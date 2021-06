Những căn hộ đẳng cấp xứng tầm thế giới tại Hạ Long

Dân trí 50 triệu USD là mức định giá cho căn hộ nghỉ dưỡng tại The Mansions at Aqualina (Mỹ) bởi yếu tố nhìn ra bãi biển Miami. Những căn hộ Tour Odéon Penthouse (Monaco) hướng trực diện biển có mức giá lên tới 387 triệu USD, là căn hộ đắt nhất thế giới.

Tại Việt Nam, những căn hộ nghỉ dưỡng tại Best Western Premier Sapphire Ha Long với tầm nhìn trực diện và ôm trọn vị trí đẹp nhất vịnh biển kỳ quan cũng đang được dự báo sẽ nhanh chóng lọt vào bộ sưu tập căn hộ xứng tầm thế giới cùng mức định giá "khủng".

Sự đắt giá của những căn hộ ven biển Hạ Long

Tiềm năng của mảnh đất sở hữu vịnh kỳ quan đã đưa Hạ Long nằm trong danh sách điểm đến của những ông lớn trong lĩnh vực bất động sản. Nhờ sức hấp dẫn "có một không hai" của mảnh đất vịnh kỳ quan mà trong chiến lược đầu tư kinh doanh, những nhà phát triển bất động sản định hướng chọn Hạ Long trở thành "cứ điểm" của những dự án nghỉ dưỡng trọng điểm. Đó cũng là lý do mà những thương hiệu kiến trúc quốc tế hàng đầu thế giới về đây hội tụ trong khát vọng kiến tạo những sản phẩm xứng tầm với kỳ quan thế giới của các ông lớn bất động sản.

Những căn hộ ven biển luôn đắt giá bởi tầm nhìn triệu đô.

Điển hình như Best Western Premier Sapphire Ha Long - dự án của chủ đầu tư DOJILAND. Ngay từ tên gọi với ý nghĩa như viên ngọc biển vô giá đã cho thấy tâm huyết và khát vọng của nhà phát triển bất động sản này.

Với một dự án đang sở hữu vị trí đẹp nhất Hạ Long, DOJILAND đã sẵn sàng bắt tay với 3 thương hiệu tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới là Tange Associates (Nhật Bản), LJ-ASIA (Brazil), West Green Design (Canada) với kỳ vọng mang đến một công trình xứng tầm với vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, sánh ngang cùng căn hộ đẳng cấp trên thế giới.

Dựa trên chuẩn mực quốc tế, 20 căn hộ VIP cuối cùng được DOJILAND tung ra thị trường vào thời điểm tháng 4 được đánh giá là siêu phẩm hoàn hảo, không tì vết trong lĩnh vực địa ốc. Không gian nghỉ dưỡng cùng thiết kế nội thất chuẩn 5 sao sẽ chạm đến từng giác quan, mang đến những cung bậc xúc cảm trong trải nghiệm đẳng cấp của du khách.

Tầm nhìn hướng biển của những căn hộ VIP Best Western Premier Sapphire Ha Long.

Best Western Premier Sapphire Ha Long còn là dự án nằm trên quỹ đất vàng duy nhất sót lại tại khu vực Bến Đoan, vị trí kết nối cung đường bao biển đẹp nhất Hạ Long, nơi bất động sản chưa bao giờ ngừng tăng giá. Đây là lý do khiến cho những căn hộ nghỉ dưỡng ven biển tại Best Western Premier Sapphire Ha Long trở nên đắt giá nhờ yếu tố "độc nhất vô nhị".

Best Western Premier Sapphire Ha Long: Sự đầu tư vào đẳng cấp

Ông Nguyễn Quang Minh (một nhà đầu tư với nhiều năm kinh nghiệm tại Hạ Long, Quảng Ninh) đã từng dự báo: "Mức giá của những căn hộ có tầm nhìn ôm trọn ra biển sẽ đưa 20 căn VIP Best Western Premier Sapphire Ha Long sớm nằm trong bộ sưu tập "căn hộ có giá đắt đỏ". Bởi thực tế cho thấy, ngay cả trên thế giới, những căn hộ ven biển được xây dựng ở các thành phố nổi tiếng thế giới với kiến trúc độc đáo, nội thất hoàn hảo đều sở hữu mức giá từ hàng chục đến trăm triệu USD".

Nhờ góc view hướng trực diện ra biển đưa căn Tour Odéon Penthouse trở thành căn hộ đắt nhất thế giới.

Trong khi đó, 20 căn hộ VIP Best Western Premier Sapphire Ha Long đều hội tụ đầy đủ các tiêu chí của những căn hộ đẳng cấp thế giới từ thiết kế độc đáo trong không gian nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao đến tầm nhìn bao trọn vịnh Hạ Long. Best Western Premier Sapphire Ha Long cũng là dự án độc tôn sót lại nằm ở vị trí có tầm nhìn hướng trọn vẹn vịnh kỳ quan.

Sức hấp dẫn của Best Western Premier Sapphire Ha Long còn đến từ thương hiệu vận hành khách sạn nổi tiếng trên thế giới Best Western Premier. Đây chính là "bảo chứng" đảm bảo chất lượng dịch vụ vận hành của khách sạn theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm hài lòng cho chủ nhân tinh hoa.

Không gian nghỉ dưỡng xa hoa với góc nhìn trực diện ra vịnh kỳ quan.

"Chắc chắn những căn hộ VIP mà DOJILAND đang tung ra với đẳng cấp chuẩn quốc tế sẽ khiến giới nhà giàu săn tìm. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu vì theo nguyên tắc đầu tư, sự "độc nhất" trong bất động sản luôn là yếu tố tạo ra sự tăng giá bền vững của căn hộ theo thời gian" - nhà đầu tư này cho hay.

Theo thông tin tiết lộ từ chủ đầu tư DOJILAND, đợt mở bán lần này là những cơ hội cuối cùng để các nhà đầu tư sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng ven biển tại vị trí kim cương bên bờ Vịnh Hạ Long.

DOJILAND cũng dành chính sách tri ân đặc biệt hấp dẫn cho những chủ nhân cuối cùng của căn hộ nghỉ dưỡng VIP. Theo đó, chủ đầu tư công bố chương trình cho thuê cam kết lợi nhuận không thấp hơn 8%/năm trong 3 năm đầu. Từ năm thứ 4, tỷ lệ chia sẻ 90% lợi nhuận từ chương trình ủy thác cho thuê sẽ mang đến cho khách hàng dòng tiền sinh lời đều đặn. Đặc biệt, với khách hàng không nhận thu nhập tiền thuê 3 năm đầu, mức chiết khấu lên tới 18% giá bán căn hộ. Không chỉ được nhận khoản tiền lợi nhuận đều đặn, những chủ nhân của Best Western Premier Sapphire Ha Long tiếp tục được đặc quyền sử dụng 15 đêm nghỉ dưỡng miễn phí. Dự án đã sẵn sàng đi vào vận hành trong quý II năm nay nên những khách hàng sẽ được "thụ hưởng" ngay giá trị sinh lời từ cho thuê của những căn hộ đẳng cấp.

Hotline: 1800 6918

Website: www.bestwesternpremiersapphirehalong.vn

Địa chỉ dự án: Số 1, đường Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH Phát triển & Kinh doanh BĐS WeLand.

Trường Thịnh