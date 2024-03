Phố thương mại đa trải nghiệm tại khu Tây TPHCM

Phố mới giữa nhịp sống hiện đại

Trong nhiều năm qua, khu Tây TPHCM chứng kiến quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Những dãy nhà nối đuôi nhau mọc lên trên các tuyến phố giao thương đã tạo nên một bức tranh đô thị náo nhiệt, sầm uất.

Nhưng một trong những thách thức mà khu vực phía Tây phải đối mặt là sự xuống cấp của hạ tầng nhà ở, kiến trúc có phần hỗn loạn làm mất đi tính đặc thù. Hơn hết, sự gia tăng dân số còn khiến không gian sinh hoạt bị bó hẹp, ngột ngạt. Mật độ cây xanh bình quân tại khu vực này được tính toán chưa đến 2m2/người.

Trăn trở về một điểm đến thương mại tối ưu không gian xanh, DKRA Consulting (thương hiệu mảng dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn phát triển của DKRA Group) đã tìm kiếm một biểu tượng giao thương mới cho cả vùng. Nơi đây sẽ không chỉ có sự nhộn nhịp của các tuyến phố sôi động, mà còn quy tụ cộng đồng thương gia, mang đặc trưng văn hóa "buôn có bạn, bán có phường" của người dân bản địa phía Tây.

Dòng chảy giao thương mang hơi thở thời đại mới được thiết lập tại the Sholi (Ảnh: DKRA Consulting).

Bằng tầm nhìn quy hoạch và phát triển dài hạn, tổ hợp phố thương mại the Sholi ra đời giữa cụm dân cư đông đúc và đã định hình ổn định qua hàng trăm năm. Với số lượng giới hạn 90 căn, nhà phố thương mại the Sholi có phong cách kiến trúc đương đại và là một trong những dự án tiên phong phát triển mô hình shop - living (vừa ở vừa kinh doanh) tại quận Bình Tân (TPHCM).

Tọa lạc trên hai mặt tiền đường lớn An Dương Vương và Phan Đình Thông, dự án nằm liền kề bến xe miền Tây, bao quanh là chuỗi tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại Aeon, công viên Lý Chiêu Hoàng, chợ Kiến Đức 2...

"Kết nối mở của hai tuyến đường đắc địa còn giúp the Sholi thông thương liền mạch nội - ngoại khu, từ đó, dễ dàng tiếp cận nguồn khách hàng dồi dào đến từ các quận trung tâm TPHCM và khu vực lân cận", đại diện DKRA Consulting (đơn vị tư vấn phát triển dự án) nhận định.

Theo DKRA Consulting, để kiến tạo một sản phẩm thương mại phóng khoáng nhưng không tách rời chất tiện nghi riêng vốn có, the Sholi đã được phát triển bởi một đội ngũ giàu kinh nghiệm và danh tiếng trên thị trường. Đó là đơn vị thiết kế kiến trúc Vertical Studio, tổng thầu xây dựng H2 Design & Build, đơn vị giám sát thi công TTAD, ngân hàng bảo lãnh Vietinbank, đơn vị thiết kế và thi công nội thất AZ Group, quản lý và vận hành DKRA Living, cung cấp giải pháp công nghệ quản lý Houze.

Thúc đẩy kết nối giao thương

Sự liên kết chặt chẽ - đặc trưng của mô hình phố thương mại cũng được the Sholi phát huy triệt để. Tại đây, mọi hoạt động kinh doanh sẽ diễn ra tại tầng trệt và tầng lửng của ngôi nhà với mặt tiền quy hoạch rộng thoáng, lùi đồng bộ vào 1,2m, cộng hưởng là phần vỉa hè được lát đá giúp khai thác tối đa không gian kinh doanh.

Bằng cách này, trục thương mại liền mạch của the Sholi được hình thành với các không gian dịch vụ - mua sắm - giải trí nối tiếp nhau, không có ngăn cách vật lý, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng, đồng thời gia tăng chất lượng trải nghiệm cho người dùng.

the Sholi là dự án hiếm hoi bố trí thang máy trong nhà giúp cho không gian sống thêm phần tiện nghi, hiện đại (Ảnh: DKRA Consulting).

Tách biệt với không gian kinh doanh sôi động, từ tầng 2 trở lên là không gian an cư rộng mở và thiết kế theo cá tính gia chủ. Tại đây, không gian sống trong mỗi căn nhà phố sẽ được may đo cá nhân hóa, tạo dấu ấn riêng nhưng vẫn hài hòa với ngôn ngữ kiến trúc tổng thể.

Nói về cảm hứng thiết kế tại the Sholi, kiến trúc sư Vương Thanh Lâm của Vertical Studio cho biết, ý tưởng thiết kế của dự án hướng đến sự bền vững, đảm bảo tính hài hòa chung - riêng, tối đa mảng xanh nhằm kết nối sâu giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.

"Dự án tạo ra một không gian sống kết nối từ những khoảng mở liên thông giữa bên trong và bên ngoài căn nhà. Bố trí khoảng lùi sân sau và ban công rộng 8m2, cộng hưởng sân vườn lớn trên tầng thượng sẽ mang đến không gian thư giãn cho cả gia đình. Ngoài ra, sử dụng hệ cửa kính trượt giúp tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên và tạo ra màn chắn riêng tư cho từng ngôi nhà", đại diện Vertical Studio phân tích.

Dự án ưu tiên gia tăng mảng xanh, mở ra không gian sống thư thái trong lành (Ảnh: DKRA Consulting).

Ngoài không gian xanh đến từ hệ thực vật đa dạng bố trí tại khoảng sân mỗi nhà, the Sholi còn phủ thêm cây xanh dọc vỉa hè các tuyến phố thương mại. Điều này mang đến cho cư dân the Sholi tỷ lệ cây xanh bình quân lên đến 10m2/người, gấp 5 lần so với mật độ trung bình của TPHCM.

Theo đại diện DKRA Consulting, hiện nay the Sholi đã có sổ đỏ và giấy phép xây dựng riêng từng căn, dự kiến sẽ bàn giao nhà vào tháng 12/2024. Dự án đang được DKRA Vega - đơn vị phân phối độc quyền giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 15,9 tỷ đồng/căn (diện tích sử dụng 433m2) và áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.