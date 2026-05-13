Phú Mỹ Hưng Harmonie phù hợp giới văn phòng, trẻ nhỏ, người cao tuổi thế nào?

Phú Mỹ Hưng Harmonie tọa lạc tại phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là Bình Dương), là một trong những dự án nổi bật của thị trường bất động sản năm nay. Hai đợt mở bán đầu tiên vào tháng 3, tháng 4 đều có tỷ lệ hấp thụ trên 90%.

Dự án bàn giao vào quý IV/2028, nhưng thời điểm này, người mua đã hình dung rõ về không gian sống và bài toán tài chính cụ thể, qua những phác thảo chi tiết từ chủ đầu tư, trong sự kiện “Khai mở vận khí Harmonie”, diễn ra ở TPHCM, tối ngày 9/5.

Sự kiện “Khai mở vận khí Harmonie” thu hút hơn 500 khách hàng tham gia (Ảnh: CĐT).

Phú Mỹ Hưng Harmonie: Nơi cân bằng “thân - tâm - trí”

Chia sẻ với hơn 500 khách hàng tham dự sự kiện “Khai mở vận khí Harmonie”, ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc Khối Kinh doanh & Tiếp thị, Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng nhấn mạnh: “Với Harmonie, chúng tôi không chỉ quan tâm “ai sẽ đến ở”, quan trọng hơn là “cư dân sẽ sống như thế nào”; làm thế nào để một không gian sống không chỉ đẹp, tiện nghi, mà còn thực sự nuôi dưỡng con người cả về thân - tâm - trí và sự phát triển lâu dài”.

Đó là lý do, trước khi giới thiệu dự án vào đầu 2026, chủ đầu tư mất nhiều năm chỉ để lên ý tưởng, phác thảo từng chi tiết, kiến tạo nơi ở viên mãn nhất và ai cũng tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, sự bình an, tươi mới mỗi ngày, khi an cư tại đây.

Việc nghiên cứu tỉ mỉ hướng gió, ánh sáng, sự lưu chuyển không gian và tính cân bằng tổng thể tạo môi trường sống hài hòa, ổn định cho đa thế hệ. Nhờ đó, trẻ nhỏ sẽ có môi trường giáo dục toàn diện, từ không gian sống an toàn, nhiều mảng xanh, khu vực vui chơi, vận động, đến trung tâm giáo dục mầm non ngay tại khối đế. Trẻ lớn lên giữa cộng đồng cư dân văn minh, lịch thiệp, có sự hiện diện của nhiều gia đình chuyên gia quốc tế.

Ngoài tầm nhìn rộng mở về hai sân golf gần dự án, cư dân Harmonie còn sở hữu hệ cảnh quan đặc sắc ngay nội khu (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Với nhóm khách hàng trung niên - những người đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, không gian sống tại Harmonie như chất xúc tác để mở rộng quan hệ, kết nối cộng đồng, tái tạo năng lượng, tạo thêm những cơ hội mới trong công việc, cuộc sống.

Người lớn tuổi tìm thấy sự bình yên, qua loạt tiện ích bố trí khắp nơi, giúp nâng cao sức khỏe, sự thư thái, cân bằng tinh thần mỗi ngày.

Tiện ích “all-in-one” (tất cả trong một) thu hút người mua ở thực, nơi cư dân bước ra ngưỡng cửa là được đáp ứng mọi nhu cầu (mua sắm, học tập, vui chơi, thư giãn, làm việc, kết nối…). Dự án còn thu hút nhiều nhà đầu tư bởi triển vọng sinh lời.

Harmonie nằm ngay lõi Đô thị Khoa học Công nghệ - Bắc TPHCM, liền kề Khu công nghệ số tập trung 100ha và kết nối thuận lợi với các trục hạ tầng chiến lược trong tương lai. Từ dự án dễ tiếp cận khu công nghiệp VSIP 1, VSIP 2.

