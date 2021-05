Từ thú chơi du thuyền thời thượng tới cơ hội cho BĐS Hạ Long

Dân trí Theo dòng chảy xu hướng sở hữu du thuyền của giới siêu giàu, Việt Nam rất cần có một bến du thuyền hiện đại và xứng tầm để neo đậu những "căn biệt thự nổi" đắt đỏ. Hạ Long đang nắm bắt cơ hội lớn này với sự xuất hiện của "Vịnh Du thuyền".

Du thuyền mang tới sự riêng tư và an toàn cho chủ nhân. Nguồn: Super Sail Yachts

Sự bùng nổ nhu cầu "tránh dịch" trên biển

"Đại dịch Covid-19 đang mang tới giá trị mới cho du thuyền thám hiểm, điển hình là một số siêu du thuyền có thể tham gia hành trình 9.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu", Bloomberg dẫn lời Aino Grapin, Giám đốc điều hành studio nội thất siêu du thuyền Winch Design trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Bà Grapin lý giải rằng đây là xu hướng tất yếu, thỏa mãn nhu cầu có thể tận hưởng cuộc sống riêng tư trên biển trong thời gian dài của giới thượng lưu, tránh xa sự ồn ào, soi mói và đặc biệt là dịch bệnh.

Sự bùng nổ nhu cầu "tránh dịch" trên biển còn được thúc đẩy bởi việc giãn cách xã hội, những hạn chế về du lịch giữa các quốc gia, mà đôi khi điều này đã trở thành "khát khao" được khám phá những vùng biển mới và trải nghiệm mới.

Theo đó, công ty chế tạo tàu Arksen đã chứng kiến lượng yêu cầu tăng tới 88% trong năm 2020 đối với dòng tàu tuần dương sang trọng có động cơ khỏe bậc nhất thế giới, cho phép chủ nhân khám phá những nơi hoang dã nhất trên hành tinh. Trong khi nhà sản xuất siêu du thuyền Cecil Wright & Partners hưởng lợi từ xu hướng này khi doanh số bán năm 2020 là 354 chiếc, với chi phí đóng mới lên tới 840 triệu USD.

Hạ Long giàu tiềm năng phát triển bến du thuyền cùng hệ thống BĐS đẳng cấp

Giới chuyên gia cho rằng, sau một năm lao đao vì đại dịch, những người siêu giàu thậm chí còn giàu hơn và đây là thời điểm - họ ngày càng nghiêm túc hơn trong cuộc đua sở hữu siêu du thuyền.

Báo cáo mới đây của ngân hàng Thụy Sĩ UBS và PwC đã chỉ ra rằng các tỷ phú trên thế giới đã gia tăng khối tài sản thêm 27% trong thời kỳ đại dịch, chạm ngưỡng 10 nghìn tỷ USD. Điển hình, các nhà đầu tư công nghệ và các nhà công nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất từ đại dịch, với mức tăng tài sản lần lượt + 41% và + 44%.

Không đứng ngoài xu hướng đó, giới siêu giàu Việt Nam đang gia tăng nhanh hàng đầu thế giới, khoảng 31%, theo dự báo 5 năm tới của Knight Frank - công ty tư vấn và dịch vụ BĐS. Cùng với sự giàu lên này, lợi thế đường bờ biển dài và những hòn đảo nguyên sơ ngoài vịnh đã cổ vũ cho thú chơi du thuyền của giới siêu giàu Việt Nam.

Giới thượng lưu đang ngầm cạnh tranh nhau xem họ có thể đi bao xa, trong bao lâu khi thực hiện những chuyến phiêu lưu bất ngờ. Đang có "một cuộc đua ngầm" tốn kém, trong đó nổi bật yêu cầu tìm kiếm bến đỗ chuyên nghiệp cùng hạ tầng tương thích với sự sang chảnh của du thuyền.

Tổ hợp BĐS giải trí Sun Marina sở hữu Vịnh Du thuyền đẳng cấp

Bến du thuyền đã đủ nhu cầu?

Nhờ địa hình tự nhiên, dải đất hình chữ S Việt Nam có gần 1/2 số tỉnh, thành có biển với tổng chiều dài bờ biển trên 3.260 km, cùng hệ thống vịnh, đảo tự nhiên, sông ngòi. Đây là yếu tố thuận lợi để phát triển các bến du thuyền.

Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng đủ điều kiện phát triển các bến du thuyền quốc tế và kiến tạo được hạ tầng cảng biển hiện đại, quy mô. Tại Quảng Ninh, nơi đây vừa có Vịnh di sản vừa có Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cảng chuyên biệt cho khách du lịch đầu tiên ở Việt Nam. Đây cũng là điểm đến có thể trao cho các chủ nhân du thuyền cơ hội khám phá hàng trăm đảo nhỏ cùng hệ sinh thái phong phú, hoang sơ. Cùng với đó là lịch trình trải nghiệm danh thắng cùng các tổ hợp vui chơi, tắm khoáng nóng đang phát triển nhanh đứng đầu miền Bắc.

Xứng đáng là điểm đến "all in one", thiên đường ăn chơi giải trí phía Bắc, giới chuyên gia nhận định, đã đến lúc Quảng Ninh cần bổ sung thêm bến đỗ đẳng cấp cho những "ngôi biệt thự nổi" trên vịnh. Theo đó, "Vịnh Du thuyền" tại Hạ Long là một phần không thể tách rời trong tổ hợp Sun Marina, được kiến tạo từ yếu tố độc đáo Vịnh di sản sở hữu bến du thuyền đẳng cấp trên thế giới.

Căn hộ Sun Marina Town mang tới tầm nhìn đắt giá ra Vịnh Du thuyền

Bên cạnh đó, Tổ hợp Sun Marina còn bao gồm 1 tòa tháp đôi biểu tượng mang tên Sun Marina Town và quần thể 230 căn shophouse mặt biển mang tên Sun Marina Plaza được phát triển liền kề Vịnh du thuyền. Dự án được kỳ vọng kiến tạo chuẩn mực mới về bất động sản siêu sang cũng như tạo đòn bẩy cho sự vươn mình của thành phố Hạ Long, đồng thời thiết lập một "thế giới" riêng dành cho tầng lớp những con người tinh hoa, tiên phong cho một lối sống thời thượng và mong muốn trải nghiệm những điều khác biệt.

Như vậy, có thể thấy, không chỉ với vai trò tạo dựng và thúc đẩy tiềm năng, kinh doanh, du lịch cho mỗi vùng đất, vịnh du thuyền trong tương lai tại Hạ Long mang sứ mệnh kiến tạo, xác lập chuẩn sống thượng lưu dành riêng cho giới siêu giàu. Và điều này luôn có sức hút khó cưỡng.

Còn gì tuyệt vời hơn khi những du thuyền đắt tiền luôn có bến đỗ chuyên nghiệp, ngay cạnh hệ thống cầu cảng, dãy phố thương mại sầm uất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nạp nhiên liệu, thực phẩm để bất cứ khi nào cũng có thể giong buồm vươn khơi khám phá những hòn đảo hoang sơ ngoài Vịnh Hạ Long, hay thử thách làm "Robinson" trong một chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ và phấn khích.

Điều này cũng lý giải vì sao giới thượng lưu cũng như giới đầu tư đang ngóng đợi cơ hội sở hữu những vị trí đẹp nhất tại tổ hợp Sun Marina, dự án đang được chủ đầu tư Sun Group lên kế hoạch ra mắt thị trường vào thời gian tới.

Trường Thịnh