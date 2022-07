Nhiều nhà đầu tư tìm bất động sản nghỉ dưỡng ở "Siêu thành phố biển"

Đáp ứng nhu cầu đầu tư, nghỉ dưỡng của nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, cả ở miền Bắc và Nam, trong đó có chủ thương hiệu thời trang cao cấp - Chương Tailor và MC Thanh Thảo Hugo cùng chồng doanh nhân, Siêu thành phố Biển - Du lịch - Sức khỏe NovaWorld Phan Thiet được kiến tạo để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đến tiềm năng sinh lời cùng giá trị sống đẳng cấp và tiện nghi cho khách hàng trong tương lai.

NovaWorld Phan Thiet được định vị là "Siêu thành phố Biển - Du lịch - Sức khỏe" (Ảnh: NovaWorld Phan Thiet).

Địa điểm "vàng" thu hút nhà đầu tư hai miền Nam Bắc

Theo ông Chương Tailor - một doanh nhân sinh sống tại Hà Nội, sau 3 năm quay trở lại Phan Thiết, ông thấy bất ngờ và choáng ngợp từ giây phút đầu tiên đặt chân đến NovaWorld Phan Thiet. "Cứ ngỡ như đang lạc giữa một thành phố nào đó ở Mỹ hay châu Âu", doanh nhân Chương Tailor chia sẻ sau khi lái xe dọc các tuyến phố shophouse đầy màu sắc, khu nhà mẫu Florida, chơi golf tại sân golf chuẩn PGA đẳng cấp và chứng kiến sự sôi động, sức sống ngày càng rõ nét tại siêu thành phố biển.

Vừa qua, doanh nhân Chương Tailor cùng gia đình đã có chuyến tham quan nghỉ

Ông Chương bật mí, vì là chủ thương hiệu thời trang veston cao cấp hàng đầu Việt Nam nên ông thường có yêu cầu cao về sự tỉ mỉ và chỉn chu. Vậy nên khi đầu tư vào bất kỳ dự án hay công việc nào, doanh nhân này cũng đều xem xét rất kỹ lưỡng. Sau chuyến tham quan "Siêu thành phố biển", ông Chương Tailor đã cảm nhận được sự đầu tư bài bản cùng tâm huyết của chủ đầu tư Novaland. Điều đó thể hiện thương hiệu thật, chất lượng thật và giá trị thật ở hệ sinh thái được quy hoạch hoàn thiện cũng như từng tiện ích mà ông và gia đình có dịp trải nghiệm.

Doanh nhân Chương Tailor thích thú khi trải nghiệm cụm sân golf PGA 36 hố độc quyền tại NovaWorld Phan Thiet

Cũng giống ông Chương, do tính chất công việc bận rộn của hai vợ chồng, cùng lịch học dày đặc của Dâu và Bòn Bon khiến gia đình MC Thanh Thảo Hugo ít có thời gian nghỉ dưỡng, du lịch cùng nhau. Nhân dịp hè đến, cả nhà nữ MC cùng hội bạn thân đã lựa chọn NovaWorld Phan Thiet lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dưỡng tại vùng biển xanh - cát trắng - nắng vàng.

Ưu điểm khiến cả gia đình thích thú khi đến NovaWorld Phan Thiet là hệ tiện ích đẳng cấp, đa dạng thỏa mãn được nhu cầu vui chơi giải trí của nhiều thế hệ

"Trong suốt chuyến đi, các con tôi đã có các hoạt động vui chơi tại công viên giải trí Circus Land, còn ông bà và bố mẹ thì đi dạo tận hưởng không khí biển tại Miami Bikini Beach, cả nhà cùng ăn uống, mua sắm tại tuyến shophouse ven biển. NovaWorld Phan Thiet vừa vặn đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của các thành viên trong gia đình và mang đến một mùa hè đầy sôi động, chất lượng cho các con", MC Thanh Thảo nói.

NovaWorld Phan Thiet - tâm điểm đầu tư

Tọa lạc tại xã Tiến Thành (Phan Thiết) với quy mô lớn cùng quy hoạch bài bản, NovaWorld Phan Thiet đang là điểm đến thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư từ Bắc vào Nam, nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khí hậu trong lành và tiềm năng gia tăng giá trị tại thị trường phía Nam.

Là điểm đến du lịch hấp dẫn, NovaWorld Phan Thiet được đánh giá mang đến tiềm năng sinh lời trong tương lai.

Trên quy mô 1.000 ha cùng 7 km bờ biển trải dài, NovaWorld Phan Thiet sở hữu đa dạng loại hình sản phẩm. Trong đó, boutique shoptel, shop villa golf, shophouse là các dòng sản phẩm thương mại nổi bật, thu hút dòng tiền đầu tư lớn trong thời gian gần đây bởi tiềm năng kinh doanh. Các sản phẩm này thừa hưởng từ hệ tiện ích đẳng cấp "all in one", từ vui chơi, mua sắm đến các hoạt động thể thao giải trí, nổi bật như: Công viên biển Miami Bikini Beach 16 ha, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, công viên giải trí đa chủ đề 25 ha, trung tâm thi đấu - biểu diễn ARENA trong nhà với 10.000 chỗ ngồi…, cùng hàng loạt các khách sạn, resort vận hành bởi các thương hiệu quốc tế.

Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm tại đây còn sở hữu thiết kế kiến trúc độc đáo cùng công năng đa dạng, vị trí đắc địa trên các trục đường lớn kết nối đa trải nghiệm, đón đầu một lượng khách lớn đến tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng NovaWorld Phan Thiet.