Những ưu điểm nâng tầm giá trị Bcons City

Vị trí là yếu tố hàng đầu quyết định đến tiềm năng sinh lời của dự án. Bcons City sở hữu vị trí "vàng" khi tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Thống Nhất, phường Đông Hòa, TP Dĩ An (Bình Dương). Đại lộ Thống Nhất đang được mở rộng lên 32m, là cung đường kết nối từ khu Đông sang khu Tây quan trọng bậc nhất của TP Dĩ An.

Tọa lạc ngay cửa ngõ khu Đông của TPHCM, liền kề các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1K, Xa Lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A… Bcons City trở thành tâm điểm kết nối đa chiều. Từ Bcons City, cư dân dễ dàng di chuyển về trung tâm thành phố hay đến các vùng trọng điểm trong tứ giác "vàng" kinh tế - du lịch Đông Nam Bộ.

Nằm ngay vị trí giáp ranh 2 thành phố trẻ năng động là TP Thủ Đức và TP Dĩ An, cư dân Bcons City tiếp cận hệ thống tiện ích dịch vụ chất lượng của 2 khu vực này. Một loạt các khu vui chơi, giải trí, mua sắm cùng hệ thống y tế, giáo dục hàng đầu, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại.

Không gian cho người yêu chất sống xanh

Bcons City thu hút sự quan tâm của khách hàng, đó là nhờ vào ưu thế sở hữu 2 lớp mảng xanh rộng lớn. Cụ thể, liền kề khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, Bcons City thừa hưởng không khí trong lành từ "lá phổi xanh" hơn 600ha và hệ thống hồ đá tự nhiên nơi đây.

Với nỗ lực mang thiên nhiên đến từng ngõ ngách cuộc sống, chủ đầu tư đã bố trí hàng loạt công viên rải đều giữa các tòa tháp, phủ xanh ven đường nội khu và lối dạo bộ... cư dân tận hưởng một không gian xanh mát, trong lành, ngay giữa cuộc sống nhộn nhịp.

Tháp Green Topaz là tòa tháp được xây dựng đầu tiên trong khu phức hợp Bcons City, chiếm ưu thế đặc biệt khi 80% căn hộ nơi đây có view nhìn ra không gian cây xanh và hồ đá khoáng đạt.

Không chỉ điều hòa không khí, mang lại sự tươi mát cân bằng cuộc sống, tầm nhìn view hồ còn mang ý nghĩa về phong thủy. Bất động sản view hồ thu hút người mua, nhiều khách hàng đánh giá cao tháp Green Topaz.

Hệ thống tiện ích đẳng cấp

Lấy cảm hứng từ mô hình "thành phố trong thành phố", Bcons City được đầu tư 26 tiện ích hiện đại, phục vụ mọi mặt đời sống cư dân. Các shophouse trải dài các tuyến đường nội khu và trung tâm thương mại, khách sạn 4 sao, phục vụ nhu cầu kinh doanh, mua sắm; hệ thống trường học các cấp chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu giáo dục hàng đầu; hồ bơi, khu BBQ, khu thể thao đa năng... phục vụ nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe.

Kết nối với khu vực, nội khu sôi động với hạ tầng hiện đại, Bcons City hứa hẹn sẽ trở thành phố thương mại sầm uất bậc nhất TP Dĩ An.

Thiết kế thông minh tối ưu diện tích

Với thiết kế thông minh đương đại, tất cả căn hộ của Bcons City đều có ban công đón gió và ánh sáng, mang đến không gian thoáng đãng, tràn đầy năng lượng. Với diện tích 50m2, bằng lối kiến trúc tinh tế, căn hộ có đầy đủ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, biệt lập giữa các phòng, cũng không tạo cảm giác gò bó.

Giá chỉ 34 triệu/m2

Chủ đầu tư cho biết, trong bối cảnh giá căn hộ tăng cao, trung bình gấp 20 lần thu nhập của người trẻ, nguồn cung thị trường khan hiếm phân khúc nhà ở vừa túi tiền, thì phải mất nhiều năm tích lũy, giới trẻ mới có thể hoàn thành giấc mơ an cư. Với mức giá chỉ 34 triệu/m2, cùng với chính sách thanh toán linh hoạt, ngân hàng giải ngân 70%, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc, việc sở hữu căn nhà đầu tiên ở Bcons City trở nên dễ dàng hơn.

Được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín

Đặt chữ "Tín" làm tôn chỉ hoạt động, Tập đoàn Bcons cho biết luôn nỗ lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ, pháp lý chuẩn chỉnh, đúng cam kết với khách hàng.

Một loạt chuỗi dự án đã triển khai mang thương hiệu Bcons đã được thị trường đón nhận chính là bảo chứng cho năng lực và uy tín của Tập đoàn. "Vì vậy, khách hàng an tâm khi chọn mua sản phẩm do Bcons đầu tư và phát triển. Bcons City chính là giải pháp cho an cư dài lâu ngay khu vực cửa ngõ TP Dĩ An và TP Thủ Đức", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

