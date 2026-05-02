Tạo giá trị khác biệt, Bạch Vân bên vịnh di sản sôi động xuyên lễ

Tâm điểm sống mới của cộng đồng quốc tế

“Hôm nay, tôi có 7 chuyến đón khách từ sân bay thì có đến 5 chuyến là đi thẳng về Vinhomes Hải Vân Bay. Mặc dù, du lịch dịp lễ là chính nhưng khách kết hợp luôn để đi xem dự án”, anh Vĩnh Tâm, tài xế taxi công nghệ chia sẻ.

Anh Tâm cho biết thêm, khoảng 1 tháng nay, lượng khách tìm đến dự án Hải Vân Bay tăng rõ rệt, từ Hà Nội, TPHCM cho đến Việt kiều và khách quốc tế. Trong suốt dịp lễ, tần suất di chuyển về khu vực dự án còn tấp nập hơn.

Trong khi thị trường chung có xu hướng chững lại vì kỳ nghỉ kéo dài, văn phòng Vinhomes Hải Vân Bay lại duy trì trạng thái sôi động liên tục. Khách đến tìm hiểu, trao đổi và nhiều giao dịch cũng được chốt ngay trong ngày.

Các phiên livestream của hệ thống đại lý diễn ra xuyên suốt trong các ngày từ 27/4 đến 2/5 cũng gia tăng sức nóng. Nhiều khách hàng sau khi theo dõi đã chủ động liên hệ hoặc đến trực tiếp đến dự án để trải nghiệm thực tế.

Sức nóng trên xuất phát từ dịch chuyển rõ rệt trong nhu cầu của các nhà đầu tư. Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với loạt động lực hạ tầng và kinh tế mang tính nền tảng. Việc khởi công cảng Liên Chiểu ngày 25/4 cùng việc hình thành khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế đang thu hút dòng chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng lao động chất lượng cao đến làm việc và lưu trú dài hạn.

Đi cùng làn sóng dịch chuyển, tiêu chuẩn về nơi ở cũng được nâng lên rõ rệt. Không gian sống không chỉ cần riêng tư, gần gũi thiên nhiên mà còn phải vận hành như một “thành phố thu nhỏ” - nơi cư dân có thể được đáp ứng mọi nhu cầu trong một bán kính ngắn.

Đô thị vịnh biển Vinhomes Hải Vân Bay, với tâm điểm là Bạch Vân, được phát triển trong bối cảnh này. Hình ảnh một “cảng sống” ven vịnh không chỉ mang tính biểu tượng, mà phản ánh đúng vai trò của khu vực trong việc đón dòng cư dân mới.

Dòng người đổ về Đà Nẵng dịp lễ để tìm hiểu dự án Vinhomes Hải Vân Bay (Ảnh: CĐT).

Lấy cảm hứng từ Victoria Harbour (Hong Kong - Trung Quốc), Bạch Vân tạo nên sự giao thoa giữa nhịp sống quốc tế và bản sắc ven vịnh. Điều này được thể hiện rõ trong hệ sinh thái tiện ích được xây dựng một cách bài bản.

Lifestyle Hub mở ra một điểm hẹn năng động, trong khi Vịnh Mây và chợ Hồng Kông Hải Vân Market mang đến sắc thái thương mại - ẩm thực đặc trưng. Xen giữa là Penisula Park, Activia Park, giữ lại khoảng xanh cần thiết để cân bằng toàn khu.

Trải nghiệm sống tiếp tục được nối dài với hệ sinh thái "all-in-one" (tất cả trong một) của đại đô thị, từ Malibu Wellness Hub, Mikado Onsen Retreat, Vinmec, Vinschool và VinWonders Hải Vân, đáp ứng nhu cầu lưu trú lâu dài.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2027, hàng trăm căn thấp tầng cùng loạt tiện ích quy mô lớn sẽ lần lượt về đích. Cùng với sự hình thành của các hạ tầng kinh tế và logistics trọng điểm, khu vực này sẽ trở thành một tâm điểm sống mới của Đà Nẵng.

Bạch Vân thu hút cộng đồng quốc tế nhờ chất sống đậm chất Cảng Thơm giữa lòng Đà Nẵng (Ảnh: CĐT).

Biệt thự song lập Bạch Vân - an cư ngay, gắn bó lâu dài

Là dòng sản phẩm mang tính biểu tượng cho chuẩn sống của Bạch Vân, biệt thự song lập được người mua ưa chuộng.

Nằm trọn trong lòng thung lũng xanh, nơi dòng suối Ngọc Thạch len lỏi qua từng lớp cảnh quan, phía xa là biển, phía sau là núi, những căn song lập sở hữu cảnh quan mỹ lệ và môi trường sống chan hoà với thiên nhiên.

100% biệt thự song lập đều sở hữu vườn riêng sau nhà, tạo nên một khoảng xanh thuộc về từng gia đình. Khoảng vườn này mở ra nhiều cách sử dụng linh hoạt như góc thư giãn buổi sáng, khu vui chơi cho trẻ hay nơi tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Đây là yếu tố được cộng đồng cư dân quốc tế quan tâm khi lựa chọn nơi ở, gắn với xu hướng sống gần thiên nhiên và đề cao chất lượng môi trường sống.

Trên diện tích đất 140m², mỗi căn được xây dựng 4 tầng với tổng diện tích sử dụng khoảng 290m². Mặt tiền rộng 7m cùng hệ thống đường nội khu 13-30m giúp đón trọn ánh sáng và dòng không khí tự nhiên, tạo nên cảm giác sống mở nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng ghép hai căn liền kề để mở rộng diện tích sử dụng lên tới gần 600m², mặt tiền 14m, đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình đa thế hệ hoặc nhóm cư dân có yêu cầu cao về không gian.

Sở hữu không gian sống xanh mà tiện nghi, hiện đại, biệt thự song lập Bạch Vân hấp dẫn nhà đầu tư toàn quốc (Ảnh: CĐT).

Chính sách “đóng băng” lãi suất 0-6 %/năm trong 5 năm của Vinhomes đang mở ra cơ hội hiếm có, giúp giảm rủi ro biến động lãi suất, đồng thời tối ưu chi phí vốn ngay từ giai đoạn đầu sở hữu. Người mua giảm đáng kể áp lực tài chính, tiết kiệm khoản chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng, qua đó đẩy nhanh tiến độ sở hữu.

Trong bối cảnh đó, Bạch Vân cũng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng với dự kiến điều chỉnh giá khoảng 3% toàn khu, mở ra dư địa cho những người tham gia sớm và gia tăng lợi thế trong chu kỳ tiếp theo.