“Khi thông tin về dự án được công bố, một số tập đoàn chủ động liên hệ chúng tôi để tìm hiểu phương án mua hoặc thuê dài hạn với số lượng lớn dành cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao của họ. Điều này, phần nào cho thấy sức hút và tiềm năng hình thành một cộng đồng cư dân chất lượng ngay từ giai đoạn đầu của Harmonie”, ông Bùi Duy Toàn chia sẻ.

Lý do Phú Mỹ Hưng Harmonie sở hữu tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Gia tăng giá trị cộng thêm cho người mua

Trong khuôn khổ sự kiện tối 9/5, Phú Mỹ Hưng công bố mở rộng hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng gồm ngân Shinhan, Standard Chartered, nhằm giúp khách hàng có thêm các hỗ trợ tài chính linh hoạt. Trước đó, tại sự kiện khai trương nhà mẫu vào tháng 3, Phú Mỹ Hưng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Vietcombank, BIDV, VIB.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng hợp tác với các đơn vị cung cấp thiết bị gia dụng, nội thất và dịch vụ hoàn thiện không gian sống với đa dạng gói ưu đãi, trong đó có ưu đãi lên đến 50%.

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, việc mở rộng hệ sinh thái đối tác là một phần trong chiến lược gia tăng giá trị cho khách hàng, không chỉ tại thời điểm mua nhà mà còn trong suốt quá trình an cư.

“Chúng tôi hiểu rằng, giá trị của một dự án không chỉ nằm ở quy hoạch hay thiết kế, mà còn ở những gì khách hàng thực sự nhận được khi bắt đầu cuộc sống tại đó”, theo ông Bùi Duy Toàn.

Ngoài tặng 2 năm phí quản lý sau bàn giao, Phú Mỹ Hưng còn gia tăng hợp tác để triển khai các chương trình ưu đãi thiết thực dành riêng cho khách mua Harmonie (Ảnh: Q.Đ).

Những căn đẹp nhất sẽ xuất hiện trong đợt mở bán cuối vào ngày 17/5

Dự án gồm 5 tòa nhà Ivies, Camellia, Lavender, Olivie và Peony (ký hiệu lần lượt A1, A2, A3, A4, A5) cao 32-34 tầng. 5 tòa tháp được đẩy sát biên đất để mở ra một "Thung lũng xanh" tại trung tâm. Thiết kế này đóng vai trò là "lá phổi xanh", bảo vệ cư dân khỏi khói bụi và tiếng ồn, đồng thời tái tạo nguồn năng lượng tươi mới mỗi ngày.

Sau 2 đợt mở bán với mãi lực mua gần 100%, Phú Mỹ Hưng cho biết đợt mở bán chính thức cuối sẽ diễn ra vào ngày 17/5. Giỏ hàng mở bán gồm một phần tòa nhà Olivie (A4) và toàn bộ tòa nhà Peony (A5). Đây là những sản phẩm đẹp nhất dự án: vị trí trung tâm, ngay cổng vào khu phố, tầm nhìn rộng mở gần như panorama (toàn cảnh) về trung tâm và hai sân golf gần đó, tòa nhà có nhiều tiện ích nhất, có cầu đi bộ trên cao Sky Bridge…

Ngày 17/5, tòa nhà Peony (A5) có vị trí trung tâm đẹp nhất, bố trí nhiều tiện ích nhất và tầm view (tầm nhìn) trực diện các sân golf sẽ được mở bán (Ảnh: CĐT).

Phú Mỹ Hưng Harmonie là dự án nối dài hành trình nhân rộng chuẩn mực sống Phú Mỹ Hưng đến những vùng đất giàu tiềm năng. Trước đó, Phú Mỹ Hưng ra mắt khu đô thị quy mô lớn như Hồng Hạc City tại Bắc Ninh, Phú Hưng Khang tại Phú Thọ, được thị trường quan tâm.

“Chúng tôi phát triển các dự án độc lập, đa dạng phân khúc, để nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận bất động sản mang thương hiệu Phú Mỹ Hưng”, ông Bùi Duy Toàn cho biết.