Sun Property công bố phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại

Dân trí Sun Property (thành viên Sun Group) vừa tổ chức lễ công bố lĩnh vực kinh doanh thương mại và ký kết đối tác chiến lược. Tại sự kiện này, Sun Property chính thức giới thiệu lĩnh vực kinh doanh thương mại với nhiều kế hoạch mới.

Cam kết mang lại giá trị bền vững

Với mô hình 3 "chân kiềng": du lịch nghỉ dưỡng (Sun Hospitality), vui chơi giải trí (Sun World), bất động sản cao cấp (Sun Property), hệ sinh thái 3S Sun Group đã định vị những điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản - du lịch nghỉ dưỡng. Trong đó, Sun Property hưởng trọn lợi thế và tiện ích của hệ sinh thái, mang đến những sản phẩm bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng đặc trưng, được thị trường và khách hàng đón nhận.

Nhằm đồng hành lâu dài cùng chủ sở hữu, Sun Property lần lượt cho ra mắt hai lĩnh vực hậu mãi: thương hiệu quản lý vận hành cao cấp Sun Property Management và mới đây là lĩnh vực kinh doanh thương mại, được công bố ngày 20/11 tại New World Phu Quoc Resort.

Theo đó, trong mảng bán lẻ - áp dụng với các mặt bằng thương mại của Sun Group trên khắp cả nước, Sun Property sẽ quy hoạch ngành hàng, triển khai các hoạt động thương mại để thu hút du khách; cho thuê mặt bằng; hợp tác khai thác, kinh doanh chuyển nhượng thương hiệu. Trong mảng cho thuê - áp dụng với các bất động sản đã bàn giao cho chủ sở hữu, Sun Property sẽ nhận ủy thác sản phẩm; quy hoạch tổng thể toàn khu, triển khai các hoạt động cho thuê; triển khai các hoạt động thương mại hỗ trợ khách thuê.

Tại mỗi điểm đến, Sun Property sẽ đều quy hoạch các tuyến phố thương mại văn minh, bài bản, kiến tạo "tọa độ vàng" thương mại, giải trí, mua sắm, ẩm thực. Từ đó đem đến cơ hội kinh doanh cho các thương hiệu bán lẻ.

Bà Nguyễn Thị Lan Quyên, Phó tổng giám đốc kinh doanh bất động sản thương mại của Sun Property.

Trở thành đối tác của Sun Property, các thương hiệu sẽ hợp tác toàn diện với nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam.

"Các thương hiệu bán lẻ có cơ hội kinh doanh tại những dự án có vị trí độc tôn, thu hút lượng khách lớn mỗi năm. Đồng thời có cơ hội kinh doanh tại mặt bằng sở hữu giá trị thương mại, nằm trong hệ sinh thái đồng bộ của Sun Group, thừa hưởng toàn bộ giá trị từ hệ sinh thái", bà Nguyễn Thị Lan Quyên, Phó tổng giám đốc kinh doanh bất động sản thương mại của Sun Property khẳng định.

Nam Phú Quốc: Điểm đến tiềm năng cho kinh doanh thương mại

Tại sự kiện, Sun Property đã giới thiệu cơ hội kinh doanh trong hệ sinh thái Nam đảo.

Sau hơn nửa thập kỷ kiến tạo, đến nay, hệ sinh thái 3S Nam Phú Quốc của Sun Group đã thành hình với gần 60 công trình đẳng cấp, nối từ bờ Đông sang bờ Tây Nam, kết nối với đảo Hòn Thơm.

Từ quần thể Bãi Kem, "Thị trấn Địa Trung Hải", khu đô thị Sun Grand City New An Thoi, tổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park, công viên nước Aquatopia…, tất cả đang tạo nên diện mạo "thủ phủ" du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí của đảo Ngọc.

Hệ sinh thái quy mô quốc tế tại Nam Phú Quốc với gần 60 công trình đẳng cấp.

Bằng chiến lược "thâm canh" khác biệt, Sun Group không ngừng bồi đắp các công trình, dịch vụ mới. Như tại "Thị trấn Địa Trung Hải" sẽ có Cầu Hôn - kiệt tác nghệ thuật với sức chứa 24.000 người, Show Vortex với khán đài có sức chứa 5.000 người, dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence với hệ thống shophouse trên đồi hướng biển và các tòa tháp cao tầng đầu tiên tại Phú Quốc.

Trong quần thể Bãi Kem, khu đô thị nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới Sun Tropical Village cũng đang được đầu tư xây dựng, đưa mô hình wellness second home đến Phú Quốc… Tính đến 2021, Sun Group đã đầu tư hơn 40 nghìn tỷ đồng tại Nam Phú Quốc. Dự kiến con số này sẽ tăng 4 lần trong 5 năm tới.

Nhiều mặt bằng đã sẵn sàng đón sự hiện diện của các thương hiệu bán lẻ như shophouse Melodia Bãi Kem, hệ thống shophouse sát biển Sun Premier Village Primavera, khu đô thị Sun Grand City New An Thoi. Tới đây, dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence sẽ mang đến vô số cơ hội kinh doanh…

Nam Phú Quốc được đánh giá là một trong những thị trường trọng điểm nhất để phát triển kinh doanh thương mại nhờ lợi thế của điểm đến và từ hệ sinh thái Sun Group. Lĩnh vực kinh doanh thương mại của Sun Property hứa hẹn mang đến những nhãn hàng dịch vụ, bán lẻ, du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách. Đây cũng là mong muốn của chủ đầu tư và chủ sở hữu bất động sản, đưa Nam Phú Quốc thành điểm đến đa năng, du lịch - nghỉ dưỡng - mua sắm - trải nghiệm bất tận.

Kỳ vọng từ sự "bắt tay" của các thương hiệu lớn

Tại sự kiện, Sun Property đã chính thức ký kết hợp tác cùng 11 doanh nghiệp lớn sở hữu những thương hiệu bán lẻ nổi tiếng với đa dạng ngành hàng.

Sun Property ký kết hợp tác với hàng loạt doanh nghiệp uy tín.

Tam Sơn - nhà phân phối các thương hiệu thời trang xa xỉ như Patek Philippe, Hermès, Bottega Veneta, Saint Laurent, BOSS, Kenzo, Marc Jacobs… là một trong số những công ty đầu tiên hợp tác cùng Sun Property trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Ở mảng F&B có sự xuất hiện nhiều thương hiệu nổi bật của RedSun (King BBQ, ThaiExpress, Seoul Garden, Khaolao, Sushi Kei…) và QSR (Dairy Queen®, Swensen's, The Pizza Company, AKA House, Holy Crab, Chang và The Coffee Club…) cùng với các thương hiệu F&B khác như: Draft Beer, Yushima FishMarket, Goldsun Food, Breadtalk, Legend Beer, The Alley…

Trong lĩnh vực giáo dục có NPX Pointavenue - đơn vị đứng đầu lĩnh vực giáo dục mang tầm quốc tế với nhiều thương hiệu như: True North School, Point Avenue, Cornerstone Institute… Ngoài ra, My Kingdom cũng là nhà phân phối sản phẩm đồ chơi cao cấp mang tính giáo dục và giúp phát triển óc sáng tạo cho trẻ với các thương hiệu đồ chơi uy tín trên thế giới như: Lego, Siku, Schleich…

Sự có mặt của đa dạng thương hiệu, ngành hàng góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm cho mọi lứa tuổi - mở ra tương lai khai thác kinh doanh thương mại tiềm năng tại Phú Quốc nói riêng và các hệ sinh thái Sun Group trên cả nước nói chung.

Tại sự kiện, Sun Property ký hợp tác với 10 đại lý chiến lược, góp phần giới thiệu các bất động sản thương mại đến những thương hiệu tiềm năng.

Sun Property ký kết hợp tác với 10 đại lý chiến lược.

Đây là những đại lý uy tín có thời gian dài đồng hành cùng Sun Property triển khai các bất động sản, gồm: Công ty TNHH Bất động sản Smart Realtors And Partners, Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư Reti, Công ty TNHH Bất động sản Nhật Khang, Công ty TNHH Phát triển thương mại bất động sản Newstarland, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại Tân Thời Đại, Công ty cổ phần Dịch vụ địa ốc PQR, Công ty Cổ phần Bất động sản Bầu Trời Việt Nam, Công Ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Titan Luxury, Công ty TNHH Địa ốc Nhà Đại Phát, Công ty TNHH Công nghệ Bất động sản Rever.

Với "mảnh ghép" kinh doanh thương mại và việc "bắt tay" cùng thương hiệu, đối tác lớn, Sun Property không chỉ khẳng định cam kết đồng hành, đem đến giá trị bền vững, mà còn khẳng định vị thế của nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Trường Thịnh