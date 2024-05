Ocean City được kỳ vọng trở thành trung tâm Hàn Quốc mới tại Việt Nam

Không gian Hàn Quốc đậm đặc tại Việt Nam

Đặt chân tới K-Town ngay từ khi phân khu này còn chưa chính thức khai trương nhưng bà Chang Eun Sook, Chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam, ấn tượng khi nơi đây hội tụ tinh hoa và tinh thần Hàn Quốc.

Với sự am hiểu sâu sắc văn hóa và con người xứ sở kim chi, bà Chang cho biết khi quyết định định cư ở nước ngoài, người Hàn Quốc sẽ xem xét nhiều yếu tố cùng lúc.

"Các tiêu chí chủ yếu là cơ hội kinh tế, môi trường giáo dục, chất lượng cuộc sống, và có sự hiện diện của các đồng hương hay không. Đối với những người đi theo gia đình, vấn đề giáo dục con cái chiếm tỷ trọng rất lớn trong việc lựa chọn... Các khu vực hiện hữu ở Hà Nội, TPHCM mới chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu", bà Chang nói.

Nhận định của bà Chang đồng thời là trăn trở của hàng vạn người Hàn Quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam. Đó cũng là lý do mà gần 1.000 thành viên từ cộng đồng Hàn Quốc tại Hà Nội và khu vực lân cận đã cảm thấy được thỏa mãn khi tham gia trại hè Summer K-Day diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 2 (Ocean City) ngày 25/5-26/5.

Các gia đình Hàn Quốc tại miền Bắc như vừa được tận hưởng mùa hè ở quê nhà khi tham gia trại hè Summer K-Day.

"Kiến trúc và cảnh quan K-Town cho tôi cảm giác gần gũi, thân thuộc như đang bước chân trên đường phố quê nhà. Đã đi nhiều nơi tại Việt Nam nhưng thực sự tôi chưa thấy nơi nào được may đo cho người Hàn như K-Town", anh Park Jong Gon, một kỹ sư công nghệ thông tin đã gần 5 năm gắn bó với Việt Nam, nhận xét.

Trong khi đó, chị Kim Won Ju choáng ngợp trước các dịch vụ và trải nghiệm "chuẩn Hàn" tại K-Town. Gần 200 căn shop tại đây khiến mọi giác quan của nữ giáo viên tiếng Hàn đều được thiết lập ở chế độ "trở về nhà" khi những món ăn mang đậm phong vị Hàn Quốc hay các không gian mua sắm, vui chơi giải trí "đóng dấu" xứ kim chi đều hiện diện đầy đủ.

"Vừa đặt chân tới đây, tôi đã bắt gặp hình bóng quê nhà, thấy dáng dấp của những thủ phủ mua sắm, vui chơi giải trí sầm uất bậc nhất của đất nước tôi như Myeongdong, Hongdae hay Iteawon. Ý định dọn về Ocean City đã ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi", chị Kim chia sẻ.

Các shop thương mại tại K-Town mang đậm chất Hàn từ kiến trúc đến sản phẩm, dịch vụ.

K-Town không chỉ thấm đẫm tinh thần Hàn Quốc nhờ "giao diện bề ngoài" mà còn bởi hơi thở và sức sống Hàn Quốc trong hàng loạt sự kiện, lễ hội văn hóa được tổ chức thường xuyên tại đây. So sánh Ocean City với các đô thị hàng đầu Hàn Quốc, bà Chang Eun Sook nhận thấy nhiều điểm tương đồng.

"Trong quá khứ, các thành phố mới ở Hàn Quốc đã vượt qua không gian cư trú đơn thuần và phát triển thành trung tâm trọng yếu trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục… Tôi tin rằng Ocean City cũng sẽ như vậy, là nơi người Hàn Quốc và người Việt Nam có thể vui sống hòa hợp cùng nhau", bà Chang nhấn mạnh.

Bến đỗ mới của cộng đồng người Hàn tại Việt Nam

Về mặt quy hoạch, K-Town đã được định vị để trở thành khu phố thương mại sầm uất mang phong cách chuẩn Hàn với các ngành hàng đang thu hút giới trẻ với tình yêu dành cho làn sóng Hallyu.

Ngay sau khi ra mắt chính thức, K-Town trở thành điểm "must go - must try" (phải đến, phải thử). Đơn cử, riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, với chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí sôi động, K-Town góp phần đưa hơn nửa triệu du khách đến với Grand World.

K-Town là mảnh ghép chính giúp Vinhomes Ocean Park 2 có thể trở thành trung tâm Hàn Quốc mới tại Việt Nam.

Hòa mình vào biển người tham gia lễ hội Korea Travel Festa tối 25/5, anh Kim Young Gwon, chủ một chuỗi nhà hàng Hàn Quốc, nhanh chóng tìm thấy lời giải cho bài toán mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

"Hiếm có nơi nào mà khách thuê chỉ việc yên tâm kinh doanh, việc thu hút khách hàng đã có chủ đầu tư đứng ra đảm nhiệm như tại K-Town", anh Kim đánh giá.

Hàn Quốc hiện giữ vị trí quán quân trong số 144 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đi cùng với dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI), số doanh nghiệp và cộng đồng người Hàn tại Việt Nam cũng tăng lên nhanh chóng, hiện đạt 200.000 người. Hà Nội là một trong những địa phương tập trung nhiều người Hàn nhất với khoảng 50.000 người, tăng 200% sau 4 năm.

Cộng đồng này lớn mạnh không ngừng nhưng lại không dễ để tìm thấy không gian chuẩn Hàn tại Việt Nam để người Hàn an cư, gắn bó lâu dài. Bởi thế, "Hàn Quốc thu nhỏ" trong lòng Ocean City với cả kiến trúc, dịch vụ chuẩn Hàn và không gian sống đẳng cấp thế giới xung quanh mới là những gì cộng đồng cư dân xứ kim chi xa xứ kiếm tìm tại Việt Nam.

Về giáo dục, Trường Quốc tế Hàn Quốc Korean Global School, dự kiến tuyển sinh từ tháng 8/2024, mang đến cho các cư dân nhí quốc tịch Hàn trải nghiệm và chất lượng giáo dục như đang ở quê nhà.

Về y tế, sức khỏe cư dân sẽ được chăm sóc bởi trung tâm Y tế Hàn Quốc với đầy đủ các dịch vụ nâng cao và đội ngũ y bác sĩ người Hàn Quốc. Cùng với đó là chất sống xanh, nghỉ dưỡng ngay tại nhà với bộ sưu tập "kỳ quan biển" ngay kế bên, như VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park…

"Một cộng đồng Hàn Quốc đã hình thành tại Ocean City và con số đang tăng lên nhanh chóng cho thấy sức hút của đại đô thị này", bà Chang nhấn mạnh.

Hội tụ tất cả những gì cộng đồng tinh hoa Hàn Quốc tìm kiếm, K-Town nói riêng và Ocean City nói chung đang kích hoạt làn sóng người Hàn an cư, lập nghiệp, kiến tạo một trung tâm Hàn Quốc mới tại Việt Nam.