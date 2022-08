Thanh Long Bay hưởng lợi từ du lịch, hạ tầng

Du lịch và bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng phát triển song hành. Do đó, khi du lịch thăng hoa, thị trường BĐS cũng sẽ thăng hạng. Nắm được quy luật này, dòng tiền của nhà đầu tư vẫn đang đổ về Bình Thuận để tìm kiếm kênh sinh lời đa năng bền vững.

Du lịch Bình Thuận sôi động

Bình Thuận với lợi thế sở hữu hơn 3.000 km đường bờ biển giàu tiềm năng, nhiều sức bật.

Dư địa phát triển du lịch Bình Thuận rất lớn, khi trong thời gian tới, tỉnh này không chỉ là trọng điểm du lịch quốc gia mà còn hướng tới "hub" mới của thế giới. Đây cũng là một trong những lý do, năm du lịch quốc gia 2023 chọn Bình Thuận làm nơi tổ chức.

Về cảnh quan tự nhiên, nơi đây có hơn 30 di tích danh thắng nổi tiếng, đường bờ biển thoải dài, cát trắng mịn, nước trong xanh đẹp bậc nhất cả nước, khai thác du lịch quanh năm với hơn 300 ngày nắng ấm. Chính điều này đã giúp vùng đất thanh long không chỉ chinh phục nhà đầu tư phía Nam mà còn được khách hàng phía Bắc rất ưa chuộng.

Về vị trí, Bình Thuận được hưởng ưu thế nổi trội về du lịch đường bộ khi liền kề TPHCM nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung, nơi có nền kinh tế và quy mô dân số đều đứng top 1 cả nước.

Cuối năm nay khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thiện, quãng đường di chuyển về một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh là Kê Gà chỉ còn gần 2 giờ, tương đương với quãng thời gian di chuyển đến Vũng Tàu hiện tại. Từ bức tranh tổng thể, Bình Thuận sẽ cạnh tranh trực tiếp với Bà Rịa - Vũng Tàu để giành thị phần du lịch nội địa được đánh giá rất màu mỡ. Đồng thời, nơi đây hứa hẹn sẽ là thị trường second home chủ lực khi Đông Nam Bộ chiếm tỷ lệ tầng lớp trung - thượng lưu lớn nhất cả nước.

Cũng trong cuối năm 2022, sân bay Phan Thiết vận hành sẽ giúp Phan Thiết tối ưu lượng du khách từ mọi miền đất nước. Việc không có sân bay đã khiến tỉnh này dù hấp dẫn du lịch song vẫn mất đi nhiều lượt du khách trong nhiều năm qua.

Về du khách quốc tế, Bình Thuận là địa danh truyền thống hút khách ngoại quốc. Sân bay Long Thành sẽ vận hành trong năm 2025 chỉ cách Kê Gà gần 1 giờ di chuyển. Đây là sân bay quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á, trực tiếp kết nối đường bay thằng từ quốc tế về Việt Nam mà không cần nối chuyến. Điều này có nghĩa, du khách quốc tế sẽ lựa chọn Kê Gà - Bình Thuận là điểm đến vì thuận tiện - đẹp - mới lạ.

Với nền kinh tế vĩ mô, Việt Nam lọt top 10 quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới, top 3 quốc gia phục hồi du lịch nhanh nhất thế giới, top 3 quốc gia tăng trưởng tầng lớp siêu giàu nhanh nhất thế giới… Từ đây có thể thấy, kinh tế phát triển kích thích việc dành thời gian cho những kỳ nghỉ, tác động mạnh đến những thị trường du lịch nổi bật như Bình Thuận.

Tất cả những lý do kể trên là cơ sở vững chắc khẳng định, Bình Thuận đang trong ngưỡng bùng nổ du lịch và đây là giai đoạn đầu. Ngay ở thời kỳ khởi động, Bình Thuận cũng đã cho thấy sức hấp dẫn riêng khi theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đón 2,4 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Theo kết quả từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google, trong tháng 6/2022, lượng tìm kiếm về điểm lưu trú trong nước thật sự bùng nổ, liên tục tăng hơn 500% so với cùng kỳ. Trong đó, Bình Thuận là một trong 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều và yêu thích nhất.

