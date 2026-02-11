The Legend Shophouse: Đón sóng hạ tầng, mở lối kinh doanh

The Legend Shophouse tại trung tâm Van Phuc City (Ảnh: Van Phuc Group).

Nơi dòng chảy đô thị hội tụ giá trị kinh doanh

Trong bức tranh phát triển đô thị của TPHCM, những vị trí tạo ra giá trị thương mại bền vững là nơi hội tụ của ba yếu tố: hạ tầng kết nối, mật độ cư dân và hệ sinh thái tiện ích. The Legend Shophouse xuất hiện tại điểm giao thoa ấy - ngay trung tâm Van Phuc City, khu đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM, nơi ba mặt giáp sông Sài Gòn và mặt tiền Quốc lộ 13.

Từ đây, chỉ mất khoảng 10-15 phút để kết nối về trung tâm quận 1 cũ và sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời đón trọn dòng di chuyển liên vùng giữa TPHCM và khu Đông Bắc. Lợi thế này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng biên độ tiếp cận khách hàng, tạo nền tảng cho các hoạt động kinh doanh và cho thuê thương mại bền vững.

The Legend Shophouse mặt tiền đường Nguyễn Thị Nhung (Ảnh: Van Phuc Group).

Sở hữu quỹ đất 4 mặt tiền hiếm có, trong đó đại lộ Nguyễn Thị Nhung giữ vai trò trục thương mại trung tâm của toàn khu, The Legend Shophouse nằm tại nơi giao thoa của các tuyến phố mua sắm, ẩm thực và giải trí sôi động nhất Van Phuc City. Dòng người qua lại mỗi ngày không chỉ đến từ hơn 10.000 cư dân nội khu mà còn từ du khách và giới kinh doanh, hình thành một nhịp giao thương liên tục, ổn định và có mức tiêu dùng cao.

Không gian xung quanh The Legend Shophouse tiếp tục gia tăng giá trị khai thác thương mại khi kết nối trực tiếp với bến du thuyền Marina Royal, hệ thống trường học, công viên ven sông The Long Park dài 3,4km và quảng trường trung tâm. Sự kết nối này tạo nên một vòng tuần hoàn khép kín giữa sinh hoạt - giải trí - mua sắm - trải nghiệm, giúp mỗi căn shophouse không chỉ là một mặt bằng kinh doanh thông thường mà là một điểm đến lý tưởng trong cuộc sống thượng lưu của cộng đồng tinh hoa.

Hạ tầng bứt phá, thương mại tăng tốc

Nếu vị trí tạo nên nền móng cho giá trị kinh doanh thì hạ tầng chính là lực đẩy để giá trị gia tăng theo thời gian. The Legend Shophouse tiếp tục được cộng hưởng bởi làn sóng hạ tầng đang bứt phá tại khu vực Đông Bắc TPHCM.

Quốc lộ 13 được mở rộng lên 60m, tuyến Metro 3B đang lên kế hoạch xây dựng dự kiến có điểm dừng trước cổng Van Phuc City cùng bến du thuyền Marina Royal trong nội khu Van Phuc City. Sự kết nối này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở rộng biên độ tiếp cận khách hàng, đưa dòng người và dòng tiền liên tục chảy về các tuyến phố thương mại nơi đây, trong đó có The Legend Shophouse.

The Legend Shophouse mở rộng cơ hội kinh doanh nhờ lợi thế kết nối (Ảnh: Van Phuc Group).

Song song với hạ tầng khu vực, động lực tăng trưởng còn đến từ nội lực của đại đô thị Van Phuc City. Tổ hợp căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky đang thi công vượt tiến độ, đã hoàn thành phần móng cọc và dự kiến nghiệm thu toàn bộ phần hầm móng trong quý I/2026. Khi Diamond Sky đi vào vận hành, một cực hút mới về mua sắm, giải trí và dịch vụ sẽ hình thành, tạo thêm nguồn khách hàng ổn định cho The Legend Shophouse và gia tăng giá trị khai thác cho thuê trong dài hạn.

Gia tăng giá trị đầu tư với ưu đãi 28%

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Van Phuc Group chiết khấu trực tiếp cho khách hàng lên đến 28% đối với các sản phẩm nhà phố, shophouse giới hạn tại Van Phuc City.

Trong bối cảnh quỹ đất tại TPHCM ngày càng hạn chế, siêu ưu đãi 28% giúp khách hàng và nhà đầu tư tạo ra biên lợi nhuận tối đa ngay từ khi ký hợp đồng. Khoảng cách giữa giá trị tài sản và chi phí đầu tư ban đầu được thu hẹp, mở ra dư địa sinh lời dài hạn từ khai thác kinh doanh lẫn cho thuê.

Phố thương mại Parkview Shop Villas tại Van Phuc City (Ảnh: Van Phuc Group).

Bên cạnh đó, điểm đặc biệt của chính sách này không nằm ở con số mà ở tính chọn lọc và thời điểm. Ưu đãi chỉ áp dụng cho số lượng sản phẩm giới hạn tại Van Phuc City và chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đây là thời điểm mà giá trị hạ tầng chưa hoàn toàn phản ánh hết vào giá trị bất động sản nhưng tiềm năng thương mại dài hạn dần hiện hữu.

Trong một chu kỳ mà thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc, những sản phẩm hội tụ ba yếu tố: vị trí - thời điểm - giá trị như The Legend Shophouse được kỳ vọng hút giới đầu tư.

Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM

Hotline: 1800 6363

Website: https://khudothivanphuc.com.vn/