The Rivana - "vị trí vàng an cư" ngay cửa ngõ Thuận An - Thủ Đức

Dân trí Những dự án ở khu vực cửa ngõ có khoảng cách gần với trung tâm TPHCM, giá trên dưới 2 tỷ đồng/căn được xem là cơ hội tốt cho người đang tìm nơi an cư.

Có nguồn cung căn hộ cao cấp giá trên dưới 2 tỷ đồng

Trong bối cảnh giá nhà ở tại TPHCM ngày càng cao, vượt ngoài khả năng tài chính của đại đa số người dân thì căn hộ cửa ngõ Thuận An vẫn còn giá trên dưới 2 tỷ đồng được chú ý.

The Rivana có vị trí đắt giá khi nằm ngay mặt tiền đường Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13), cách TP Thủ Đức 5 phút di chuyển và cách sông Sài Gòn 300 m.

Theo tìm hiểu, ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13) thuộc TP Thuận An (Bình Dương) đang có nguồn cung căn hộ khá dồi dào với mức giá "mềm", trên dưới 2 tỷ đồng căn hộ cao cấp từ một đến 2 phòng ngủ. Nếu với khoản tài chính hạn hẹp này, mọi người sẽ khó tìm thấy căn hộ mới nào tại TPHCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng. Nếu có thì đa phần các căn hộ đó đã bàn giao từ khá lâu hoặc diện tích "khiêm tốn".

Trong báo cáo thị trường căn hộ TPHCM quý I năm nay, Savills Việt Nam đã chỉ ra rằng, lượng căn hộ đang chào bán trên thị trường này có giá dưới 2 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 10% của tổng lượng nguồn cung. Qua đó cho thấy căn hộ dưới 2 tỷ đồng tại TPHCM đang rất hạn chế và hiện trạng này sẽ tiếp tục diễn tiến.

Vậy cho nên hiện tại, khu vực cửa ngõ TP Thuận An - TP Thủ Đức đang được xem là nơi lý tưởng dành cho những ai mong muốn sở hữu nhà ở cao cấp với giá bán tốt, phù hợp túi tiền.

The Rivana - giá tốt, thiết kế đẹp, vị trí thuận tiện

Trong số các dự án tại cửa ngõ TP Thủ Đức - TP Thuận An, The Rivana là dự án điển hình đáp ứng tiêu chí "giá tốt, thiết kế đẹp, vị trí thuận tiện".

Hiện tại, The Rivana đang được chủ đầu tư Đạt Phước thi công móng hầm sau khi khởi công chính thức vào tháng 3 năm nay. Theo kế hoạch, đến tháng 6/2023, toàn khu căn hộ The Rivana sẽ được bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thực tế trên công trường The Rivana giữa tháng 6 năm nay.

Theo đánh giá của người am hiểu thị trường căn hộ, những sản phẩm căn hộ đầu tay của các chủ đầu tư sẽ được chăm chút về chất lượng và giá luôn rất tốt.

So với giá căn hộ của các dự án mới cùng trên trục Đại lộ Bình Dương, The Rivana đang được đánh giá là có giá mềm hơn hẳn khi chỉ từ 31 triệu đồng/m2. Còn nếu so với giá căn hộ tại TP Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung thì giá căn hộ The Rivana đang thấp hơn rất nhiều.

Nếu như tại các khu vực khác của TPHCM, để đạt tiêu chí có giá căn hộ dưới 2 tỷ đồng, các chủ đầu tư phải bóp hẹp diện tích căn hộ, nhưng tại The Rivana nhờ đơn giá mềm nên căn hộ có diện tích nhỏ nhất cũng từ 50 m2, đảm bảo không gian rộng rãi, đây là diện tích khó có thể kiếm căn hộ mới tại thị trường TPHCM với tài chính dưới 2 tỷ đồng.

Trong khuôn viên nội khu, có hồ bơi, cây xanh, phòng gym, khu chơi trẻ em, khuôn viên dạo bộ, khu BBQ,… đảm bảo tiện nghi cho đời sống cao cấp.

Ngoài ra, theo thông tin của chủ đầu tư Đạt Phước, để tận dụng lợi thế gần sông, The Rivana được Ong & Ong thiết kế 100% căn hộ đều đón được ánh sáng và gió trời.

The Rivana hưởng lợi trực tiếp khi quốc lộ 13 nâng cấp mở rộng

Khu vực cửa ngõ giữa TP Thủ Đức - TP Thuận An tiềm năng để an cư, tuy nhiên lâu nay tình trạng kẹt xe thường xuyên, đoạn từ chân cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước diễn ra suốt hàng chục năm qua đã tác động tiêu cực và làm đình trệ mục tiêu phát triển đô thị của quận Thủ Đức trước đây và TP Thủ Đức sau này.

Vì vậy, chỉ khi nào giải quyết được câu chuyện tắt nghẽn giao thông do "thắt nút cổ chai" trên quốc lộ 13 - tuyến đường huyết mạch kết nối Thuận An (Bình Dương) và TPHCM mới mở ra tương lai mới cho thị trường bất động sản nơi này.

Hiện tại, đã có nhiều tín hiệu cho sự hy vọng trong việc khắc phục vấn nạn kẹt xe của khu vực cửa ngõ TPHCM giao với Thuận An. Đó là vừa qua, Sở GTVT TPHCM đã trình HĐND TP xin chủ trương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu. Hiện dự án đang được lập kế hoạch đầu tư và sẽ triển khai trong giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.

Với vị trí nằm cách TP Thủ Đức, quận 12 chỉ 5 phút di chuyển, The Rivana được đánh giá là địa chỉ an cư thuận tiện.

Để tạo điều kiện cho người trẻ lựa chọn The Rivana an cư, Đạt Phước đã phối hợp với MB Bank đưa ra gói lãi suất ưu đãi cho khách vay sở hữu căn hộ. Cụ thể, mức lãi cố định 12 tháng là 7,9%/năm, 18 tháng là 8,7%/năm, 24 tháng là 9,2%/năm. Trong đó, Đạt Phước sẽ hỗ trợ khách hàng 100% lãi suất vay trong 18 tháng. Đồng thời, chủ đầu tư còn có các chính sách ưu đãi giảm ngay 3% với những khách hàng chọn phương thức thanh toán theo tiến độ.

Trường Thịnh