Sentosa Sky Park hưởng lợi từ nguồn lao động nước ngoài

Dẫn đầu thu hút vốn ngoại, "cư dân" quốc tế đổ về Hải Phòng

Năm 2022, Hải Phòng ghi nhận thu hút gần 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đứng thứ tư cả nước về vốn FDI. Điều này giúp thủ phủ công nghiệp miền Bắc trở thành nơi làm việc và sinh sống của lượng lớn người lao động nước ngoài. Tiếp tục duy trì phong độ này, trong 10 tháng đầu năm 2023, thành phố đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 3,1 tỷ USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 153% kế hoạch năm.

Hải Phòng ngày càng thu hút lao động nước ngoài (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng).

Hải Phòng có vị trí chiến lược trong phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, việc giao thương thuận lợi. Địa phương này còn sở hữu nhiều ưu thế như nguồn nhân lực dồi dào, ổn định, thủ tục hành chính thuận lợi, hạ tầng giao thông hiện đại, phát triển… Đây chính là những lý do khiến Hải Phòng trở thành "ngôi sao" thu hút FDI.

Chủ trương của Hải Phòng là khuyến khích nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa…, những ngành nghề yêu cầu lực lượng lao động phải có trình độ, chuyên môn cao. Đây cũng là yếu tố cộng hưởng thu hút nhiều lao động, chuyên gia nước ngoài tới làm việc.

Hiện Hải Phòng có hơn 200.000 người đang làm việc tại Ban quản lý Khu kinh tế thành phố, trong đó lao động người nước ngoài là hơn 6.000 người cùng hàng chục nghìn lao động ngoại tỉnh. Lực lượng lao động nhập cư tăng đã kéo nhu cầu về nơi lưu trú tăng theo.

Đặc biệt, với nhóm lao động chuyên gia nước ngoài, nhu cầu về nhà ở luôn ở mức cao. Họ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để thuê, hay sở hữu những căn hộ cao cấp tại vị trí thuận lợi cho công việc và hội tụ nhiều tiện ích chất lượng cao.

Sentosa Sky Park ra mắt đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng

Kể từ thời điểm ra mắt thị trường, Sentosa Sky Park là cái tên được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế nhắc đến bởi lợi thế vị trí trung tâm cùng chuỗi tiện ích cao cấp.

Dự án tọa lạc tại ngã tư Võ Nguyên Giáp - Bùi Viện, nơi đã hình thành một cộng đồng người nước ngoài sinh sống, làm việc.

Vị trí này giúp dự án dễ dàng kết nối tới các khu công nghiệp lớn của Hải Phòng như Nam Đình Vũ, Đình Vũ, Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền, Đồ Sơn… nên đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia quốc tế làm việc tại đây.

Sentosa Sky Park gây ấn tượng với khách hàng với 3 tầng kiến trúc xanh độc đáo: vườn biểu tượng Merlion Garden - nơi chất xanh hòa cùng nhịp phố với hệ thống cây và điểm nhấn biểu tượng mang dấu ấn Singapore; vườn năng lượng Oasis Garden - nơi chất xanh hòa cùng năng lượng vận động với Sky Pool, Kid Play; công viên chân mây Sky Park - nơi chất xanh hòa cùng sức khỏe tinh thần với đường dạo ánh sao, sân khấu chân mây, vườn yoga, vườn gym...

Không gian tiện ích trên tầng cao tại Sentosa Sky Park (Ảnh: Sentosa Sky Park).

Hiện chủ đầu tư giới thiệu những căn hộ 2S Plus có thiết kế tối ưu công năng, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho chủ sở hữu. Trong căn hộ 2S Plus, điểm nhấn nằm ở phần diện tích cộng thêm khoảng 5m2 tại phòng ngủ lớn, cho phép chủ nhà có thể tùy biến không gian này để trở nên đa năng. Phần không gian này có thể sử dụng thành phòng làm việc nhỏ, góc thư giãn, đặt các thiết bị thể thao cỡ vừa…

Đặc biệt, các căn hộ 2S Plus còn được trang bị hệ thống màng lọc chống nóng, chống tiếng ồn và hệ thống an ninh. Điều này giúp 2S Plus trở thành căn hộ đạt chuẩn Smart - Eco, căn hộ thông minh và thân thiện.

Nhờ sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, Sentosa Sky Park còn được nhiều khách hàng đầu tư nhằm phục vụ thị trường cho thuê với mức giá hấp dẫn.

Với giá bán hiện tại cho căn 2 phòng ngủ từ 2,5 tỷ, sau khi đã trang bị đầy đủ nội thất, thiết kế đẹp theo sở thích, chủ sở hữu có thể cho thuê với mức giá từ 25 triệu/tháng và thu về từ 300- 360 triệu/năm, cao hơn khoảng 40% so với lãi suất gửi ngân hàng hiện nay.

Trong trường hợp chủ nhà muốn cho thuê dài hạn, chủ đầu tư sẽ trực tiếp hỗ trợ tìm người thuê với mức giá cho thuê tối thiểu là 20 triệu/tháng. Đây là những con số hấp dẫn đối với nhóm khách hàng đầu tư thời điểm này.

