Shop khối đế The Rainbow, The Origami - Vinhomes Grand Park thu hút nhà đầu tư

Vị trí đắc địa

Shop khối đế là mô hình bất động sản mang lại nhiều lợi thế đầu tư tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Ngay từ yếu tố đầu tiên về vị trí đắc địa, shop khối đế The Rainbow, The Origami đã thu hút sự quan tâm từ nhà đầu tư.

Cụ thể, shop khối đế The Rainbow và The Origami nằm dưới chân các tòa căn hộ trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park - thành phố thu nhỏ quy mô bài bản tại khu Đông Sài Gòn. Các căn shop hưởng lợi lớn từ hạ tầng giao thông, vị trí của toàn đại đô thị khi bao quanh với các tuyến đường huyết mạch Nguyễn Xiển, Phước Thiện, Vành Đai 3… giúp dễ dàng kết nối từ TP Thủ Đức với các quận lân cận và tam giác kinh tế Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu. Nơi đây cũng là tâm điểm của giáo dục, đầu tư bởi cách đó không xa là Khu công nghệ cao 1, Khu công nghệ cao 2 cùng nhiều ngôi trường lớn như Đại học FPT, Đại học Fulbright…

Phối cảnh dự án.

Lấy lợi thế kép mà thành phố Thủ Đức và Vinhomes Grand Park làm tiền đề, shop khối đế The Rainbow và The Origami tiếp tục cho thấy thêm nhiều tiềm năng của riêng mình. Các căn shop thường quay ra mặt đường lớn của phân khu The Origami như các trục đường Anh Đào 1, 2, 3, 5; hay đường Cầu Vồng, Cầu Vồng 2, 3 tại The Rainbow với lộ giới rộng đến 24 m; hoặc nhìn vào công viên nội khu nơi tập hợp đông đúc hoạt động cư dân. Mặt tiền rộng lớn mang đến cho các căn shop sự thông thoáng, thuận lợi tổ chức những sự kiện nhằm thu hút khách hàng như khai trương, mở bán, tri ân…

Đón dòng khách "vàng" lưu chuyển và trăm nghìn cư dân sẵn có

Với vị thế đó, shop khối đế đáp ứng nhu cầu phục vụ mua sắm cho hàng chục ngàn cư dân hiện hữu từ hơn 10.000 căn hộ The Rainbow và 12.000 căn hộ The Origami. Tiềm năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh, cho thuê còn đột phá hơn nhờ sự cộng hưởng từ hệ sinh thái tiện ích của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, thu hút hàng triệu lượt khách vãng lai ghé đến thường xuyên.

Trong đó, công viên Grand Park 36 ha quy mô nhất Đông Nam Á với nhiều điểm nhấn như công viên Ánh sáng, công viên gym ngoài trời, đường dạo cát trắng, đạp xe ven hồ, công viên BBQ…; hệ thống vườn Nhật rộng đến 3.400 m2, quảng trường Cầu Vồng, trung tâm thương mại Vincom, đại lộ Ánh Sáng… hứa hẹn là biểu tượng, điểm đến vui chơi, picnic, cắm trại, nghỉ ngơi cuối tuần của nhiều gia đình tại TP Thủ Đức và khu vực lân cận.

Shop khối đế The Rainbow, The Origami, Vinhomes Grand Park được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Shop khối đế The Rainbow, The Origami còn đón một tệp khách hàng ổn định không kém là hàng nghìn học sinh, sinh viên từ các trường liên cấp Vinschool, trường mầm non được bố trí tại 2 phân khu, cùng lượng lớn nhân viên, chuyên gia làm việc tại tòa tháp văn phòng 45 tầng hạng A trên tuyến đường nối dài Nguyễn Xiển - Long Phước. Với nguồn khách hàng dồi dào, bền vững, có nhu cầu cao trong việc ăn uống, giải trí, mua sắm, shop khối đế sở hữu nguồn dư địa kinh doanh lớn.

Tiềm năng đầu tư và khai thác kinh doanh vượt trội

Trong bối cảnh nguồn cung thị trường bất động sản hạn chế, dòng sản phẩm shop khối đế tại Vinhomes Grand Park hấp dẫn nhà đầu tư. Số lượng chỉ chiếm 2-5% tổng sản phẩm trong các dự án đô thị, sự cạnh tranh là rất lớn khi các thương hiệu nổi tiếng đều muốn sở hữu các căn shop để kinh doanh và quảng bá thương hiệu.

Với diện tích đa dạng như: 43,5 m2 - 50 m2 - 57 m2 - 61 m2 - 71m2 - 85 m2 - 98 m2 - 100 m2, chi phí đầu tư các căn shop khối đế The Rainbow, The Origami phù hợp với nhiều mục đích kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như thời trang, quán cà phê, phòng gym, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi 24/7… Tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và thô bên trong, chủ nhân có thể chủ động hoàn thiện thiết kế và bày trí không gian phù hợp với sở thích và ngành hàng kinh doanh, đồng thời vẫn đảm bảo đồng bộ thiết kế, quy hoạch kiến trúc của tuyến phố.

Các căn shop khối đế The Rainbow, The Origami diện tích đa dạng, từ 43,5 m2 - 100 m2.

Với tầm nhìn xa, nhà đầu tư shop khối đế The Rainbow, The Origami có thể tin tưởng vào tiềm năng tăng giá trị bất động sản trong tương lai, khi cơ sở hạ tầng của khu vực còn dư địa tăng trưởng với tuyến Metro số 1, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đường Vành Đai 3,… đang trong giai đoạn nước rút và đi vào hoàn thiện.

Sự bảo chứng từ thương hiệu Vinhomes

Mô hình shop khối đế hiện thành công tại các Đại đô thị Vinhomes chính là "bảo chứng" để nhà đầu tư cân nhắc xuống tiền. Điển hình như tại Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River tại TPHCM hiện có khoảng gần 1.000 căn shop khối đế đã đi vào hoạt động, tấp nập và nhộn nhịp ngày đêm, mang đến môi trường kinh doanh thành công cho nhà đầu tư.

Chủ đầu tư Vinhomes kết hợp với ngân hàng xây dựng các gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Theo đó, nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 gói vay.

Gói 1: vay 70% kèm hỗ trợ lãi suất 0% đến 20 tháng (với shop The Rainbow) hoặc vay 80% kèm hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng (với shop The Origami).

Gói 2: gói vay Priority 100% với mức hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng (với shop The Rainbow) hoặc đến 15 tháng (với shop The Origami). Ngoài ra, khách còn nhận thêm ưu đãi miễn phí quản lý 5 năm và các quà tặng hấp dẫn khác.

Với số lượng khan hiếm, shop khối đế The Rainbow, The Origami hứa hẹn tiềm năng kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Thông tin liên hệ

NewstarLand - Đại lý phân phối độc quyền Shop khối đế The Rainbow, The Origami, Vinhomes Grand Park

Địa chỉ:

- Tầng 2, tòa CT1 - Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội.

- 191D Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM.