Sức hút tổ hợp đô thị giải trí 31,5 ha tại trung tâm TP Phan Thiết

Hoạt động du lịch đã sôi động trở lại tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Du lịch Bình Thuận cũng dần tăng tốc với lượng du khách quay trở lại mạnh mẽ. Theo thống kê trong 3 tháng đầu năm 2022, Bình Thuận đón hơn 940.000 lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng, nhiều resort, khách sạn đạt công suất phòng trên 80%.

Sở hữu tổ hợp tiện ích "trọn gói" (all-inclusive), Mũi Né Summerland hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách (Ảnh: Hưng Lộc Phát).

Các chuyên gia nhận định, mô hình tổ hợp đô thị du lịch và giải trí là các dự án bất động sản với toàn bộ dịch vụ trọn gói trong một quần thể đang là xu thế trên thế giới. Với mong muốn kiến tạo nên "thiên đường giải trí" hàng đầu tại trung tâm thành phố du lịch Phan Thiết, Hưng Lộc Phát Group đã phát triển dự án Mũi Né Summerland rộng 31,5 ha gồm 3 phân khu The Island, The Summer, The Utopia Villas cùng hệ thống tiện ích giải trí đậm chất nhiệt đới.

Vị trí đắc địa

Mũi Né Summerland sở hữu vị trí "độc tôn" trên đồi Hải Vọng, mặt tiền trải dài gần một km dọc theo đại lộ ven biển Võ Nguyên Giáp và cách sân bay Phan Thiết chỉ 5 phút. Đây được xem là "tọa độ vàng" kết nối khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết với "thủ phủ resort" Mũi Né. Khu vực Mũi Né Summerland tọa lạc cũng đang được quy hoạch trở thành khu du lịch quốc gia với rất nhiều danh thắng nổi tiếng như chợ đêm, bãi biển Đồi Dương, đồi Cát Bay, hòn Rơm, Cù Lao Câu...

Mũi Né Summerland còn kết nối thông suốt với TPHCM, Hà Nội cùng các đô thị du lịch trọng điểm thông qua nhiều tuyến giao thông huyết mạch đã và đang triển khai như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết... Khi sân bay quốc tế Long Thành hoạt động giai đoạn 1 vào năm 2025 sẽ mở ra cơ hội cho ngành du lịch Phan Thiết. Khi đó, với thế mạnh là đô thị giải trí nằm ở vị trí trung tâm, Mũi Né Summerland sẽ là dự án được hưởng lợi.

Một điểm đến đa trải nghiệm

Du khách ngày nay không chỉ nghỉ dưỡng đơn thuần mà cần nhiều trải nghiệm hơn, tận hưởng dịch vụ. Theo đại diện chủ đầu tư, Phan Thiết là thành phố đầy tiềm năng như bãi biển đẹp, khí hậu ôn hòa, nhiều danh lam thắng cảnh nhưng thực tế có rất ít du khách dành hơn 2 đêm nghỉ dưỡng tại đây. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu nối dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách khi đến thành phố Phan Thiết, Mũi Né Summerland tập trung xây dựng các tiện ích, hướng đến "thiên đường vui chơi giải trí" trong một bước chân mô phỏng Genting (Malaysia), Disneyland (Hồng Kông, Nhật Bản), Sentosa (Singapore)…

Mũi Né Summerland hứa hẹn mang đến cho cư dân và du khách những trải nghiệm thú vị tại trung tâm thành phố biển Phan Thiết (Ảnh: Hưng Lộc Phát).

Khi đến Mũi Né Summerland, du khách sẽ bị thu hút bởi điểm nhấn là tuyến phố đi bộ dài 2.000 m. Khu vực này sẽ tập trung hàng loạt tiện ích ăn uống, vui chơi, mua sắm hiện đại cùng các hoạt động giải trí náo nhiệt mang đến trải nghiệm thú vị cả ngày lẫn đêm lễ.

Bên cạnh đó, Mũi Né Summerland còn tích hợp thêm công viên tương tác đa thế hệ Summer Ocean Park với các trò chơi vui nhộn, vừa giúp gắn kết các thành viên trong gia đình trong những dịp nghỉ ngơi cuối tuần, vừa là địa điểm "check - in" thú vị thu hút du khách trong các dịp lễ, Tết.

Tài sản "truyền đời" giá trị

Với tâm lý "ăn chắc mặc bền" của người Việt, các tài sản gắn liền với đất được cấp sổ hồng lâu dài luôn được ưa chuộng. Điểm cộng của Mũi Né Summerland là pháp lý sở hữu lâu dài với tiềm năng sinh lợi kép gồm: Tiềm năng tăng giá và cơ hội sinh lời dài hạn.

Theo chủ đầu tư Hưng Lộc Phát Group, phân khu The Island của Mũi Né Summerland là dự án hiếm hoi tại thành phố biển Phan Thiết được cấp quyền sở hữu lâu dài. Đây là một ưu thế rõ rệt khi so với nhiều dự án du lịch chỉ được giao đất 50-70 năm.

Nhà phố thương mại phân khu The Island đang nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ pháp lý sở hữu lâu dài và tiềm năng khai thác kinh doanh bền vững (Ảnh: Hưng Lộc Phát).

Nhờ thiết kế tối ưu mặt thoáng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên và lấy cảm hứng từ nhịp điệu sôi động của "thủ phủ du lịch", các ngôi nhà phố tại phân khu The Island có thể biến hóa phù hợp đa dạng mục đích của chủ sở hữu. Ngoài việc trở thành một "second home" cho gia chủ thư giãn vào mỗi cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết, các sản phẩm nhà phố của Mũi Né Summerland còn là tài sản truyền đời giá trị với tiềm năng sinh lợi từ việc khai thác cho thuê, hoặc kinh doanh nhà hàng, quán café, boutique hotel, homestay, cửa hàng, spa...

Vào tối 30/4 - 1/5, Hưng Lộc Phát Group sẽ tổ chức chương trình Đại nhạc hội Summer Festival 2022 tại khuôn viên dự án Mũi Né Summerland với màn trình diễn đỉnh cao từ các nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích hiện nay. Summer Festival 2022 được tổ chức hoàn toàn miễn phí, khách hàng và khán giả đến tham dự còn có cơ hội trúng nhiều phần quà giá trị. Đây cũng là chương trình ý nghĩa mà Hưng Lộc Phát Group muốn gửi đến khách hàng cùng các du khách đến với thành phố Phan Thiết trong kỳ nghỉ lễ này.

