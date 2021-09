Sau soát xét, Vinaconex "bốc hơi" 40% lợi nhuận, Thuduc House lãi tăng thêm

Dân trí Một số doanh nghiệp bất động sản công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên cho thấy sự thay đổi đáng kể về lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế tại báo cáo soát xét của Vinaconex chỉ còn 248,8 tỷ đồng, giảm gần 12% so với báo cáo công ty tự lập trước đó.

Vinaconex "bốc hơi" lợi nhuận sau kiểm toán

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét hợp nhất bán niên năm 2021.

Trong đó, đáng chú ý doanh thu, lợi nhuận đều giảm so với báo cáo tự lập công bố trước đó. Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng sau soát xét của Vinaconex đạt 2.341 tỷ đồng, trong khi tại báo cáo tự lập là hơn 2.360 tỷ đồng, giảm 19 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tại báo cáo soát xét chỉ còn 248,8 tỷ đồng, giảm gần 12% so với báo cáo công ty tự lập. Trước đó con số này là gần 280 tỷ đồng.

Nguyên nhân làm giảm lợi nhuận sau soát xét là giảm số liệu hoàn nhập dự phòng phải thu liên quan đến khoản nợ của Công ty LD TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh và lợi nhuận của một số công ty con và liên kết tăng sau soát xét.

Như vậy, sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của Vinaconex trong 6 tháng đầu năm nay giảm tới 40% so với cùng kỳ. Trước đó, theo báo cáo do Vinaconex tự lập, lợi nhuận sau thuế giảm 34%.

Riêng trong quý II, trên báo cáo tài chính hợp nhất công bố trước đó, Vinaconex báo lỗ gần 66 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi tới 349,3 tỷ đồng.

Lý giải về con số lỗ này, ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng giám đốc Vinaconex - cho biết, trong quý I năm nay, Tổng công ty đã chuyển nhượng một phần cổ phần tại Công ty CP đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (mã chứng khoán: ND2); giảm tỷ lệ sở hữu từ 73% xuống 38% và ghi nhận khoản lợi nhuận 436 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Trong quý II, Vinaconex lại nhận chuyển nhượng một phần cổ phần tại ND2 để nâng tỷ lệ sở hữu từ 38% lên 51%. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tổng công ty phải giảm trừ khoản lợi nhuận từ giao dịch chuyển nhượng số cổ phần tương ứng với 35% vốn điều lệ tại ND2 đã ghi nhận trong lợi nhuận hợp nhất quý I, khiến lợi nhuận hợp nhất quý II âm 66 tỷ đồng, lãnh đạo Vinaconex cho biết.

Năm nay, Vinaconex đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả thực hiện năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Với kết quả nửa đầu năm nay cho thấy, khoảng cách đạt mục tiêu của "đại gia" này còn xa vời.

Doanh nghiệp tăng lãi sau kiểm toán

Một doanh nghiệp bất động sản khác cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp giữa niên độ sau soát xét cũng có một số chỉ tiêu thay đổi so với báo cáo tự lập, đó là Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH).

Cụ thể, doanh thu thuần của Thuduc House sau soát xét là 430 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 439 tỷ đồng công bố trước đó. Đáng chú ý sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế tăng 19% so với báo cáo tự lập, từ 182 lên 218 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo Thuduc House, khoản chênh lệch tại báo cáo riêng do các nguyên nhân như giá vốn tăng do trích lập dự phòng chi phí đã phát sinh của dự án không được tiếp tục triển khai kể từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời chi phí tài chính tăng do trích lập dự phòng của khoản do chuyển nhượng cổ phiếu được thực hiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, khoản chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính trước và sau soát xét chủ yếu do loại trừ khoản lỗ từ việc chuyển nhượng một phần cổ phiếu của công ty con trong kỳ.

Một điểm đáng chú ý khác, báo cáo tài chính của Thuduc House cho thấy mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm nay giảm mạnh với cùng kỳ song vẫn báo lãi mạnh.

Theo lý giải của Thuduc House, mặc dù công ty mẹ không có sản phẩm của dự án được bàn giao cho khách hàng trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng do ghi nhận lãi chuyển nhượng bất động sản.

Trong báo cáo soát xét nửa đầu năm tài chính 2021, kiểm toán tiếp tục nhấn mạnh đến việc Thuduc House đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân TPHCM, đề nghị cơ quan này xem xét tuyên hủy bỏ Quyết định 5438 và Quyết định 5439 của Cục thuế TPHCM. Ngoài ra Tập đoàn này cũng vẫn đang trong quá trình làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cáo buộc của Cục thuế TPHCM. Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, kết quả sau cùng của vụ kiện và quá trình làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa được xác định.

Trước đó, Thuduc House cũng từng công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán với những biến động không nhỏ so với báo cáo tự lập trước đó.

Cụ thể, doanh thu thuần của Thuduc House năm 2020 đạt 1.961 tỷ đồng, giảm 50% so với năm trước và chỉ giảm nhẹ khoảng 1% so với báo cáo công bố trước kiểm toán.

Điểm đáng chú ý sau kiểm toán, khoản lợi nhuận sau thuế của công ty cũng chuyển từ lãi 22,6 tỷ đồng thành lỗ gần 309,8 tỷ đồng. Trong khi đó, lỗ của công ty mẹ chuyển từ 30 tỷ đồng sang 363 tỷ đồng, tức tăng gấp 12 lần.

Nguyễn Mạnh