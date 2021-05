Sếp Hoàng Quân Group: Sốt đất, có bên lãi ngay 100% mà chúng tôi vẫn 10%

Dân trí Theo HĐQT Hoàng Quân Group, lợi nhuận khi làm nhà ở xã hội là rất thấp khiến doanh nghiệp này phải đưa ra hàng loạt thay đổi.

Theo HĐQT Hoàng Quân Group, lợi nhuận từ việc làm nhà ở xã hội là quá thấp, chỉ đạt khoảng 10% (Ảnh: T.L).

Ngày 24/4, Công ty CP Tư vấn TMDV Địa ốc Hoàng Quân (Hoàng Quân Group - mã: HQC) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021.

Tại phiên họp, tiến sĩ Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân Group - cho biết, hiện nay doanh nghiệp được biết đến là doanh nghiệp làm nhà ở xã hội lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, việc tập trung làm nhà ở xã hội đã khiến Hoàng Quân Group có lợi nhuận rất thấp, cổ phiếu của doanh nghiệp không hấp dẫn cổ đông và nhà đầu tư.

"Gần đây, "sốt" đất xảy ra khắp nơi, một doanh nghiệp nhỏ có thể kiếm ngay lợi nhuận 100% tại một dự án. Trong khi đó, Hoàng Quân vẫn chỉ có lợi nhuận khoảng 10%. Chính vì vậy, trong tương lai, Hoàng Quân sẽ phải làm thêm các dự án nhà ở thương mại giá trung bình để tăng lợi nhuận", ông Tuấn nói.

Các cổ đông cũng dành sự quan tâm lớn đến việc chia cổ tức và việc đầu tư mua cổ phần tại các công ty "con" của Hoàng Quân.

Bà Nguyễn Hồng Phượng, Kế toán trưởng Hoàng Quân Group, cho biết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại của công ty chỉ hơn 26,2 tỷ đồng. Chính vì vậy, doanh nghiệp chưa thể chia cổ tức cho cổ đông trong năm nay.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Trương Anh Tuấn cho biết, theo lộ trình, dự kiến vào năm 2022 doanh thu sẽ đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 100 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 150 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023 thì Hoàng Quân Group sẽ kết thúc thời gian tái cấu trúc.

"Dự kiến vào năm 2024, doanh thu của Hoàng Quân sẽ đạt khoảng 5.000 tỷ đồng với mức lợi nhuận khoảng 250 tỷ đồng và cổ đông sẽ được chia cổ tức vào năm 2024", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, chính vì việc chưa thể chia cổ tức cho cổ đông nên doanh nghiệp sẽ bán các sản phẩm của công ty với giá ưu đãi từ 1 - 2% cho cổ đông và hi vọng các cổ đông sẽ luôn đồng hành, thông cảm cho doanh nghiệp.

ĐHĐCĐ Hoàng Quân Group diễn ra tại TP.HCM ngày 24/4 (Ảnh: Đại Việt).

Cũng theo ông Tuấn, thời gian qua, Hoàng Quân Group cũng đã đầu tư mua cổ phần tại Công ty Hoàng Quân Bình Thuận và Công ty Hoàng Quân Cần Thơ với mức giá khá cao. 2 công ty này đang có quỹ đất lớn nằm ở vị trí tiềm năng tỉnh Bình Thuận và Cần Thơ. Ngoài ra, Hoàng Quân Bình Thuận và Hoàng Quân Cần Thơ cũng có điểm tín dụng rất tốt nên Hoàng Quân đã quyết định mua cổ phần tại hai công ty này.

Theo báo cáo tài chính năm 2020, tổng tài sản của Hoàng Quân Group là 6.970,1 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019. Tổng nợ phải trả là 2.633,7 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Doanh thu đạt 566,9 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2020 chỉ đạt 10,7 tỷ đồng, giảm đến 82% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,6 tỷ đồng, giảm 77% so với năm trước.

Đại Việt