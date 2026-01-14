The Win City được vinh danh “Dự án bất động sản đạt chuẩn VRES xuất sắc Việt Nam 2025”

VARS Awards 2026 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 (VREF 2026), do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình nhằm đánh giá, chứng nhận và tôn vinh các dự án bất động sản đáp ứng hệ tiêu chí phát triển chuẩn mực, hướng tới giá trị bền vững cho dự án, khách hàng và toàn thị trường.

The Win City - “Dự án bất động sản đạt chuẩn VRES Việt Nam 2025” - mức độ xuất sắc tại VARS Awards 2026 (Ảnh: BTC).

Theo ban tổ chức, các hạng mục giải thưởng được xét chọn thông qua quy trình đánh giá nhiều vòng, với sự tham gia của hội đồng đánh giá độc lập, uy tín trong ngành.

Đại diện các doanh nghiệp có dự án đạt chuẩn VRES 2025 - mức độ xuất sắc tại VREF 2026 (Ảnh: BTC).

Định hướng phát triển bền vững

Việc The Win City được chứng nhận danh hiệu “Dự án bất động sản đạt chuẩn VRES Việt Nam 2025 - hạng mục xuất sắc” cho thấy dự án đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quy hoạch, chất lượng triển khai và định hướng phát triển bền vững. Trong đó, sự nhất quán trong chiến lược triển khai là những yếu tố được hội đồng đánh giá cao.

The Win City - căn hộ cao cấp tại phía Tây TPHCM (Ảnh: CĐT).

The Win City được phát triển bởi liên danh chủ đầu tư Thắng Lợi Group - An Cường - Central, với định hướng xây dựng khu đô thị hiện đại, đa tiện ích tại cửa ngõ Tây TPHCM. Với quy mô 13,1ha, gồm 18 tháp, The Win City cung cấp gần 6.000 sản phẩm đa dạng từ căn hộ 1 phòng ngủ, căn 2 phòng ngủ, căn 3 phòng ngủ, shophouse.

Trong đó, hơn 70% là các căn 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ với diện tích vừa phải, hướng đến nhu cầu ở thực, an cư của gia đình trẻ, chuyên gia và lực lượng lao động làm việc dài hạn tại khu vực, đặc biệt là những khách hàng có nhu cầu sở hữu căn hộ đầu tiên để an cư và tích lũy giá trị bền vững.

Ngay từ giai đoạn đầu, dự án chú trọng quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và các tiêu chí phát triển môi trường bền vững, hướng tới việc hình thành một cộng đồng cư dân ổn định, phát triển lâu dài.

The Win City tích hợp mô hình tiện ích đồng bộ, trung tâm kết nối với hệ sinh thái 3 phân khu, cùng hơn 100 tiện ích live - work - play - learn - care - move (sống - làm việc - vui chơi - học tập - chăm sóc - di chuyển) theo mô hình “One stop living hub” (một điểm đến, mọi trải nghiệm), giúp cư dân tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng sống và trải nghiệm phong cách toàn cầu. Đồng thời, khu đô thị còn trở thành điểm đến thương mại - dịch vụ, kiến tạo cộng đồng năng động, thịnh vượng.

Chủ đầu tư cho biết, dự án có pháp lý minh bạch, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, mang đến sự an tâm cho khách hàng an cư và đầu tư. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí đánh giá các dự án đạt chuẩn VRES 2025.

Trước đó, The Win City cũng từng được vinh danh “Top 5 dự án bất động sản giá trị thật tiêu biểu vùng động lực phía Nam năm 2025”, khẳng định sự nhất quán trong định hướng phát triển và chất lượng triển khai của dự án.

The Win City đón lợi thế từ Vành đai 3

The Win City tọa lạc tại cửa ngõ Tây TPHCM, mặt tiền đường Trần Văn Giàu nối dài (Tỉnh lộ 10), cách nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu 5-10 phút di chuyển. Đây là một trong 6 nút giao quan trọng của Vành đai 3, kết nối đến các đô thị vệ tinh của TPHCM như Đồng Nai, Bình Dương (cũ), Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Từ The Win City, cư dân mất khoảng 5-10 phút để tiếp cận nút giao Vành đai 3, gia tăng lợi thế kết nối vùng (Ảnh: CĐT).

Vành đai 3 là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía Nam, đang đẩy nhanh tiến độ. Đoạn qua Tây Ninh (cũ) đã hoàn thành và dự kiến thông xe vào 30/4. Khi toàn tuyến Vành đai 3 được khép kín, trục giao thông sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ The Win City đến Bình Dương (cũ) và sân bay quốc tế Long Thành còn khoảng 60 phút, đến Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) khoảng hơn 2 giờ di chuyển, thay vì mất 4 -5 giờ như trước đây.

Bên cạnh đó, The Win City còn hưởng lợi từ các trục hạ tầng trọng điểm như Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú nối dài, Trần Văn Giàu, giúp kết nối nhanh vào khu vực nội đô. Từ dự án, cư dân mất khoảng hơn 30 phút để di chuyển đến chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất hay AEON Mall Bình Tân.

Cư dân The Win City tương lai mất 5-10 phút kết nối đến Bình Chánh, TPHCM thông qua tuyến Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10) (Ảnh: CĐT).

Đồng thời, các tuyến giao thông liên vùng như cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Vành đai 4… không chỉ giúp The Win City dễ dàng hòa vào mạng lưới giao thông quốc gia, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn khi hạ tầng khu Tây TPHCM tiếp tục được đầu tư và mở rộng.

Sở hữu vị trí chiến lược cửa ngõ Tây TPHCM, The Win City được kỳ vọng sẽ đón làn sóng dịch chuyển cư dân theo quy hoạch vùng đô thị và hệ thống vành đai - cao tốc, hướng tới cộng đồng cư dân trẻ, chuyên gia và người lao động trong giai đoạn phát triển mới.