Thanh Long Bay - điểm đến kỳ vọng nâng tầm du lịch Bình Thuận (Ảnh: Thanh Long Bay).

Dòng tiền dịch chuyển về khu đô thị "all-in-one"

Bình Thuận có gần 18.000 phòng với gần 600 cơ sở lưu trú. Trong đó phòng lưu trú 5 sao chỉ có 357 phòng (chiếm 0,02%) với 3 cơ sở (0,05%). Hiện trạng du lịch chủ yếu là resort quy mô nhỏ, khách sạn, nhà nghỉ - homestay nhỏ lẻ.

Tỉnh dự kiến đón đến 9 triệu lượt du khách năm 2025 (khách quốc tế chiếm 10-11%) và đến 2030 dự kiến đón 16 triệu lượt du khách (khách quốc tế chiếm 14-16%), thì đây là giai đoạn thích hợp để phát triển tổ hợp "all-in-one" bắt trúng điểm rơi.

Trong hơn 192 km đường bờ biển, Thanh Long Bay là một trong số dự án có quy mô lớn ở Bình Thuận khi quỹ đất lên đến 90 ha, trải dài gần 2 km đường bờ biển tại Kê Gà. Điều này đã giúp Thanh Long Bay có đủ cơ sở để phát triển hệ tiện ích "all-in-one" tầm cỡ quốc tế với hơn 1.000 tiện ích chạm mọi nhu cầu. Nổi bật phải kể đến trung tâm thể thao biển chuẩn quốc tế tại Việt Nam, khu kinh tế đêm - chợ đêm lớn bậc nhất khu vực, bến du thuyền 150 sức chứa, hệ thống phòng hội nghị quy mô lớn, trung tâm giải trí, cắm trại trên biển Hola Beach, cảnh quan checkin độc đáo, tuyến phố thương mại mua sắm, nhạc nước…

Khu đô thị Thanh Long Bay mang đến đa dạng trải nghiệm cho du khách (Ảnh: Thanh Long Bay).

Trải nghiệm lưu trú được nâng cấp theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với nhiều lựa chọn như: Nhà phố biển, căn hộ biển, shoptel, boutique hotel, biệt thự biển… được vận hành bởi Accor Hotels - một trong những thương hiệu khách sạn danh tiếng nhất thế giới.

Theo giới chuyên gia, du khách luôn ưu tiên chọn các điểm lưu trú tích hợp tiện ích vui chơi giải trí mua sắm trong một bước chân bởi thời gian kỳ nghỉ giới hạn.

Do đó, chủ đầu tư cho biết, đô thị nghỉ dưỡng "all-in-one" như Thanh Long Bay là phù hợp với xu hướng hiện nay. Ngoài ra, trong bối cảnh nền du lịch Bình Thuận đang thiếu hụt trải nghiệm liên hoàn đẳng cấp thì Thanh Long Bay là mảnh ghép bổ sung và thay đổi nền du lịch địa phương. Đây là cơ sở để tổ hợp trở thành "hub" du lịch của khu vực và thế giới.

Điều này đồng nghĩa lượng du khách liên tục đổ về nơi đây để trải nghiệm và nghỉ dưỡng, tạo ra công suất và giá thuê phòng. Đồng thời là công thức nâng giá trị BĐS.

Đây cũng là lý do, dòng tiền trong thời gian qua về Bình Thuận nói chung và Thanh Long Bay nói riêng. Theo Nam Group, các phân khu được ra mắt trong thời gian qua ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên đến 80%. Trong đó nhiều khách hàng mua sỉ để nâng cao cơ hội sinh lời. Cuối tuần, dự án cũng liên tục đón dòng người về nghỉ dưỡng và tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển Thanh Long Bay

Nhà phát triển: Tập đoàn Nam Group

Vị trí: Kê Gà - Bình Thuận