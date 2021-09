Tháp căn hộ hạng sang tại TP Dĩ An sắp ra mắt

Dân trí Tòa tháp 35 tầng với hàng loạt tiện ích đẳng cấp đỉnh cao - Charm Diamond sắp ra mắt tại TP Dĩ An (Bình Dương). Như vậy, sau gần 2 năm từ khi có quyết định chính thức lên thành phố giờ đây Dĩ An đã có được một công trình xứng tầm.

Biểu tượng mới của thành phố trẻ

Là "siêu phẩm bất động sản" được tập đoàn Charm Group ấp ủ trong suốt thời gian qua, Charm Diamond (thuộc khu phức hợp Charm City) bao gồm tòa tháp căn hộ 35 tầng với hơn 500 căn hộ cao cấp, Shophouse, Nhà phố thương mại... Được biết, tòa tháp căn hộ hạng sang của thành phố trẻ Dĩ An này tọa lạc tại ngã tư 550 tuyến đường huyết mạch của Dĩ An, tâm điểm kết nối với các cửa ngõ khác của thành phố và chỉ mất chưa đầy 20 phút có thể đến TPHCM.

Bất chấp tình hình dịch bệnh nhưng kinh tế của thành phố Dĩ An khá sôi động nhìn lại tổng thu ngân sách năm 2020 của thành phố này lên đến 3.894 tỉ đồng và đóng góp khá lớn vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương. Là một thành phố mới với dân số trẻ nên sức bật và sự kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư dành cho Dĩ An khá lớn. Đó cũng là nguyên nhân ghi dấu sự ra đời của căn hộ hạng sang Charm Diamond được xem là công trình đáng tự hào của người dân sống tại đây cũng như phần nào phản ánh đúng sự lớn mạnh nhanh chóng của Dĩ An.

Charm Diamond (thuộc khu phức hợp Charm City) căn hộ hạng sang đáng tự hào của TP Dĩ An.

Nhiều người dân sống tại TP Dĩ An đều chung cảm giác vui mừng trước sự xuất hiện của Charm Diamond. Chị Nguyễn Thu - nhân viên văn phòng đang sống tại đây cho biết: "Từ bấy lâu nay, người dân như chúng tôi vẫn luôn chờ đợi một công trình tòa tháp căn hộ hạng sang để thể hiện sự phát triển vượt bậc của TP Dĩ An. Nghe thông tin về dự án Charm Diamond không làm tôi thất vọng. Không chỉ nằm ngay giao lộ đẹp nhất mà nơi này còn có Charm City quá nổi tiếng với hàng loạt tiện ích không kém cạnh Hà Nội hay TPHCM".

Một cư dân khác đang sống tại Charm City cũng không giấu được niềm tự hào khi được hỏi: "Tôi được nghe thông tin về sự ra mắt của Charm Diamond từ mấy tuần trước và vô cùng phấn khích. Sống tại Charm City tôi luôn hài lòng với các tiện ích và sự chăm chút mà chủ đầu tư đã dành cho cư dân. Tôi tin rằng Charm Diamond sẽ làm hài lòng tất cả các khách hàng khó tính nhất với hàng loạt tiện ích chuẩn 5 sao". Tòa tháp chắc chắn làm bừng sáng cả khu vực chứ không riêng khu phức hợp Charm City.

Tâm điểm sống thượng lưu

Tòa tháp Charm Diamond được Chủ đầu tư Charm Group tích hợp hàng loạt tiện ích 5 sao nhằm tạo môi trường sống thời thượng đỉnh cao, chốn đi về của giới tinh hoa, những doanh nhân thành đạt nơi đây.

Đại diện chủ đầu tư Charm Group chia sẻ: "Ngoài việc tạo ra công trình kiến trúc hạng sang của TP Dĩ An, chúng tôi dành nhiều tâm huyết xây dựng nên nhiều loạt tiện ích độc quyền và duy nhất, nhằm mang đến cuộc sống chất lượng hoàn hảo tại Bình Dương nói chung và Dĩ An nói riêng".

Công viên xanh mát quanh năm.

Charm Diamond nằm giữa hai công viên rộng hàng ngàn m2 mang đến cảm giác thư giãn tối đa cho cư dân, bầu không khí trong lành xua tan ô nhiễm và là nơi an toàn để quên đi nỗi lo dịch bệnh, khiến khái niệm "stay vacation" nghỉ dưỡng trong chính căn nhà của bạn gần hơn bao giờ hết.

Chưa dừng lại ở đó, với kinh nghiệm phát triển hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố tên tuổi như Vũng Tàu, Đà Lạt… Tập đoàn Charm Group xây dựng Charm Diamond theo tiêu chuẩn resort 5 sao để có thể mang đến những trải nghiệm về không gian sống xanh, kiến trúc biểu tượng khu vực cũng như tích hợp hàng loạt dịch vụ chăm sóc sức khỏe độc quyền chưa từng có tại TP Dĩ An.

Hồ bơi tầm nhìn vô cực tại Charm Diamond.

Charm Diamond cũng là một trong những dự án được mong đợi hàng đầu Bình Dương, hoàn thiện mảnh ghép về một TP Dĩ An bừng sáng. Chính vì vậy mà ngay từ những ngày đầu dự án đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ thị trường cũng như các nhà đầu tư sành sỏi. Chắc chắn trong tương lại không xa, tòa tháp biểu tượng Charm Diamond sẽ làm thay đổi diện mạo toàn khu vực và là niềm tự hào của người dân TP Dĩ An.

Trường Thịnh