Sun Property thể hiện năng lực qua hệ sinh thái tầm cỡ tại Phú Quốc

Hành trình kiến tạo

Đầu tháng 10/2022, Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveler công bố danh sách giải thưởng Readers' Choice Awards lần thứ 35. Trong đó, Phú Quốc được vinh danh ở hạng mục "Top 10 hòn đảo được yêu thích nhất châu Á". CNTraveler đánh giá, nơi đây là một trong những điểm đến hút khách trong và ngoài nước nhờ các loại hình du lịch đa dạng, tài nguyên biển đảo phong phú, nhiều điểm vui chơi nổi tiếng...

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên, việc nâng cấp hạ tầng du lịch đã đem lại cho Phú Quốc lượng khách khổng lồ cùng nhiều giải thưởng cũng như niềm yêu thích của truyền thông thế giới.

Nhìn lại hành trình "vươn tầm" của Phú Quốc gần một thập kỷ qua, Sun Group được xem là một trong những tập đoàn góp công lớn khai mở tiềm năng xứ đảo. Các công trình của Sun Group đã biến Nam đảo từ vùng đất hoang sơ, hạ tầng thiếu thốn… trở thành điểm đến giải trí, nghỉ dưỡng hạng sang ngày nay, đồng thời là điểm hút vốn đầu tư bất động sản. Trong hành trình đó, thương hiệu Sun Property đã ghi dấu ấn đậm nét với chuỗi dự án bất động sản có kiến trúc khác biệt và dẫn đầu xu thế.

Hệ sinh thái của Sun Group tại Bãi Kem (Ảnh Sun Property).

"Giờ đây khi Sun Property Bắc tiến hay đặt chân tới những miền đất trong mơ khác của đảo ngọc, một niềm tin lớn đã được xây đắp với khách hàng, nhà đầu tư về một nhà phát triển bất động sản cao cấp, vững mạnh tiềm lực", đại diện Sun Property cho biết.

Tiềm lực ấy được chứng minh bởi hàng loạt công trình tầm cỡ được Sun Property hoàn thiện trong ít năm qua như Sun Premier Village The Eden Bay với những căn biệt thự giới hạn cheo leo trên ghềnh đá tại mũi Ông Đội; Sun Premier Village Primavera đậm sắc màu Địa Trung Hải bên dải bờ biển phía Tây Nam; Sun Grand City New An Thoi - khu đô thị kiểu mẫu trên đảo hay những Sun Tropical Village, Sun Grand City Hillside Residence… đang dần hoàn thiện. Và sắp tới đây là Sun Secret Valley ở Bãi Dài hay quần thể dự án tại Bãi Sao…

Liên tiếp ra mắt sản phẩm, ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng các dự án của Sun Property luôn nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư, đạt tỷ lệ thanh khoản ấn tượng. Nhờ việc đáp ứng "trúng" nhu cầu phát triển du lịch và đô thị của TP Phú Quốc, Sun Property đã chinh phục cả các khách hàng thượng lưu lẫn nhà đầu tư, nhà kinh doanh du lịch.

Phối cảnh minh họa dự án Sun Secret Valley tại Bãi Dài (Ảnh: Sun Property).

Các dự án mang thương hiệu Sun Property được thị trường đón nhận, ngay trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Đơn cử, dòng wellness second home Sun Tropical Village tại Bãi Kem ghi nhận 100% quỹ căn trong 2 lần đầu giới thiệu đến khách hàng thân thiết được đăng ký đặt chỗ. 100% quỹ căn hộ cao cấp thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence (Phú Quốc) trong các đợt đầu tiên giới thiệu đến khách hàng cũng nhanh chóng có chủ.

Góp phần đưa Phú Quốc vươn xa

Bên cạnh cơ cấu sản phẩm phù hợp, khả năng nghiên cứu, cập nhật các xu hướng bất động sản mới như bất động sản chăm sóc sức khỏe, bất động sản giàu tính nghệ thuật… đem lại vị thế khác biệt cho Sun Property. Từ triết lý "đứng trên vai người khổng lồ" khi bắt tay với đơn vị thiết kế, kiến trúc sư hàng đầu thế giới, thương hiệu bất động sản cao cấp của Sun Group đã định hình tư duy duy mỹ, kiến tạo các công trình mang dấu ấn nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, với tham vọng trở thành các biểu tượng cho vùng đất.

Những dấu ấn đó có thể bắt gặp ngay trên những con phố đậm chất Ý của Sun Premier Village Primavera. Nơi nét cổ kính từ những căn shophouse với 9 lớp sơn theo kỹ thuật theming giả cổ hay các bức tranh tường đầy sáng tạo sẽ tô điểm cho vẻ đẹp của cả "Thị trấn Hoàng Hôn" mà Sun Group dày công kiến tạo.

"Thị trấn Hoàng Hôn" được Sun Group dày công kiến tạo (Ảnh Sun Property).

Sự hưởng lợi từ chiến lược "thâm canh" độc đáo của Sun Group cũng là giá trị nổi bật mà chỉ Sun Property có được, giúp khách hàng, nhà đầu tư yên tâm hơn khi sở hữu bất động sản mang thương hiệu này. Bởi nắm giữ mỗi căn hộ hay shophouse tại "Thị trấn Hoàng Hôn" chính là sở hữu hệ sinh thái đa dạng tiện ích và cảnh quan mà Sun Group phát triển. Một vài cái tên như cáp treo Hòn Thơm - cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, tháp đồng hồ, Sun Signature Gallery cũng đã thể hiện sự đắt giá của những bất động sản xung quanh.

Hệ sinh thái Phú Quốc của Sun Group tới đây sẽ tiếp tục được bồi đắp giá trị với hàng loạt công trình sắp triển khai như Cầu Hôn, Show diễn công nghệ Vortex mang tên "Kiss The Stars" hay Tòa nhà Cánh Buồm ở dự án Hon Thom Paradise Island (Đảo thiên đường Hòn Thơm).

Đại diện đơn vị thiết kế 10 design chia sẻ "Các công trình kiến trúc vĩ đại trên thế giới đều khởi nguồn từ câu chuyện về những vùng đất và văn hóa bản địa. Với Hòn Thơm, chúng tôi tạo ra Tòa nhà Cánh Buồm có một không hai dành riêng cho vùng đất này, khung cảnh này, nền văn hóa này và thời đại này".

Tòa nhà Cánh Buồm tại Hon Thom Paradise Island (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property).

Từ những công trình, tổ hợp dự án quy mô, Sun Property không chỉ thể hiện năng lực của một nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu mà còn góp phần xây dựng Phú Quốc trở thành một thành phố đảo tầm cỡ quốc tế.

"Phú Quốc sẽ trở thành thủ phủ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí của Việt Nam, từng bước trở thành điểm phải đến mới của thế giới. Đây không còn là kỳ vọng xa vời mà sự xuất hiện của những đại bàng như Sun Group đang ngày một hiện thực hóa mục tiêu lớn của thành phố đảo. Trong đó, Sun Property tự hào góp sức kiến tạo nên hạ tầng đô thị, du lịch dịch vụ đẳng cấp, chất lượng, khác biệt", đại diện Sun Property chia sẻ.