Phân tích vị trí tiềm năng dự án Cồn Khương Diamond City.

Dân trí Cồn Khương Diamond City là một trong những dự án có quỹ đất đẹp và hiếm hoi còn sót lại của quận Ninh Kiều. Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, khu vực Cồn Khương sẽ xuất hiện nhiều dự án đô thị hiện đại bậc nhất TP Cần Thơ.

Tầm nhìn hạ tầng giao thông Cần Thơ đến năm 2030

Là quận trung tâm của TP Cần Thơ, Ninh Kiều ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đang trên đà tăng trưởng vượt bậc về kinh tế - xã hội. Với quy hoạch đồng bộ, bài bản, Ninh Kiều đã và đang được TP Cần Thơ quan tâm đầu tư mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch nhằm tạo ra sức bật mới thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, khu đô thị Cồn Khương Diamond City là đô thị hiện đại thông minh nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển không gian đô thị Ninh Kiều và đang được các nhà đầu tư quan tâm, săn đón nhiều nhất thời gian gần đây.

Giao thông TP Cần Thơ đã xây dựng một danh mục các công trình trọng điểm tập trung phát triển hạ tầng giao thông. Qua đó, tăng cường tính kết nối giao thông giữa TP Cần Thơ với các địa phương vùng ĐBSCL và các tỉnh Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó là tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh miền Tây kết nối với TPHCM một cách thuận lợi và nhanh chóng. Sự xuất hiện nhiều dự án cao tốc như Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi,… và hơn hết đó chính là cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nối các tỉnh lân cận đến Cần Thơ, đường sắt TPHCM - Cần Thơ (đã có quy hoạch), cầu Mỹ Thuận 2,… Giao thông thuận tiện sẽ kéo theo nền kinh tế, giáo dục, y tế, ngân hàng phát triển theo giúp cho giao thông Cần Thơ được kết nối đa dạng cũng như kinh tế được phát triển vượt bậc.

Hạ tầng giao thông Cần Thơ sẽ phát triển mạnh trong những năm tới.

Không chỉ hưởng lợi về giao thông, dự án còn hưởng lợi lớn từ các tuyến đường nếu nhìn từ góc nhìn đầu tư.

Đường Nguyễn Văn Cừ là tuyến đường nội ô dài và đẹp nối từ bờ sông Hậu (Cồn Khương) tới Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) dài gần 10 km, tuyến đường này được ưu tiên quy hoạch phát triển đồng bộ và hiện đại, sẽ là điểm nhấn "xương sống" của nội ô thành phố.

Cồn Khương Diamond City - kết nối đa dạng tạo nên vị trí kim cương

Cồn Khương Diamond City sở hữu vị trí đắc địa trên quỹ đất hiếm hoi của TP Cần Thơ, hưởng những quyền lợi mà khó có dự án nào đáp ứng được những nhà đầu tư khó tính. Sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất, kết nối đa dạng tạo nên vị trí độc tôn của Cồn Khương:

Cách bệnh viện Hòa Hảo chỉ 5 phút đi xe.

Cách sân bay quốc tế Cần Thơ 15 phút đi xe.

Cách các trung tâm thương mại Vincom, Lotte, SenseCity 5-10 phút đi xe.

Cách bến Ninh Kiều chỉ 10 phút đi xe.

Cách các trường cao đẳng du lịch, đại học Cần Thơ chỉ với 5-10 phút đi xe.

Phân tích vị trí tiềm năng dự án Cồn Khương Diamond City.

Vị trí dự án trên bản đồ khu vực quận Ninh Kiều.

Trong tương lai, khi các dự án hạ tầng trên được hoàn thành, Cồn Khương nói chung và khu đô thị Cồn Khương Diamond City nói riêng sẽ trở thành khu vực đáng sống và sầm uất hàng đầu Cần Thơ. Chủ nhân Cồn Khương Diamond City không chỉ thừa hưởng được những tiện ích đẳng cấp xung quanh mà giá trị của Cồn Khương Diamond City còn tăng lên vượt bậc mang đến lợi nhuận hấp dẫn cho những nhà đầu tư.

Sơ đồ quy hoạch Cồn Khương.

Những dự án đã hiện hữu:

Khu biệt thự ven sông EcoVillas.

Khu biệt thự Hoàn Mỹ.

Resort Cồn Khương 4 sao.

Vạn Phát Riverside nâng cấp lên 5 sao.

Dãy biệt thự Linh Thành.

Những dự án sẽ được triển khai trong thời gian tới:

Dự án Khu đô thị và vui chơi giải trí rộng hơn 93 ha.

Khu biệt thự nhà vườn Vạn Phát.

Tiếp giáp dự án khu đô thị của Văn Phú Invest.

Phối cảnh nhà phố liên kế hiện đại của Cồn Khương Diamond City.

Cồn Khương Diamond City đô thị của tương lai

Những năm qua Cần Thơ đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế trọng điểm của miền tây. Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ ước đạt khá 7,84%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân 7,02% của cả nước, xếp vị trí thứ 3 trong số 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương, cao hơn thành phố Hà Nội và Đà Nẵng, đứng đầu so với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng tốc độ tăng GRDP của thành phố vẫn đạt mức tăng 1,02% so với năm 2019.

Cồn Khương Diamond City được ví như khu Thảo Điền quận 2 của TPHCM, giá trị của dự án không chỉ nằm ở tiện ích ngoại khu mà còn nằm ở tiện ích nội khu. Lợi thế của dự án là nằm tách biệt với trung tâm thành phố, được bao trọn bởi bốn bề là nước sẽ giúp cho cư dân nơi đây tránh xa khỏi khói bụi, ô nhiễm, giúp cho nhiệt độ không khí nơi đây được ôn hòa, cây xanh phủ kín khắp khu đô thị tạo nên một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc hơn cho cư dân nơi đây.

Song song với đó, công viên cây xanh mặt nước là điểm thu hút nhà đầu tư nhất. Với diện tích hơn 14.000 m2, cư dân nơi đây sẽ được trải nghiệm cuộc sống thư giãn thoải mái nhất sau những giờ làm việc mệt mỏi, trẻ em sẽ được vui chơi giải trí tại đây sau những giờ học tập căng thẳng, giúp năng lượng được phục hồi lại để tiếp tục cho ngày hôm sau.

Kế đó là trường học quốc tế. Môi trường giáo dục tốt sẽ giúp trẻ em được phát triển kiến thức một cách trọn vẹn nhất.

Ngoài ra còn nhiều tiện ích khác như cao ốc - trung tâm thương mại, khu thể thao trong và ngoài trời,… Và còn rất nhiều tiện ích khác tạo nên giá trị sống đích thực cho cộng đồng cư dân nơi đây.

Tổng quan các tiện ích của dự án.

Trường Thịnh