ trung và cao cấp mang lại lợi nhuận tốt.

Cận cảnh Shoptel HTL Seaside sẵn sàng bàn giao vào quý I/2024. (Ảnh: HTL Seaside).

Để hiện thực hóa mô hình kinh doanh cho các nhà đầu tư, chủ đầu tư HTL Việt Nam dành tặng chính sách ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay ô tô trị giá lên tới 1,2 tỷ đồng cho 5 khách hàng nhanh nhất hoàn thiện hợp đồng mua bán (HĐMB) trước ngày 9/3/2024.

Khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị HĐMB sẽ được chiết khấu 10%. Bên cạnh đó là chính sách ưu đãi vay vốn và ân hạn nợ gốc lên tới 18 tháng, tiến độ thanh toán linh hoạt lên đến 12 đợt.

HTL Seaside đang đẩy mạnh những công tác cuối cùng để bàn giao căn hộ vào quý I/2024. Vì vậy, ngay bây giờ, nhà đầu tư có thể bắt tay vào chiến lược hiện thực hóa mục tiêu đón đầu tiềm năng kinh doanh bội thu các mùa lễ hội 2024 tại Phú Yên bằng cách liên hệ hotline 1900866628.

Chương trình khuyến mãi "mua nhà phố biển tặng liền xế sang".

Thông tin chi tiết:

Địa chỉ dự án: đại lộ Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam

Đơn vị quản lý Marketing - Truyền thông: Glexhomes