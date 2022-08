"Tam giác công nghiệp" mới thu hút nhà đầu tư bất động sản tại Bình Dương

Đông đảo nhà đầu tư quan tâm một dự án đất nền tại khu vực tam giác công nghiệp Phú Giáo - Tân Uyên - Bến Cát (Ảnh: Như Mai).

Lợi thế giá đất rẻ

Theo báo cáo thị trường của DKRA Vietnam, 6 tháng đầu năm 2022 sức cầu phân khúc đất nền tại Bình Dương vẫn tiếp tục tăng và nguồn cung mới chiếm 24% toàn thị trường sơ cấp TPHCM và các tỉnh giáp ranh. Giá bán phân khúc sản phẩm này bình quân đạt 33,5 triệu đồng/m2, cao nhất lên đến 58 triệu đồng/m2.

Thực tế, giá đất nền tại các khu vực đô thị lớn như Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An hiện nay đã gần tiệm cận với TPHCM. Chính vì vậy, một số nhà đầu tư bắt đầu "nhát tay", có xu hướng tìm đến những khu vực giá đất còn thấp và đang có cơ hội phát triển kinh tế mạnh mẽ. Tam giác công nghiệp Phú Giáo -Tân Uyên - Bến Cát nhờ đó đang "lọt vào mắt xanh" của nhiều nhà đầu tư.

Góc nhìn từ trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương về các khu công nghiệp đang phát triển nhộn nhịp tại Bến Cát, Tân Uyên (Ảnh: Như Mai).

Có dự án vị trí trung tâm đô thị hoặc liền kề khu công nghiệp tại Phú Giáo chào giá 1,2 tỷ đồng/nền. Tại Bến Cát, Tân Uyên - 2 thị xã chuẩn bị lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, giá đất có nơi 1,5 tỷ đồng/nền.

Mức giá này bằng chưa đến một nửa so với một số khu vực giáp ranh TPHCM. Sự hấp dẫn này không chỉ giúp Phú Giáo, Tân Uyên hay Bến Cát thu hút các nhà đầu tư từng có nhiều trải nghiệm thị trường mà cả các nhà đầu tư mới, nhà đầu tư còn hạn chế về vốn hoặc những người tích lũy tiền lương tìm mua đất làm "của để dành".

Anh Lý Kỳ Lam, ngụ tại TP Thủ Đức, cho biết hơn 10 năm qua anh chỉ đầu tư phân khúc đất nền tại Bình Dương và nhận thấy thị trường luôn giữ nhịp tăng trưởng ổn định, thanh khoản dễ dàng. 3 năm gần đây, thay vì các đô thị đã định hình phát triển, anh bắt đầu tìm đến những địa phương chuẩn bị lên thành phố như Tân Uyên, Bến Cát.

"Gần đây, bên cạnh Bến Cát, Tân Uyên, tôi cũng quan tâm nhiều hơn đến Phú Giáo bởi đây là trung tâm công nghiệp mới của Bình Dương và hàng chục dự án hạ tầng lớn đang được đầu tư. 2 lô đất liền kề khu công nghiệp VSIP 3, VSIP 4 tại thị trấn Phước Vĩnh tôi mua đầu năm 2022 bây giờ đã có lời", anh Lam nói.

Hạ tầng được đầu tư tốt giúp Bình Dương đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp (Ảnh: Như Mai).

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Đạt (TP Thuận An) thì cho biết sau nhiều năm đi làm anh mới tích lũy được khoảng 1,4 tỷ đồng. Cuối năm 2021, anh dự tính mua đất tại khu vực vùng ven thành phố mới Bình Dương để xây nhà nhưng chưa kịp "xuống tiền" thì giá đã tăng gấp đôi. Anh chia sẻ: "Bây giờ cầm khoảng 3 tỷ đồng cũng khó tìm được đất tại các đô thị lớn của Bình Dương. Trong khi Phú Giáo, Tân Uyên đang phát triển, giao thông kết nối tốt, hệ thống tiện ích cũng phong phú và dân cư đông đúc do có nhiều khu công nghiệp lớn nên tôi đang tìm mua đất nền tại khu vực này".

"Tam giác công nghiệp" tạo động lực mới

Bình Dương đang chuyển hướng chiến lược phát triển công nghiệp về khu vực phía Bắc vì các khu công nghiệp giáp ranh TPHCM đã lấp đầy. Một loạt khu công nghiệp quy mô hàng chục nghìn héc ta đang được quy hoạch và xây dựng tại Phú Giáo, Tân Uyên và Bến Cát. Đơn cử như Phú Giáo quy hoạch bổ sung 5 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.237 ha, bao gồm Vĩnh Lập 1, Vĩnh Lập 2, Tam Lập, An Linh, An Bình…

Khu liên hiệp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex Đồng Phú 6.300 ha liền kề Phú Giáo đang được xây dựng hứa hẹn sẽ biến khu vực này thành một thành phố công nghiệp công nghệ cao kiểu mẫu. Bến Cát thì ngoài 8 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.000 ha cũng đang chuẩn bị lập thêm các khu công nghệ cao nhằm đón làn sóng đầu tư mới từ các doanh nghiệp quốc tế. Các tập đoàn lớn như Lego, Pandora mới đây đã công bố đầu tư cả tỷ đô la Mỹ xây nhà máy tại khu vực này.

Theo các chuyên gia, 2 thập kỷ vừa qua, từ một tỉnh thuần nông, Bình Dương đã vươn lên trở thành đầu tàu kinh tế của miền Nam nhờ chiến lược phát triển công nghiệp bài bản, hiệu quả. Chính điều này giúp tăng tốc đô thị hóa, thu hút người lao động đến Bình Dương và gia tăng giá trị bền vững cho bất động sản. Sắp tới, bên cạnh 3 thành phố hiện hữu gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bình Dương còn định hướng nâng cấp Bến Cát và Tân Uyên lên thành phố vào năm 2025.

Trường Đại học Quốc tế Việt Đức tại Bến Cát (Ảnh: Như Mai).

Hiện nay, "tam giác công nghiệp" mới Phú Giáo - Tân Uyên - Bến Cát cũng được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên tăng trưởng nhanh hơn, chất lượng hơn cho Bình Dương và lan tỏa đến các khu vực lân cận. Để phục vụ chiến lược phát triển này, hàng chục dự án hạ tầng kết nối giao thông đang được tỉnh Bình Dương xúc tiến đầu tư tại Phú Giáo - Tân Uyên - Bến Cát. Các dự án trọng điểm gồm mở rộng Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, hoàn chỉnh đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Giáo, xây dựng trục động lực Tân Uyên - Phú Giáo, trục Hội Nghĩa - An Tây, cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa, Vành đai 3, Vành đai 4, ĐT 741, ĐT 742, ĐT 746 hay đường sắt Xuyên Á, cao tốc và metro TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành…

Anh Lý Kỳ Lam nhận định nếu Bình Dương là "thủ phủ công nghiệp" của phía Nam thì tam giác Phú Giáo - Tân Uyên - Bến Cát sắp tới sẽ là "trái tim" của thủ phủ đó. Và nếu lấy sự phát triển của bất động sản khu vực Thuận An, Dĩ An làm tham chiếu thì bất động sản trong tam giác công nghiệp động lực Phú Giáo - Tân Uyên - Bến Cát sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng hơn. "Đây là lý do tôi và nhiều nhà đầu tư quen biết đều đang đặt nhiều niềm tin vào thị trường này", anh nói.