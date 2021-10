Phía Tây Hà Nội thu hút cư dân

Dân trí Sự xuất hiện của những chủ đầu tư lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại… là lực đẩy thu hút dân cư, đưa khu Tây trở thành một trong những thị trường bất động sản sôi động ở thủ đô.

Điểm sáng trên thị trường địa ốc

Theo CBRE, phía Tây chiếm 39% số căn mở bán mới trong nửa đầu năm 2021. Báo cáo bất động sản quý II/2021 của Savills cũng từng đánh giá khu vực phía Tây có sức hút nhờ cơ sở hạ tầng cải thiện, sự tham gia của các chủ đầu tư uy tín.

Sống và làm việc tại Việt Nam đã 7 năm, anh Kim Young Dae (Hàn Quốc) - kỹ sư tại một doanh nghiệp đa quốc gia quyết định tìm nơi ở mới cho gia đình, sau nhiều năm thuê căn hộ tại Mỹ Đình. "Sau khi tình cờ ghé thăm nhà đồng nghiệp, tôi thấy mình phải thay đổi chỗ ở ngay. Nơi ở cũ tuy tiện nghi nhưng chỉ gói gọn ở trong nhà, còn muốn có khu vực riêng để tập thể thao hay thư giãn thì không có. Do đó, vợ chồng tôi quyết định chuyển nhà cách đây 2 năm, tới một đô thị mới ở khu Nam Từ Liêm, đầy đủ tiện nghi cả trong nhà lẫn bên ngoài căn hộ", anh cho biết.

Phía Tây Hà Nội thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn (Ảnh: Vinhomes).

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, những người Việt Nam hay nước ngoài thành đạt với tài chính dồi dào luôn muốn tìm đến nơi có tiện nghi sống cao. Họ quan tâm nhiều đến hệ thống dịch vụ, hạ tầng phát triển và đồng bộ, do đó họ chọn phía Tây Hà Nội để làm nơi an cư lạc nghiệp.

Những tuyến đường hàng nghìn tỷ đồng đã thay đổi diện mạo ở phía Tây Hà Nội, như đại lộ Thăng Long, tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương đang hoạt động hay tuyến metro số 2A, số 3, đường vành đai 3,5 dự kiến triển khai trong tương lai.

Bên cạnh những yếu tố đó, khu Tây cũng được ví như trung tâm mới của Thủ đô khi quy tụ trụ sở một số bộ, ban, ngành và cơ quan ngoại giao, khu công nghiệp, nhà máy lớn và văn phòng của các công ty đa quốc gia...

Những lợi thế về hạ tầng kết nối đã đưa nơi đây trở thành "bến đỗ" của nhiều ông lớn bất động sản như Vingroup, Geleximco, Vinaconex, SSG Group…

Vingroup với vị thế tiên phong trên thị trường bất động sản đã kiến tạo những dự án nổi trội về cảnh quan, tiện ích, thu hút cộng đồng dân cư lớn về sinh sống chỉ trong thời gian ngắn, như Vinhomes Green Bay và Vinhomes Smart City.

Không gian sống tại Vinhomes Smart City - dự án tại lõi trung tâm thành phố phía Tây của Hà Nội.

"Thành phố Tây" phía Tây Hà Nội

Chỉ sau 3 năm ra mắt, Vinhomes Smart City thu hút cộng đồng cư dân từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đến sinh sống. Đây cũng chính là điểm nhấn của Vinhomes Smart City trong mối tương quan so sánh với các dự án trên thị trường.

Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết trong quá trình phát triển, kiến tạo nên những "phân khu quốc tế" mang nét đặc trưng riêng của các nền văn hóa nổi tiếng trên thế giới. Chẳng hạn, với cư dân ưa thích cuộc sống năng động, phóng khoáng, The Miami - phân khu được thiết kế theo phong cách thiên đường du lịch biển nhiệt đới Miami (Mỹ) sẽ là lựa chọn. Hay cư dân yêu thích văn hóa Nhật Bản có thể tìm thấy chất an yên, tĩnh tại với phân khu The Sakura mang đậm nét xứ sở Phù Tang. Bộ 3 công viên Zen Park, Central Park và Sportia Park trải dài trên 3 km, rộng tới 16,3 ha cũng góp phần mang tới trải nghiệm sống cân bằng cho cư dân.

Tiện ích vườn Nhật tại Vinhomes Smart City.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Cen Group nhận xét: "Thực sự không có nhiều sản phẩm có sức hút, kéo được khách như Vinhomes".

Một số chuyên gia đánh giá, những đại đô thị thành công là những đại đô thị có khả năng tự thân tạo lập ra một không gian sống độc lập trong nội khu, dễ dàng thu hút cư dân dọn về sinh sống. Với Vinhomes Smart City, chủ đầu tư xác định không chỉ bán một ngôi nhà, một m2 diện tích mà còn bán một cuộc sống tiện nghi, trọn vẹn tiện ích, cho mọi công dân toàn cầu.

"Với một đại đô thị quy mô, nhiều tiện ích, một số chủ đầu tư có thể mất 10, 15, 20 năm để xây dựng và hoàn thiện, nhưng với hai đại đô thị phía Đông và phía Tây Hà Nội, chúng tôi chỉ mất 3 năm", bà Phạm Thị Lan Phương, Giám đốc Kinh doanh Vùng 2 Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết.

Trường Thịnh