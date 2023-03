The Rivana sắp bàn giao, Đạt Phước vẫn hỗ trợ trả chậm 12 tháng

Dù dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng Đạt Phước vẫn đưa ra các phương án hỗ trợ tài chính hấp dẫn dành cho khách hàng. Cụ thể, ngày 15/2, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đạt Phước chính thức ban hành loạt chính sách bán hàng mới dành cho khách mua nhà tại 100 sản phẩm căn hộ cuối cùng của dự án The Rivana.

Với khách hàng có nguồn thu tốt hàng tháng khi mua căn hộ The Rivana chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ (thanh toán 15% để ký hợp đồng mua bán và 15% tiếp theo một tháng sau đó). Các đợt thanh toán tiếp theo (đợt thứ 3 -10) để đạt 70% giá trị tới lúc để nhận nhà, khách hàng có thể thanh toán 2,5-5% giá trị căn hộ/đợt và thời gian thanh toán cách nhau một tháng. Vào thời điểm chủ đầu tư thông báo bàn giao nhà, khách hàng sẽ thanh toán tiếp 25% và 2% phí bảo trì.

Các căn hộ The Rivana đã thi công tới công đoạn hoàn thiện bên trong căn hộ (Ảnh: Đạt Phước).

Những khách hàng có nguồn tài chính tốt, có thể chọn phương thức thanh toán theo tiến độ được Đạt Phước khuyến khích chọn trả chậm với chiết khấu 1,5%. Những trường hợp khách hành muốn thanh toán trước hạn sẽ được chiết khấu lên đến 15%/năm (tính trên số tiền thanh toán sớm nhân với số ngày thanh toán sớm tương ứng).

Tiếp đó, trong giai đoạn lãi suất cao, đa phần người mua nhà đang e dè với kế hoạch vay mua nhà. Thấu hiểu tâm tư ấy, chủ đầu tư Đạt Phước cũng đã tung ra chính sách ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng. Cụ thể, người mua chỉ cần tích lũy được 30% giá trị căn hộ, có thể tham khảo các gói cho vay mua nhà mà chủ đầu tư hỗ trợ vay tại Vietcombank, BIDV, MB hoặc ACB và với lãi suất 0% và được ân hạn nợ gốc lên đến 12 tháng.

Ngoài hỗ trợ chính sách tài chính, khách hàng nếu đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, TP Thủ Đức, quận 12, Hóc Môn, Củ Chi sẽ được chiết khấu giảm giá 1%. Với khách mua sỉ từ 2 căn được chiết khấu 1-1,5%. Thêm một cơ hội nhân đôi niềm vui cho khách hàng là tất cả khách hàng sở hữu nhà tại The Rivana để có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ô tô Mercedes-Benz C180, Mazda 2 và vàng SJC.

The Rivana nằm ngay mặt tiền đường đại lộ Bình Dương, cách TPHCM 5 phút di chuyển (Ảnh: Đạt Phước).

Tới thời điểm đầu tháng 3, dự án căn hộ The Rivana bắt đầu được lắp đặt toàn bộ cửa kính bao che, lan can và đang tiến hành lắp đặt nội thất bên trong căn hộ. Với tiến độ như hiện tại, Đạt Phước dự kiến có thể tiến hành bàn giao nhà sớm ngay từ cuối quý III/2023 để đón những cư dân đầu tiên về an cư. Với lịch bàn giao nhà dự kiến này đã rút ngắn thời gian gần 4 tháng so với kế hoạch ban đầu đề ra.

"Theo kế hoạch ban đầu, đơn vị xây dựng sẽ thi công hoàn thiện 2 tháp căn hộ và khu vực tiểu cảnh trang trí vào tháng 1/2024. Tuy nhiên, nhờ việc ứng dụng công nghệ đổ tường bao 100% bằng bê tông, công trình xây dựng The Rivana không những đảm bảo được chất lượng, yếu tố an toàn lao động mà còn đạt kết quả ngoài mong đợi về tiến độ", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Không gian tiện ích nội khu The Rivana đáp ứng nhu cầu tiện nghi cao cấp (Ảnh phối cảnh dự án).

Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá ngay cửa ngõ TP Thuận An và TPHCM, khu căn hộ The Rivana còn có 3 hướng ôm trọn không gian sông Sài Gòn. Dự án được Ong&Ong (Singapore) thiết kế với quy mô 2 tháp gồm 1.023 căn hộ cao 28 tầng, với hệ thống tiện ích nội khu phong phú, cao cấp hứa hẹn mang đến không gian sống tiện nghi hiện đại cho cư dân.

Với hàng loạt yếu tố ưu điểm như vậy cùng chính sách tài chính hỗ trợ khách hàng ưu đãi vượt trội, The Rivana đang là một trong những dự án đáng chú ý trên thị trường nhà ở, phù hợp với các kế hoạch mua nhà an cư và đầu tư thời điểm đầu năm 2023 này.

Khách hàng giao dịch trong thời gian từ ngày 1 đến 19/3 sẽ nhận combo quà "Khai lộc đầu xuân" gồm một chỉ vàng 9999 và voucher trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng 2 ngày một đêm tại hệ thống resort ven biển là Hoàn Mỹ Resort (Phan Rang) và Hòn Cò Resort (Cà Ná) thuộc chủ đầu tư Đạt Phước.

Tham khảo chi tiết thông tin về dự án tại website: www.therivana.com