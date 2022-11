Thu Thiem Zeit River mở bán đợt đầu tiên, hơn 95% "giỏ hàng" được tiêu thụ

Căn hộ hạng sang đáp ứng nhu cầu về không gian sống cao cấp

Việc gia nhập "sân chơi" bất động sản khu Đông Sài Gòn của tập đoàn GS E&C Hàn Quốc, thông qua công ty thành viên Việt Nam GS Enterprise (VGSE), với dự án căn hộ hạng sang Thu Thiem Zeit River đã thu hút sự chú ý của thị trường. Trong bối cảnh tầng lớp thượng lưu Sài thành vẫn luôn tìm kiếm không gian sống phù hợp với vị thế và cộng đồng của riêng mình tại "phố Đông" thì giá trị của Zeit - thương hiệu căn hộ hàng đầu tại xứ sở kim chi - được kỳ vọng sẽ đáp ứng lực cầu của các nhà đầu tư phân khúc này.

Thế nên, khi vừa có thông tin của dự án, nhiều khách mua tiềm năng đã đưa Thu Thiem Zeit River vào "tầm ngắm", không ngừng theo dõi các tiến triển về cơ sở pháp lý, thông tin về thiết kế, các đơn vị tham gia phát triển và vận hành… cũng như các sự kiện ra mắt, mở bán.

Dự án Thu Thiem Zeit River thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng (Ảnh: VGSE).

Sáng ngày 27/11, tại Gem Center, buổi lễ ra mắt dự án Thu Thiem Zeit River đã thu hút đông đảo khách hàng quan tâm và quy tụ các đại lý phân phối bất động sản lớn như CBRE, Thủ Thiêm Real, ERA, Khải Hoàn Land, The SmartLand, The One Land, An Phong Land.

Thu Thiem Zeit River chính thức ra mắt (Ảnh: VGSE).

Tổng thể dự án có 300 căn, đa dạng các dòng sản phẩm từ nhà phố, nhà phố thương mại, căn hộ hạng sang (1-4 phòng ngủ), căn hộ thông tầng (duplex), biệt thự trên không (penthouse).

Ông Cho Sung Yol, Tổng giám đốc VGSE, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: VGSE).

Trong khuôn khổ của sự kiện, chủ đầu tư cũng mở bán đợt đầu tiên với các sản phẩm căn hộ 1-4 phòng ngủ. Kết quả, hơn 95% sản phẩm đã tìm được chủ nhân sở hữu.

Không khí giao dịch sôi động tại sự kiện (Ảnh: VGSE).

Những giá trị vượt trội

Thành công của sự kiện mở bán không chỉ cho thấy bất động sản Thủ Thiêm - khu vực cốt lõi cho sự phát triển của thành phố - vẫn có sức hấp dẫn với giới thượng lưu, mà còn chứng minh được Thu Thiem Zeit River là một dự án có tiềm lực. Theo báo cáo bất động sản quý III của Hôi Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung mới căn hộ giảm 63,8% so với quý II và sẽ tiếp tục khan hiếm.

"Việc giao dịch thành công các căn hộ Thu Thiem Zeit River ngay trong ngày đầu mở bán đã khẳng định xu hướng lựa chọn của các nhà đầu tư đối với dự án sở hữu các giá trị vượt bậc này: từ uy tín và kinh nghiệm của chủ đầu tư hiện đứng thứ 24 trong Top 250 công ty xây dựng lớn nhất thế giới, cho đến tiềm lực tài chính và lợi thế pháp lý", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

VGSE kiến tạo nên Thu Thiem Zeit River như một "ốc đảo đô thị" dành riêng cho cộng đồng giới thịnh vượng tại Sài Gòn, là "nơi trú ẩn" cho những ai đang tìm kiếm chốn riêng cao cấp giữa thành phố hoa lệ. Ẩn chứa trong Zeit là 4 giá trị cốt lõi thông qua kiến trúc tinh tế, không gian sống xanh, tiện ích thông minh, cao cấp và vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, nhằm mang đến giá trị cho cuộc sống của những cư dân thượng lưu.

Dấu ấn đương đại kiến tạo không gian sống độc đáo (Ảnh phối cảnh dự án).

Bên cạnh các ưu thế về vị trí chiến lược, kiến trúc độc đáo, thiết kế tinh tế và trải nghiệm độc đáo mà không phải dự án nào cũng có thể có được, người mua căn hộ Thu Thiem Zeit River cũng được hỗ trợ tối đa với chính sách thanh toán linh hoạt trong vòng 24 tháng. Khép lại đợt mở bán đầu tiên, thông tin về các đợt mở bán tiếp theo sẽ được liên tục cập nhật để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

