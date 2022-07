The Sailing Quy Nhơn - dự án thu hút giới đầu tư tại Bình Định

Vị trí đắt giá

Vị trí được coi là yếu tố tiên quyết tới thanh khoản, sinh lời của một sản phẩm bất động sản. Với bất động sản nghỉ dưỡng, yếu tố này lại càng quan trọng hơn, bởi nó quyết định trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh, cho thuê và khả năng lấp đầy của mỗi dự án. Chính vì thế, nhà đầu tư thường chấp nhận "chịu chi" thêm so với các dự án thông thường để sở hữu bất động sản ven biển.

Với sự hiện diện bên vịnh biển được mệnh danh là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, 2 tòa tháp The Sailing Quy Nhơn đánh trúng tâm lý "chuộng vị trí" của nhà đầu tư. Dự án hội tụ trọn vẹn 3 yếu tố: Cận thị - kề phố - kế biển. Trong tương lai, The Sailing Quy Nhơn cũng sẽ hưởng lợi từ những chính sách kích cầu của chính quyền địa phương, đón dòng khách du lịch ngày càng lớn.

Tháp đôi The Sailing Quy Nhơn với vị trí trái tim thành phố (Ảnh phối cảnh minh họa).

Nằm tại giao lộ 3 con đường lớn của thành phố là Lê Duẩn - Nguyễn Tư - Vũ Bảo, The Sailing tọa lạc tại khu vực trung tâm giao thương, dịch vụ tài chính Quy Nhơn. Đây cũng là tâm điểm kết nối tới các địa điểm quan trọng trong thành phố, đồng thời liên kết dễ dàng với các điểm du lịch nổi danh như Ghềnh Ráng Tiên Sa, Tháp Đôi, Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô...

Với vị trí này, The Sailing Quy Nhơn là dự án căn hộ cao cấp, tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao đối diện bãi tắm biển đẹp của Quy Nhơn với khoảng cách chỉ 300 m; cách chợ đêm vài bước chân; đồng thời cũng là dự án nằm bên cạnh quảng trường biển, nơi diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí lễ hội sôi động quanh năm. Thời gian ngắn nữa, du khách đến với Quy Nhơn sẽ được chiêm ngưỡng tòa tháp đôi The Sailing cùng những màn trình diễn ánh sáng độc đáo.

Lợi thế kề phố kế biển cũng mang tới cho The Sailing Quy Nhơn một tầm nhìn panorama bao trọn thành phố và đại dương. Những cư dân tại đây không chỉ được hưởng view biển trời thoáng đạt ngay thềm nhà, mà còn được sống trong không gian ngập tràn sức sống của căn hộ cao cấp mang phong cách Địa Trung Hải, tận hưởng những trải nghiệm sống có gu.

Bài toán đầu tư

Sau khi đại dịch Covid-19 tại Việt Nam qua đi, bất động sản biển "trỗi dậy" và giành lại vị trí "ngôi vương" trên thị trường đầu tư. Theo các chuyên gia, dư địa phát triển của bất động sản biển còn rất lớn bởi du lịch biển nước ta vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Đó là lý do tại sao The Sailing Quy Nhơn với sự hội tụ cả 3 yếu tố: Bất động sản ven biển cao cấp, quy hoạch như một khu đô thị, loại hình căn hộ chung cư, đang thu hút giới đầu tư tại tỉnh Bình Định.

5 tầng trung tâm thương mại hứa hẹn trở thành tâm điểm của cả thành phố Quy Nhơn (Ảnh phối cảnh minh họa).

Không chỉ nổi bật về vị trí, dự án còn ghi điểm bởi chuỗi tiện ích như: 5 tầng trung tâm thương mại quy mô và hiện đại, bể bơi tràn bờ panorama hướng biển, Sky Bar tầng thượng sang chảnh, cây cầu kính giữa tầng không nối 2 tòa tháp đôi độc đáo, khu tổ chức sự kiện hội thảo - Grand Ballroom sang trọng, vườn thượng uyển thơ mộng… Tất cả mở ra một không gian vui chơi, giải trí và mua sắm với những trải nghiệm cao cấp, trở thành điểm tụ hội, của cả cư dân thành phố và khách du lịch trong và ngoài nước.

Để đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng của mọi đối tượng khách hàng, nhà đầu tư, The Sailing Quy Nhơn cung cấp căn hộ nghỉ dưỡng với đa dạng diện tích, dao động từ 50,93 m2 đến 104,25 m2, bao gồm 1-3 phòng ngủ. 100% căn hộ đều có sổ đỏ sở hữu lâu dài, giúp chủ nhân thêm an tâm khi sở hữu.

Với vị trí đắt giá, trải nghiệm tiện ích cao cấp, The Sailing Quy Nhơn hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn du khách, trong bối cảnh Quy Nhơn đang vươn mình trở thành điểm đến du lịch quốc tế.

Chủ đầu tư Đô Thành vừa tung ra chính sách ưu đãi cho khách hàng sở hữu căn hộ tại dự án. Theo đó, chỉ cần đóng 10% giá trị căn hộ ký hợp đồng mua bán ngay; ngân hàng hỗ trợ vay tới 70%, lãi suất 0% tới khi nhận bàn giao căn hộ. Chủ đầu tư chiết khấu 5% cho khách hàng không sử dụng chính sách hỗ trợ lãi suất, chiết khấu 8% cho khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ và 5% cho khách hàng thanh toán sớm 70% giá trị căn hộ.

Ngay khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng được nhận chính sách hỗ trợ khai thác năm đầu tương đương 8% giá trị căn hộ. Ngoài ra khi căn hộ đủ điều kiện đưa vào khai thác, khách hàng tiếp tục nhận được chia sẻ 50/50 doanh thu ngay từ năm đầu tiên.

Ngay khi những chính sách này được công bố, chủ đầu tư cho biết hàng trăm giao dịch đã được ký kết và con số ấy vẫn không ngừng gia tăng.

