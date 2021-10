Sức hút của bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe

Dân trí Theo nhận định của chuyên gia, những tháng cuối năm, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven đô hứa hẹn bứt tốc khi nhu cầu không gian sống tốt cho sức khỏe gia tăng.

Trong năm 2021, dòng tiền từ các thị trường du lịch truyền thống dịch chuyển một phần sang phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven đô. Theo một khảo sát, 16% nhà đầu tư cho biết sẽ rót nhiều vốn hơn vào lĩnh vực bất động sản chăm sóc sức khỏe, kể cả khi Covid-19 được kiểm soát.

Covid-19 xuất hiện khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng mạnh và xu hướng Staycation (du lịch không cần phải đi xa) thịnh hành. Nhu cầu sở hữu không gian nghỉ dưỡng wellness (du lịch chăm sóc sức khỏe) mở ra cơ hội cho chủ đầu tư, nhà đầu tư thứ cấp. Những resort ven đô sở hữu mật độ cây xanh và mặt nước lớn, không gian yên bình giữa thiên nhiên, mật độ cư dân thấp là lựa chọn của nhiều người.

Tại thị trường Hà Nội, xu hướng bất động sản wellness được giới đầu tư quan tâm bởi khả năng sinh lời, dễ chuyển nhượng. Những dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven đô có cảnh quan thiên nhiên rộng lớn, phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, sở hữu ý tưởng sản phẩm đột phá thu hút nhà đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư dự án Ivory Villas & Resort cho biết, dự án đáp ứng tiêu chí "an toàn - an tâm - an nhàn" ngay cả trong mùa dịch, lấy con người làm trung tâm, trong bối cảnh sức khỏe được xem tài sản đắt giá nhất. Dự án thu hút sự chú ý của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe miền Bắc.

Ảnh phối cảnh Ivory Villas & Resort - bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại Hòa Bình.

Ivory Villas & Resort cách trung tâm Hà Nội khoảng một giờ lái xe, tọa lạc trên độ cao 180 - 200 m so với mực nước biển. Dự án sở hữu cảnh quan sinh thái với thảm xanh thực vật phong phú được tạo nên bởi 2.000 ha rừng tự nhiên, lưng tựa núi, hồ trước mặt.

Chủ đầu tư kỳ vọng mang đến cuộc sống trong lành và chất lượng, là món quà sức khỏe từ thiên nhiên, cho trải nghiệm sống nghỉ dưỡng thượng lưu. Ivory Villas & Resort mang đến trải nghiệm chạm tay vào mây trời, hòa mình vào sắc xanh rực rỡ của thiên nhiên cho những ai muốn được trải nghiệm khi đặt chân đến phố núi Lương Sơn, Hòa Bình.

Không gian sống ở Ivory Villas & Resort.

Chủ đầu tư cho biết thêm, chọn Ivory Villas & Resort là lựa chọn những giây phút nghỉ ngơi yên bình, tái tạo năng lượng, trong không gian yên tĩnh. Chủ nhân được tận hưởng cuộc sống giữa mảng xanh rộng lớn với hơn 100 tiện ích trong một hệ sinh thái toàn diện, hướng đến năng động, hiện đại và bền vững.

Hồ điều hòa Nhật Hạ, bể bơi vô cực, nhà hàng, tổ hợp trung tâm văn hóa thương mại, đài vọng cảnh, khu ẩm thực, con đường thổ cẩm... hứa hẹn mang đến trải nghiệm du lịch - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe. Qua đó giúp chủ nhân nghỉ ngơi, thư giãn, cảm nhận những cảm giác mới mẻ đan cài giữa sắc xanh tự nhiên với nét văn hóa bản địa truyền thống.

Ivory Villas & Resort sở hữu không gian yên bình giữa thiên nhiên.

Tổng hòa giá trị của địa thế, không gian, kiến trúc tạo nên không gian xanh đa tầng, là một liệu pháp "detox" cân bằng giữa sức khỏe và tinh thần. Ivory Villas & Resort hứa hẹn không chỉ là điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Hòa Bình mà còn đem lại giá trị kép, vừa an cư vừa nghỉ dưỡng, tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư.

Trường Thịnh