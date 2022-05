"Thiên đường" mua sắm ngay thềm nhà - tiện ích cho cộng đồng tinh hoa

"Giới tinh hoa" (elite) - theo như tác giả C. Wright Mills, nhà xã hội học người Mỹ mô tả trong cuốn "The Power of Elite" (Giới tinh hoa quyền lực) - là khái niệm chỉ tầng lớp những người có quyền thế, nắm giữ khối tài sản lớn, sở hữu các đặc quyền, đặc lợi, hoặc những người có chức vị, trình độ chuyên môn cao. Họ được xem là tầng lớp tinh anh, thành phần trí thức, ưu tú của xã hội.

Có "an cư" thì mới "lạc nghiệp", đây vốn là mục tiêu của mọi tầng lớp trong xã hội và giới tinh hoa cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cộng đồng tinh hoa có một điểm chung khi tìm nơi an cư" cho mình, đó là hướng đến một giá trị lý tưởng. Sự "lý tưởng" này không chỉ nằm ở không gian sống mà kèm theo những giá trị cộng đồng xứng tầm, với những người có chung triết lý sống, phông văn hóa và cách thức hưởng thụ, qua đó góp phần tạo ra những khu vực sống động, sầm uất hàng đầu quốc gia và thậm chí là cả quốc tế.

Cộng đồng tinh hoa tri thức luôn tìm kiếm không gian sống lý tưởng (Ảnh minh họa: Shuttershock).

Nhu cầu được sinh sống trong môi trường tốt từ lâu đã trở thành xu hướng và hình thành trên thế giới với các khu vực nổi tiếng như Beverly Hills, Rockefeller Center (Mỹ); Peak (Hong Kong, Trung Quốc); Gangnam (Hàn Quốc)… Còn tại Việt Nam hay cụ thể là thành phố sáng tạo Thủ Đức (trực thuộc TPHCM) cũng đang vươn mình, trở thành nơi an cư dành cho cộng đồng tinh hoa.

Một trong những dự án đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu là Khu thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp King Crown Infinity - dự án của đơn vị phát triển BCG Land, trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (Hose: BCG). Dự án tọa lạc tại hai mặt tiền đường Võ Văn Ngân - con đường huyết mạch của TP Thủ Đức - và đường Nguyễn Bá Luật, là sản phẩm cao cấp trong bán kính 3km, mang theo mục tiêu tái định nghĩa chuẩn sống căn hộ cao cấp cho người Việt Nam với hệ thống tiện ích đặc quyền dành cho cư dân.

King Crown Infinity kỳ vọng tái định nghĩa chuẩn sống căn hộ cao cấp tại Trung tâm TP Thủ Đức (Ảnh: BCG Land).

Thiên đường mua sắm ngay thềm nhà - thỏi nam châm hút cộng đồng cư dân tinh hoa

Covid-19 những năm qua đã trở thành một rào cản ngăn trở tầng lớp trung và thượng lưu tiếp cận những kinh đô mua sắm tại nước ngoài. Ở chiều hướng ngược lại, nhu cầu mua sắm hàng hiệu và thương hiệu quốc tế vẫn đang tăng cao (theo số liệu từ tập đoàn tư vấn RBNC năm 2021) dẫn đến việc các nhãn hàng xa xỉ tiếp tục tìm cách vào những đô thị lớn tại Việt Nam.

Để tối ưu hiệu quả kinh doanh, các thương hiệu hạng sang thường lựa chọn tiếp cận những vị trí vàng, nơi có sẵn tệp khách thuộc tầng lớp thượng lưu làm điểm đến, giống như những gì King Crown Infinity có thể mang tới.

Về cơ bản, cộng đồng trí thức thượng lưu khi lựa chọn nơi sinh sống sẽ không chỉ cân nhắc về không gian mà còn cả sự tiện lợi. Với tiêu chí ấy, King Crown Infinity là một lựa chọn cho giới thượng lưu khi phát triển theo hướng hình thành nên tổ hợp đa tiện ích với mô hình "All in one" trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ cuộc sống. Tiện ích này đáp ứng xu hướng "one-stop shopping" - hay "mua sắm một điểm đến" - đang rất thịnh hành và tiềm năng ở cả Việt Nam lẫn các quốc gia trên thế giới, khi tất cả những dịch vụ dành cho cư dân từ mua sắm, ẩm thực cho đến giải trí được gói gọn tại khối đế trung tâm thương mại cao tới 6 tầng.

Không gian bên trong khối đế thương mại tại King Crown Infinity (Ảnh: BCG Land).

Sở hữu diện tích lên tới 14.000m2 nối liền với tổ hợp căn hộ cao cấp dành cho cư dân tinh hoa, khối đế thương mại của King Crown Infinity được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành biểu tượng phồn hoa giữa trung tâm TP Thủ Đức. Diện tích ấy đủ để luôn đảm bảo sức chứa cũng như sự thoải mái trong trải nghiệm cho không chỉ cư dân mà cả những khách hàng ghé thăm, mang đến không gian thoáng đãng, trong lành mà vẫn đảm bảo được sự nhộn nhịp của một đô thị sầm uất.

Với tiềm năng của mình, khối đế thương mại của King Crown Infinity là một điểm đến đầy thu hút với nhiều thương hiệu F&B lớn từ Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… cũng như các hãng thời trang, hàng tiêu dùng cao cấp trên thế giới. Qua đó trở thành lựa chọn hàng đầu mỗi khi cư dân ngại đi xa nhưng vẫn cần một nơi để mua sắm, giải trí, đồng thời góp phần nâng tầm khu vực, mang lại niềm tự hào cho những cư dân sinh sống tại đây.

Không gian ăn uống, mua sắm, giải trí cao cấp tại khối đế dự án (Ảnh: BCG Land).

Cộng hưởng cùng những ưu điểm nổi bật của khối đế thương mại, căn hộ cao cấp King Crown Infinity hứa hẹn trở thành một trong những khu vực sầm uất nhất tại trung tâm TP Thủ Đức, mang đến triển vọng đầu tư sinh lời cho những chủ nhân danh giá, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình tài chính có nhiều biến động hiện nay.

Chủ đầu tư sẽ triển khai chính sách thanh toán hấp dẫn. Theo đó, khách hàng sẽ chỉ cần trả 15% đã có thể được nhận nhà, đồng thời được hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ kèm theo lãi suất ưu đãi 0% trong 24 tháng, và 0% phí trả nợ trước hạn. King Crown Infinity được bảo lãnh bởi các ngân hàng uy tín như: BIDV, VietinBank, VPBank, Vietcombank, MB Bank cùng với các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.