Quảng Nam chi 315 tỷ đầu tư thêm cầu bắc qua sông Cổ Cò

Cầu Nghĩa Tự bắc qua sông Cổ Cò có tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 131 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài hơn 1.072 m, trong đó chiều dài cầu 189,2 m, có quy mô vĩnh cửu với tuổi thọ thiết kế 100 năm. Đến nay, mặt bằng cho dự án này đã cơ bản hoàn tất và sẽ tiến hành khởi công trong thời gian tới.

Ngoài 3 cây cầu này, tỉnh Quảng Nam cũng đã quy hoạch xây dựng thêm 2 cây cầu khác được tuyển chọn từ cuộc thi thiết kế là cầu Bãi Rồng 1 và Bãi Rồng 2 kết nối trực tiếp trục giao thông Đà Nẵng Hội An với các khu đô thị cao cấp ven sông Cổ Cò. Các cây cầu này xây dựng nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điểm nhấn kiến trúc cho chuỗi đô thị dọc 2 bên sông và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dự án Khu đô thị Mallorca River City nằm sát cầu Bãi Rồng 2.

Đô thị ven sông Cổ Cò sẽ hưởng lợi từ các cây cầu

Kiến trúc cảnh quan đô thị ven sông Cổ Cò được UBND thị xã Điện Bàn và UBND tỉnh Quảng Nam xác định là bộ mặt cho cả vùng đô thị phía Bắc. Đây cũng là đô thị cao cấp vệ tinh, kết nối với thành phố Đà Nẵng, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội theo hướng đô thị chất lượng cao - kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Ông Nguyễn Khắc Việt Hà - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản TicaLand, đơn vị chuyên phát triển và phân phối các dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp cho biết, các dự án nằm ven sông và cạnh các cây cầu qua sông Cổ Cò đang được khách hàng ở khu vực ngoài Bắc rất quan tâm. Khi các cây cầu hoàn thành thì giá trị bất động sản tại các khu vực này sẽ tăng giá trị bởi việc kết nối từ các khu đô thị ra các bãi biển gần đó như Viêm Minh, Thống Nhất, Hà My, An Bàng,... một cách dễ dàng. Các cây cầu qua sông Cổ Cò cũng sẽ giúp các khu đô thị cao cấp view sông khớp nối hạ tầng với 2 trục giao thông lớn nối phố cổ Hội An và Thành phố Đà Nẵng chỉ hơn 10 phút ô tô.

Khu biệt thự Rosa Luxury Villas nằm giữa cầu Nghĩa Tự và cầu Ông Điền.

Trong năm 2022 này, dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò qua địa phận Quảng Nam với tổng kinh phí 1.545 tỷ đồng dự kiến cũng sẽ hoàn thành, kết nối đường sông thông suốt từ Hội An đến Đà Nẵng. Với việc triển khai đồng bộ cả dự án nạo vét khơi thông và xây dựng các cây cầu qua sông cổ Cò, chuỗi đô thị ven sông đã được quy hoạch từ trước sẽ hưởng lợi lớn về giá trị cũng như cảnh quan và không gian sinh sống cho cư dân.