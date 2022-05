The Sun Sports Center tại Sun Casa Central đi vào hoạt động

The Sun Sports Center là trung tâm thể thao đã đạt Chứng chỉ công trình xanh do Edge chứng nhận. Đây là chứng chỉ được tài trợ bởi Chính phủ Vương quốc Anh và Ban thư ký các vấn đề kinh tế SECO của Thụy Sĩ.

Hồ bơi tại khu phức hợp thể thao The Sun Sports Center (Ảnh: VSIP).

The Sun Sports Center được thiết kế đa hoạt động với hồ bơi đạt chuẩn dài 50 m để mọi thành viên trong gia đình có thể thỏa thích thư giãn. Bên cạnh đó là khu vui chơi ngoài trời dành cho trẻ nhỏ và phòng tập gym với nhiều trang thiết bị hiện đại, giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao thể chất, tinh thần của cộng đồng. Tại đây còn được thiết kế thêm khu vực sauna và teambath được đầu tư bài bản, giúp gia tăng thêm các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng cho cư dân.

Đây cũng sẽ là điểm đến của hàng loạt hoạt động thể thao và các giải đấu cộng đồng được tổ chức thường xuyên với hệ thống sân bãi đạt chuẩn quốc tế như: Sân tennis trong nhà, sân cầu lông và sân bóng đá. The Sun Sports Center cũng sẽ được vận hành bởi Tập đoàn Savills từ Anh, đơn vị vận hành chuyên nghiệp cho các khu căn hộ, biệt lập, thương mại phức hợp.

Song song với việc chú trọng phát triển chuỗi tiện ích về sức khỏe cho cộng đồng, chủ đầu tư VSIP vẫn luôn tập trung vào việc kiến tạo nên những dòng sản phẩm nhà ở chuẩn mực, đáp ứng nhu cầu sống của đa nhóm khách hàng. Từng đường nét thiết kế của nhà ở VSIP hướng đến việc tạo nên các không gian mở, thoáng mát, hướng vào ánh sáng tự nhiên, đồng thời sử dụng nhiều gam màu tạo sinh động cho từng ngôi nhà và tổng thể toàn dự án. Việc xen kẽ các khu công viên nằm giữa các dãy nhà cũng nhằm mang lại không khí trong lành tại không gian sống xanh hòa cùng môi trường tự nhiên.

426 căn nhà đã bàn giao, đưa vào vận hành của Sun Casa Central giai đoạn 1 (Ảnh: VSIP).

Trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam, chủ đầu tư VSIP không ngừng phát triển chuỗi dự án Sun Casa Central. Đơn vị đã bàn giao và đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án với tổng số 426 căn và đã được cư dân đón nhận tích cực. Cuối tháng 4/2022, VSIP cũng vừa ra mắt giai đoạn 2 với 453 căn nhà phố thương mại, liền kề, biệt thự song lập, đơn lập diện tích đa dạng.

Đại diện chủ đầu tư VSIP cho biết, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ tiếp tục đưa khu công viên The Sun Park và khu mua sắm The Sun Mall rộng 7 ha, nhà hàng tiệc cưới… đi vào hoạt động, góp phần định hình nên diện mạo về khu đô thị đẳng cấp. Ngoài ra hàng loạt tiện ích khác sẽ đồng loạt triển khai như phòng khám đa khoa với diện tích sử dụng lên đến 8.000 m2, trường mầm non quy mô 2.500 m2. Điều này nhằm mục đích, khi cư dân nhận nhà sẽ được sử dụng ngay hệ sinh thái tiện ích đa dạng mà không phải chờ đợi.

Bệnh viện đa khoa An Phú đã bắt đầu khởi công tại VSIP II Bình Dương, thị Xã Tân Uyên (Ảnh phối cảnh minh họa).

Với sự đầu tư chuyên nghiệp, Sun Casa Central đã đạt giải nhất hạng mục "Dự án nhà ở thấp tầng có quy hoạch tổng thể tốt nhất" trong khuôn khổ giải thưởng Dot Property Awards 2020. Cuối tháng 3 vừa qua, VSIP cũng được bình chọn Top 10 Thương hiệu bất động sản công nghiệp uy tín năm 2022 do Vietnamreport (VNR 500) bình chọn.