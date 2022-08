Thành phố lễ hội sôi động bốn mùa tại phía Đông Hà Nội

Nhịp sống sôi động trong "xứ sở carnaval"

Chị Huyền My là một trong những người sở hữu biệt thự Cọ Xanh trong lòng Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire ngay trong đợt mở bán đầu tiên. Quyết định được đưa ra sau khi gia đình chị tham dự một sự kiện được tổ chức tại đại đô thị biển vào đầu tháng 6. "Trước đó, khi tìm hiểu về dự án, chúng tôi đã xiêu lòng với các ưu thế vượt trội về vị trí, tiện ích. Cho tới khi tham dự sự kiện được tổ chức tại đây, cả tôi và ông xã đều hiểu rằng, cư dân còn có thêm đặc quyền không đâu có được là hòa vào nhịp sống văn hóa vô cùng sôi động tại đây", chị My nói.

Các đại đô thị Vinhomes trên cả nước luôn là điểm hẹn văn hóa - giải trí - nghệ thuật của cả khu vực, với các sự kiện quy mô, tầm cỡ quốc tế thường xuyên được tổ chức. Như Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, trong gần 3 tháng qua đã có tới 2 sự kiện đẳng cấp được tổ chức tại đây.

Mở đầu là đại nhạc hội Summer Wave Park chào mừng màn ra mắt chính thức của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Sự kiện với các hoạt động vui chơi sôi động cùng sân khấu nghệ thuật quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu Vbiz như Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên… đã thu hút 15.000 khán giả tham dự.

Chỉ sau đó 1 tháng, kỷ lục về số lượng người tham dự đã bị xô đổ tại Lễ hội quốc tế thiếu nhi Hello Summer Ocean Park, với số lượng khách cán mốc 20.000 người. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hoàng Bách, Đức Phúc, Ali Hoàng Dương, Juky San, các ngôi sao nhí như DJ Kelvin Huỳnh Alves đã biến Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire trở thành điểm hẹn "phải đến" của rất nhiều người.

Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park sẽ là điểm hẹn văn hóa - giải trí - nghệ thuật của cả khu vực, với nhiều chương trình tầm cỡ quốc tế được tổ chức

Điều đặc biệt là các sự kiện trong lòng Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đều được tổ chức tại khuôn viên Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park với diện tích lên tới 18 ha. Đây chính là sân khấu ngoài trời hoành tráng, mang đậm sắc màu thiên nhiên, tạo nên khung cảnh carnaval cuồng nhiệt vốn chỉ thấy ở các thiên đường du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng phong cách resort

Ngoài các sự kiện hoành tráng, cư dân còn có cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa theo phong cách resort biển nhiệt đới tại "kỳ quan đô thị mới". Đó là những giây phút sảng khoái cực độ khi chinh phục các trò chơi đòi hỏi cường độ vận động cao, như lái xe mô tô nước, chèo thuyền kayak tại Hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna rộng tới hơn 9,3 ha; hay ngả mình thư thái chiêm ngưỡng "tầm view triệu đô" trên những chiếc ghế lười tại công viên Sandy Park hơn 10.000 m2. Nhưng cuốn hút hơn cả là hòa mình vào làn nước xanh mát của 6 bể tạo sóng rộng 5,4 ha để chơi đùa với các con sóng có thể cao tới 3m.

Ngoài Royal Wave Park đã đi vào vận hành ngay từ khi đại đô thị khai trương, trong tương lai không xa, cư dân còn có thể tìm tới Công viên trung tâm Empire rộng hơn 7,5 ha; Công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6 km quy tụ hàng loạt tiện ích độc đáo mới mẻ. Chỉ 5 phút di chuyển trên những chiếc xe buýt điện VinBus, cư dân cũng được trải nghiệm hàng loạt sự kiện cộng đồng thường xuyên được tổ chức trong khuôn viên hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha hay hồ nước mặn rộng 6,1 ha của Vinhomes Ocean Park giai đoạn 1.

Được ví như "thế giới thu nhỏ", cư dân Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ được hòa mình và tận hưởng tinh hoa kiến trúc từ khắp năm châu với các phân khu mang phong cách Mỹ, Ý, Địa Trung Hải, Indochine hay hơi thở của nước Pháp thời đại Phục Hưng.

Quảng trường Kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue sẽ là điểm nhấn kiến trúc, vừa là nhân tố định hình lối sống cho cư dân Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Nhịp sống sôi động ở đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire còn được tạo nên bởi hệ thống tiện ích đẳng cấp, mang tới đặc quyền sống đủ đầy cho cư dân. Tích hợp với giai đoạn 1 của dự án, có tới khoảng 1.000 tiện ích hiện diện trong lòng đại đô thị, cùng với đầy đủ các dịch vụ đẳng cấp quốc tế trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup. Cư dân không cần phải ra ngoài khỏi phạm vi dự án mà vẫn được đáp ứng mọi nhu cầu giải trí, tiêu dùng với TTTM Vincom Mega Mall, khu shophouse nằm trong các phân khu, 2 hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế Vinschool, 2 hệ thống bệnh viện đa khoa Vinmec...

Tiến độ xây dựng các phân khu đang được đẩy nhanh và hàng loạt "tọa độ giao thương" sầm uất sẽ hình thành trong lòng đại đô thị biển.

Đây là những mảnh ghép đắt giá hoàn chỉnh tiêu chuẩn sống tiện nghi chuẩn quốc tế đồng thời cũng là nhân tố duy trì sức hấp dẫn bền vững cho đại đô thị biển Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.