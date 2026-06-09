Nhiều người Hà Nội tìm đến trung tâm mới phía Tây để nâng tầm chất lượng sống

Tại khu Tây, Vinhomes Wonder City - dự án vừa được vinh danh “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam” là điểm đến có thể đáp ứng nhu cầu đó nhờ hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, không gian xanh và khả năng kết nối thuận tiện.

Từ “gần trung tâm” đến “sống chất lượng”

Nhiều năm trước, một chốn an cư lý tưởng thường được đo bằng khoảng cách tới lõi nội đô: đi vào trung tâm mất bao lâu, cách các tuyến phố lớn bao xa. Tuy nhiên, khi mật độ đô thị ngày càng cao, những lợi thế vị trí truyền thống bắt đầu bộc lộ nhiều bất cập.

Sở hữu căn nhà tại khu vực Đống Đa, TP Hà Nội, gia đình anh Trần Đức Hoàng (42 tuổi), vẫn đối mặt với nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

“Nhà ở khu vực cũng gọi là trung tâm nhưng ngõ nhỏ, mỗi ngày tôi phải đi bộ hơn 500m để lấy ô tô. Bố mẹ già quanh quẩn trong nhà vì bước ra ngõ là xe cộ chen chúc, không có không gian để tập thể dục. Các con muốn đạp xe hay đi bơi, cả nhà lại phải chở nhau đi tìm chỗ”, anh Hoàng chia sẻ.

Từ những bất tiện đó, gia đình anh bắt đầu tìm kiếm một không gian sống mới ở phía Tây Hà Nội. Với anh, rời phố cũ không phải là rời bỏ trung tâm, mà là lựa chọn nơi sống có nhà thấp tầng rộng rãi, đường nội khu thông thoáng, chỗ đỗ xe thuận tiện, công viên cho người già vận động và sân chơi an toàn cho trẻ nhỏ.

Sự thay đổi trong tư duy của những khách hàng như anh Hoàng phản ánh xu hướng trên thị trường. Người mua nhà sẵn sàng đi xa phố cũ để đổi lấy chất lượng sống tốt hơn.

Vinhomes Wonder City nằm trong xu hướng đó. Đại đô thị tại phía Tây Hà Nội được quy hoạch theo mô hình sống đồng bộ, nơi cư dân có thể tiếp cận nhiều tiện ích và trải nghiệm trong bán kính gần. Thay vì phụ thuộc vào nội đô, cư dân có thể tìm thấy các nhu cầu sống, vui chơi, mua sắm, vận động và thư giãn ngay bên cạnh nhà.

Hệ cảnh quan xanh, mặt nước và công viên liên hoàn giúp Vinhomes Wonder City định hình chuẩn sống xanh tại phía Tây Hà Nội (Ảnh: Vinhomes).

Khi “trung tâm” được đo bằng quỹ thời gian sống

Với cư dân đô thị, một ngày thường bị chia nhỏ bởi nhiều quãng di chuyển: đưa đón con, đi siêu thị, tìm nơi vui chơi, ăn uống hoặc đưa ông bà đi dạo. Khi mỗi nhu cầu nằm ở một điểm khác nhau, “sống trung tâm” không hẳn đồng nghĩa với thuận tiện.

Vinhomes Wonder City đưa ra cách tiếp cận khác: tích hợp nhiều nhu cầu thiết yếu vào cùng một không gian đô thị. Với mật độ xây dựng 26,7%, dự án dành 24,9ha cho cây xanh - mặt nước, nổi bật là tổ hợp công viên 19ha gồm Adventure Park, Athletic Park, Wellness Park và BBQ Park.

Trên toàn đại đô thị, 99 tiện ích được bố trí khắp nơi, từ quảng trường sự kiện, sân chơi sáng tạo, không gian thư giãn đến các khu tương tác cho nhiều lứa tuổi. Cư dân không chỉ có nơi để ở, mà có một hệ sinh thái phục vụ vận động, vui chơi, mua sắm, học tập và chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà.

Không gian vui chơi ngoài trời tại Vinhomes Wonder City góp phần hình thành nhịp sống cư dân trong đại đô thị (Ảnh: Vinhomes).

Mô hình “all-in-one” (tất cả trong một) tiếp tục được hoàn thiện với trường học Vinschool, phòng khám Vinmec, khu vui chơi - mua sắm Vincom và tiêu chuẩn quản lý, vận hành từ Vinhomes. Khi mọi nhu cầu được đưa về trong bán kính gần, cư dân tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển mỗi ngày.

Ở góc nhìn này, Vinhomes Wonder City không chỉ cạnh tranh bằng số lượng tiện ích, mà bằng khả năng biến tiện ích thành một phần tự nhiên của nhịp sống. Công viên không chỉ để ngắm, mà để đi bộ mỗi ngày; khu vui chơi không chỉ dành cho cuối tuần, mà là nơi trẻ vận động thường xuyên; trung tâm thương mại không chỉ để mua sắm, mà là điểm hẹn của gia đình trong cùng một hành trình.

Song song với đó, hạ tầng khu Tây đang hoàn thiện giúp cư dân duy trì kết nối thuận tiện với các khu vực trong thành phố. Các trục Đại lộ Tây Thăng Long, Vành đai 4, nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long và metro Nhổn - ga Hà Nội dự kiến hoàn thiện trong giai đoạn 2026-2028, được kỳ vọng cải thiện đáng kể khả năng di chuyển tới lõi đô thị, sân bay, các khu công nghệ cao và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Đại lộ Tây Thăng Long tăng tốc thi công, khi về đích sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Tây tới Tây Hồ chỉ còn 15 phút (Ảnh: Văn Đoan).

Bên cạnh không gian sống đồng bộ, Vinhomes Wonder City còn khẳng định vị thế khi lọt “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Đây là sự ghi nhận cho một đại đô thị có sức hút an cư, đầu tư cùng dư địa phát triển và tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

Cuộc dịch chuyển về phía Tây không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang trở thành lựa chọn an cư của nhiều gia đình. Rời phố cũ về Vinhomes Wonder City không phải là sự đánh đổi, mà là bước tiến để nâng tầm chất lượng sống trong một đại đô thị xanh, đủ đầy và kết nối.