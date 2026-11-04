Đây là nền tảng để doanh nghiệp linh hoạt chọn đúng sản phẩm, xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng hoạt động sang phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Chất lượng làm nên thương hiệu

Ngay từ những ngày đầu thành lập năm 2004, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt đã xác định "uy tín làm nên chất lượng" là mấu chốt quan trọng nhất để tạo dựng thành công.

Sự bền bỉ, nhiệt tâm của ban lãnh đạo được minh chứng rõ nét qua thành công của hàng loạt dự án như The EverRich 1, The EverRich Infinity, Millennium, Quy Nhơn Iconic hay mới nhất là La Pura. Các dự án này thu hút sự quan tâm của giới đầu tư ngay khi vừa ra mắt, nhờ hội tụ những ưu điểm từ vị trí, thiết kế đến chất lượng thi công và sự góp mặt của các thương hiệu quản lý vận hành quốc tế.

Dự án La Pura do Phát Đạt phát triển tại TPHCM đang được triển khai mạnh, hiện đã cất nóc 2 phân khu (Ảnh: Phát Đạt).

Bước vào chu kỳ phát triển mới, Phát Đạt đang tập trung nguồn lực để bứt phá mạnh mẽ ở phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Doanh nghiệp hiện sở hữu tổng quỹ đất lên đến khoảng 6.665ha (theo báo cáo thường niên 2025), phân bổ tại các thị trường chủ lực như TPHCM (Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo), Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Phú Quốc...

Nhờ tiềm lực tài chính vững mạnh và lợi thế pháp lý của quỹ đất, Phát Đạt đã triển khai các dự án tại những vị trí đắc địa. Điển hình như Q’Terra toạ lạc ngay trung tâm đô thị biển Quy Nhơn, hay Qtopia - “thành phố cuối tuần” của siêu đô thị TPHCM.

Sự kiện điểm đến cuối tuần tại Trạm Quậy - dự án Qtopia do Phát Đạt phát triển thu hút đông đảo người tham dự và trải nghiệm (Ảnh: Phát Đạt).

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chia sẻ, để chinh phục thị trường và nhà đầu tư, doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ pháp lý minh bạch đến việc thiết lập những tiêu chuẩn khắt khe trong thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành. Đơn vị cũng đặt mục tiêu kiến tạo những dòng sản phẩm đáp ứng theo chuẩn quốc tế thông qua việc bắt tay với các đối tác danh tiếng toàn cầu, nhằm mang đến trải nghiệm lưu trú cao cấp và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng.

Phủ sóng mạng lưới kinh doanh khắp cả nước, dẫn dắt chu kỳ bất động sản mới

Trên đà phát triển, Phát Đạt đang tăng tốc đưa các đại dự án ra thị trường. Hiện tại, La Pura (TPHCM), Qtopia (TPHCM) và Q’Terra (Gia Lai) bước vào giai đoạn kinh doanh sôi động.

Phối cảnh dự án Q’Terra - biểu tượng mặt biển ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn (Ảnh: Phát Đạt).

Nhằm tối ưu hóa điểm chạm với khách hàng, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, Phát Đạt liên tiếp khai trương Sales Gallery Q’Terra tại Quy Nhơn, khởi công Văn phòng bán hàng - Tổ hợp nhà mẫu tại TPHCM và đưa vào hoạt động Văn phòng bán hàng tại Hà Nội.

Mạng lưới phân phối trải dài khắp ba miền Bắc - Trung - Nam hỗ trợ đắc lực cho các dự án đang mở bán, đồng thời cũng là bước chuẩn bị cho chiến lược mới. Việc duy trì nhịp độ giới thiệu sản phẩm liên tục giữa các dự án được kỳ vọng góp phần tạo nguồn thu, bổ sung dòng tiền cho các kế hoạch đầu tư dài hạn của công ty.

Khai trương Sales Gallery Q’Terra tại tòa nhà Grand Terra (số 36 Cát Linh, Hà Nội), mở đầu không gian trải nghiệm các dự án do Phát Đạt phát triển, giới thiệu đến nhà đầu tư Thủ đô (Ảnh: Phát Đạt).

Bên cạnh việc mở rộng quy mô kinh doanh, Phát Đạt còn chú trọng nâng tầm chất lượng không gian sống và hướng đến phát triển bền vững. Các dự án do doanh nghiệp phát triển đều được đầu tư đồng bộ từ quy hoạch, hạ tầng đến hệ tiện ích, bám sát nhu cầu ở thực.

Phát Đạt đang tiên phong xây dựng nền tảng phát triển bền vững theo định hướng ESG, từng bước áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như LEED và Fitwel nhằm cải thiện môi trường sống cho cộng đồng.

Phát Đạt cùng Tập đoàn Lotte chính thức khởi công siêu dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem (Ảnh: Phát Đạt).

Một dấu mốc đáng chú ý trong định hướng chiến lược phát triển bền vững của Phát Đạt là hợp tác với Tập đoàn Lotte tại siêu dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Ngày 23/10, Lotte và Phát Đạt đã tổ chức lễ khởi công dự án. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của Phát Đạt khi tham gia vào tổ hợp đô thị đa chức năng có quy mô và vị trí đắc địa ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM), với tổng mức đầu tư lên đến 60.000 tỷ đồng.

Dự án do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC phát triển, với sự tham gia của ba đơn vị thuộc Tập đoàn Lotte gồm Lotte Shopping, Hotel Lotte, Lotte Engineering & Construction và Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, trong đó Phát Đạt sở hữu 35% vốn điều lệ theo Quyết định 4102/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 của UBND TPHCM.

Theo phân công phát triển, Phát Đạt sẽ đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4, 2-6 và giữ vai trò phát triển chính tại hai khối cao ốc thương mại 2-1, 2-3 cùng toàn bộ khối đế thương mại - dịch vụ và các tầng hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng (GFA) khoảng 219.722m².

Tài chính vững mạnh và chiến lược phát triển dài hạn

Theo công bố về Top 20 công ty bất động sản nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam với tổng giá trị đạt 230.000 tỷ đồng, Phát Đạt tiếp tục ghi nhận vị thế nổi bật trong khối doanh nghiệp tư nhân. Việc hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và tài chính đất đai không chỉ phản ánh năng lực tài chính, tính minh bạch trong vận hành, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp thiết thực của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý III đạt hơn 2.425 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với cùng kỳ năm trước, góp phần bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư và phát triển dự án.

Tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 30/9 đạt 711,7 tỷ đồng, tăng 89,3% so với cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 12.619,6 tỷ đồng. Diễn biến tích cực trên, góp phần củng cố khả năng thanh khoản đồng thời tạo dư địa cho doanh nghiệp chủ động cân đối nguồn vốn.

Về quy mô, tại ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt đạt 38.225,5 tỷ đồng, tăng 40,2% so với cuối năm 2025. Giá trị đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 12.702 tỷ đồng, so với 710,7 tỷ đồng tại đầu năm. Sự thay đổi này chủ yếu gắn với việc Phát Đạt mở rộng danh mục đầu tư dài hạn, gồm khoản sở hữu 35% tại Lotte Properties HCMC và khoản đầu tư 50% tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN. Đây là những khoản đầu tư có quy mô lớn, mở rộng sự hiện diện của Công ty tại các khu vực đô thị trọng điểm của TPHCM.

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính được duy trì ở mức an toàn, góp phần tối ưu hóa cơ cấu vốn. Thanh khoản được cải thiện cùng nguồn lợi nhuận tích lũy từ hoạt động cơ cấu danh mục giúp Phát Đạt chủ động bố trí nguồn lực để triển khai các đại dự án chiến lược.