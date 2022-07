Nhà đầu tư miền Bắc hứng thú với đô thị quy mô lớn của Novaland

Đô thị quy mô lớn đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư đất Bắc

Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư phía Bắc rất quan tâm đầu tư vào các bất động sản (BĐS) tại các đô thị quy mô lớn phía Nam. Với họ, một vị trí được đánh giá tiềm năng, không nhất thiết phải gắn liền với trung tâm các thành phố lớn mà phải có lợi thế về giao thông, tiện ích ngoại khu hoặc đón đầu các công trình hạ tầng trọng điểm. Họ ưu tiên những tài sản có tỷ suất sinh lời cao, đồng thời phải có thanh khoản tốt.

Theo thống kê của batdongsan.com về hành vi tìm kiếm của người dùng, 46% nhà đầu tư Hà Nội có xu hướng tìm kiếm cơ hội đầu tư BĐS tại các thị trường tỉnh thành xa. Thị trường ghi nhận khuynh hướng "Nam tiến" từ cả người mua cá nhân lẫn nhà đầu tư chuyên nghiệp theo nhóm, đặc biệt tại các dự án quy mô lớn có hệ sinh thái đa dạng, đầy đủ tiện ích và kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện.

Nhà đầu tư Phan Thị Ngọc yêu thích khí hậu ôn hòa của Phan Thiết, nơi nghỉ dưỡng lý tưởng để tránh cái lạnh của miền Bắc cũng như cái nóng của Sài Gòn. Thời tiết nắng ấm 4 mùa của thành phố biển xinh đẹp đã khiến nữ doanh nhân quyết định đầu tư second home tại NovaWorld Phan Thiet - một đô thị du lịch đang nhận được nhiều sự quan tâm do Novaland phát triển. Chị chia sẻ thêm: "Tôi từng nghĩ Phan Thiết là khá xa, nhưng khi hạ tầng giao thông sân bay - cao tốc hoàn thiện thì nhà tôi bay từ miền Bắc hay di chuyển từ Sài Gòn cũng đều rất gần. Sắp tới tôi sẽ dành nhiều thời gian để về second home này để hưởng thụ khí hậu, môi trường sống tuyệt vời cũng như hệ tiện ích rất đầy đủ tại NovaWorld Phan Thiet".

NovaWorld Phan Thiet - siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe với quy mô 1.000 ha đang dần rõ nét, đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 với nhiều tiện ích dịch vụ đa dạng.

NovaWorld Phan Thiet thuyết phục nhà đầu tư với hệ sinh thái đẳng cấp như sport comlex, khu vui chơi Circus Land, công viên nước Florida Water Park, ẩm thực tại quảng trường biển Miami Bikini Beach, phòng khám Nova Clinic…

Chị Ngọc cho biết trong tương lai sẽ tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư thêm các sản phẩm second home khác tại đô thị quy mô lớn của Novaland bởi uy tín từ tốc độ xây dựng và đảm bảo giá trị gia tăng bền vững nhờ các tiện ích dịch vụ đủ đầy.

Hội tụ các "yếu tố vàng" chinh phục khách hàng

Các đô thị quy mô lớn do Novaland phát triển với mô hình "all in one" đang dần chiếm được tình yêu của nhà đầu tư đất Bắc bởi vị trí địa lý thuận tiện cùng hạ tầng giao thông đồng bộ, hệ sinh thái tiện ích cũng đã dần hoàn thiện.

Sự kiện giới thiệu các dự án đô thị quy mô lớn của Novaland tại Hà Nội vào ngày 20/7.

Có thể kể đến là khu đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet với đầy đủ tiện ích từ vui chơi, mua sắm đến hoạt động thể thao giải trí mang lại trải nghiệm đặc sắc cho nhà đầu tư, du khách.

Anh Hùng (Hà Nội) lần đầu tiên đến NovaWorld Phan Thiet đã rất hào hứng khi tham quan khu biệt thự florida, dãy shophouse, trải nghiệm sân golf PGA độc quyền 36 hố… Anh đặc biệt thích dãy shophouse nhiều màu sắc, hội tụ nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế từ mua sắm đến ăn uống. Anh cho biết mình tin chọn các sản phẩm bất động sản do Novaland phát triển, đồng thời đánh giá cao về tiềm năng và tính thanh khoản của khu đô thị này, đặc biệt là khi sân bay Phan Thiết và tuyến cao tốc đi vào khai thác.

Ngoài ra khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City phía Đông TPHCM được Novaland triển khai trên quy mô 1.000 ha cùng lợi thế sông nước bao bọc, dự án dành đến 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh mang một màu sắc mới lạ cũng ghi điểm với nhà đầu tư phía Bắc.

Aqua City có bến du thuyền đẳng cấp 5 sao, khu tổ hợp thể thao rộng 2,2 ha, trung tâm thương mại mua sắm Aqua Central Mall, hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế…

Anh Nguyễn Văn Đạt - một nhà đầu tư bất động sản đến từ Nam Định chia sẻ: "Tôi đã quyết định đầu tư ngay khi đặt chân đến Aqua City vì quá ấn tượng với quy mô và vị trí của dự án cùng với mức giá khá hợp lý. Ngay sát TPHCM có một khu đô thị hoàn chỉnh với nhiều dịch vụ, tiện ích đẳng cấp như vậy thì quả là hiếm có".

Theo các chuyên gia BĐS, nhiều nhà đầu tư miền Bắc có tâm lý chuộng sự chắc chắn, bền vững nhưng cũng dạn dầy kinh nghiệm. Khi đầu tư, họ thường nghiên cứu, lựa chọn rất kỹ lưỡng. Đó là lý do các khu đô thị có quy mô rộng lớn với hệ tiện ích đa dạng, đẳng cấp, kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện sẽ nhanh chóng "lọt mắt xanh" của những nhà đầu tư sành sỏi.