The Sakura - phân khu sở hữu vị trí đắc địa tại Vinhomes Smart City

Dân trí Nằm ở cửa ngõ của Vinhomes Smart City - vị trí chiến lược của trung tâm mới phía Tây thủ đô, The Sakura sở hữu khả năng kết nối từ 3 tuyến metro trọng điểm, đường bộ huyết mạch và hệ thống giao thông công cộng xanh.

Vị trí đắc địa phía Tây Hà Nội

"Khó có dự án nào ở Hà Nội sở hữu vị trí đắc địa như The Sakura", ông Nguyễn Mạnh Duy, một chuyên gia môi giới bất động sản lâu năm ở Hà Nội lý giải về cơn "sốt" ngay khi phân khu The Sakura (trong lòng đại đô thị Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) mở bán. Ông cho biết, nhiều nhà đầu tư đã nhanh tay "xuống tiền" đặt mua dự án ở phía Tây Thủ đô do nhìn thấy tiềm năng tăng giá trong tương lai.

The Sakura nằm ở nơi giao thoa giữa 3 tuyến metro trọng điểm của Hà Nội.

Theo ông Duy, nhìn trên bản đồ, The Sakura nằm ở vị trí "kim cương" tại khu vực phía Tây Hà Nội, tọa lạc giữa tam giác vàng 3 tuyến metro (số 5,6,7) trọng yếu của Thủ đô với hai trạm ga dừng gần dự án.

"Những khu dân cư tọa lạc gần với tuyến đường sắt metro đều sầm uất hơn hẳn các khu vực khác, điều này đã được chứng minh ở các thành phố lớn và phát triển bậc nhất như Anh, Nhật Bản, hay Trung Quốc, Singapore", ông Duy nói.

Cùng với đó, với khả năng liên kết vùng mạnh mẽ, 3 tuyến metro chiến lược đi qua The Sakura hứa hẹn đưa đại đô thị Vinhomes Smart City trở thành khu đô thị trung tâm kinh tế, tri thức của Thủ đô. Dòng khách ngoại, cộng đồng tri thức, những người vốn yêu thích di chuyển bằng các loại hình giao thông công cộng hiện đại như metro, được dự đoán sẽ tập trung ngày một đông về The Sakura.

Nhờ vị thế đắc địa, The Sakura thu hút giới đầu tư bất động sản tại phía Tây Hà Nội.

Metro không phải là lợi thế duy nhất về hạ tầng giao thông của The Sakura. Nằm ngay cửa ngõ của Vinhomes Smart City, phân khu The Sakura tọa lạc tại giao lộ 2 tuyến đường huyết mạch là Đại lộ Thăng Long và Lê Trọng Tấn. Cùng với đó, các tuyến vành đai 3,5 chạy qua dự án, biến nơi đây trở thành tâm điểm kết nối các mặt kinh tế, ngoại giao, giáo dục, công nghệ của khu vực phát triển năng động bậc nhất Hà Nội. Cư dân tại The Sakura mất 7 phút để tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 10 phút đến Sân vận động Mỹ Đình, 12 phút tới Keangnam… cũng như kết nối nhanh chóng tới các trường đại học, khu công nghệ cao… gần kề.

Một bước chân chạm ngàn tiện ích

Không chỉ sở hữu lợi thế kết nối về hạ tầng giao thông, The Sakura còn nằm tại vị trí đắc địa ngay tại đại đô thị Vinhomes Smart City, giúp cư dân có thể tiếp cận hàng nghìn tiện ích chỉ với vài bước chân.

Cư dân The Sakura chỉ cần đi vài bước chân đã tới công viên trung tâm, với hàng nghìn trải nghiệm đặc sắc.

Cụ thể, cư dân phân khu Sakura chỉ cần đi qua cây cầu dạo bộ Hinoki bắc qua nhà ga tuyến metro số 6 đã có thể kết nối với đại tiện ích sẵn có. Nổi bật là bộ 3 công viên liên hoàn có diện tích 16,3 ha trải dài hơn 3 km dọc dự án. Gợi lên khung cảnh về một vùng biển nhiệt đới yên bình, công viên trung tâm Central Park với hồ nước xanh mát rộng 4,2 ha và bãi cát trắng trải dài không chỉ là lá phổi xanh của toàn khu, mà còn là địa điểm sinh hoạt cho dân cư với các điểm nướng BBQ, đường xe đạp, chèo thuyền kayak.

Ngay cạnh dự án là hệ thống trường liên cấp VinSchool có đầy đủ cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, giúp cư dân nhí được phát triển toàn diện, xuyên suốt trong môi trường giáo dục uy tín hàng đầu. Trải nghiệm gần trường giúp các bậc phụ huynh "nhẹ gánh" hơn khi trẻ nhỏ có thể tự đi bộ tới trường và về nhà, tiết kiệm thời gian và công sức đưa đón.

Cư dân nhí tại The Sakura đều được đi học gần nhà.

Cũng trong hệ sinh thái đẳng cấp của Vingroup, mọi cư dân The Sakura được thừa hưởng các dịch vụ 5 sao đã thành chuẩn mực sống của những khu đô thị Vinhomes: Từ y tế với Vinmec mang lại an tâm sức khỏe; mua sắm, giải trí tại TTTM Vincom Mega Mall lớn bậc nhất hệ thống, tới tiêu chuẩn vận hành từ Vinhomes, tạo nên những trải nghiệm sống trọn vẹn.

Cùng với hệ thống đại tiện ích trong lòng đại đô thị, The Sakura còn hội tụ các tiện ích sinh hoạt ngay trong nội khu hồ bơi 4 mùa rộng hơn 1.000 m2, với bể sục jacuzzi và phòng xông hơi đẳng cấp, sân chơi trẻ em, vườn gym cao cấp, vườn dưỡng sinh, sân bóng chuyền hơi... hứa hẹn trở thành nơi an cư lý tưởng cho mọi thành viên trong gia đình.

