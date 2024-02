Người Hà Nội quan tâm đất nền, người TPHCM thờ ơ?

Theo báo cáo thị trường bất động sản của nhiều đơn vị nghiên cứu, bức tranh tổng thể của thị trường đã có những điểm sáng.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) nêu thị trường bất động sản hiện nay dù chưa đủ lực để "vượt dốc", nhưng phần nào đã thoát khỏi trạng thái "mất phanh".

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 1 vừa qua của PropertyGuru Việt Nam cho thấy, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, lượng tin đăng bán bất động sản giảm khoảng 19% so với tháng 12/2023, chủ yếu do nguồn cung sản phẩm mới trên thị trường khá hạn chế.

Điểm sáng là so với cùng kỳ năm 2023, mức độ quan tâm trên thị trường tăng khoảng 66%. Chỉ báo này cho thấy tâm lý thị trường đã có những chuyển biến theo hướng tích cực. Mức độ quan tâm trong tháng 1 giảm khoảng 1% so với tháng 12/2023 nhưng tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023.

Một góc dự án nhà ở thấp tầng ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Tại thị trường Hà Nội, dù lượng tin đăng giảm khá mạnh nhưng mức độ quan tâm chỉ giảm nhẹ 1-2% ở các loại hình. Với riêng đất nền, mức độ quan tâm tăng 6% so với tháng 12/2023. Dữ liệu trên được cho là chỉ báo cho thấy người tìm kiếm vẫn luôn quan tâm thị trường bất động sản và chờ đợi cơ hội, đặc biệt với kênh đầu tư đất nền vốn đã im ắng kéo dài.

Thị trường TPHCM biến động mạnh hơn về lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm so với thị trường Hà Nội.

Cụ thể, bất động sản bán ghi nhận sự sụt giảm cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm ở hầu hết các loại hình. Trong đó, tin đăng đất nền giảm sâu nhất với 23%, tiếp theo là nhà riêng và chung cư lần lượt 15% và 10%. Mức độ quan tâm các loại hình này cũng giảm sâu hơn Hà Nội, lần lượt 8% và 6%.

Ngoài 2 thành phố lớn, tại thị trường tỉnh, Hải Phòng là thị trường có mức độ quan tâm tăng 3% so với tháng 12 trong khi lượng tin đăng giảm 5%. Bình Dương ghi nhận lượng tin đăng bán giảm khá mạnh so với tháng 12 với 15% nhưng mức độ quan tâm chỉ giảm khoảng 5%. Mức độ quan tâm cũng giảm 2% ở thị trường Đà Nẵng và lượng quan tâm giảm khoảng 7%.

Thị trường bất động sản Khánh Hòa có nhiều sắc xanh nhất so với phần còn lại, khi nhu cầu tìm kiếm biệt thự và chung cư tăng lần lượt 7% và 4% so với tháng trước. Lượng tin đăng loại hình chung cư bán cũng tăng nhẹ khoảng 1%.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, cho rằng, 2024 sẽ là một năm thách thức đối với ngành bất động sản. Tuy nhiên, những thách thức này cũng mở ra các cơ hội lớn để thị trường tăng tốc trong thời gian tới. "Có thể thấy, việc ra hàng của nhiều dự án mở bán cuối năm 2023 cho thấy thị trường bất động sản đang trên đà phục hồi", ông Đính dẫn chứng.

Cùng với đó, các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, hành lang pháp lý cũng đang hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường thời gian tới. Các thông tin tích cực này sẽ là tiền đề cho thị trường địa ốc cất cánh.

Bên cạnh đó, theo ông Đính, đã có nhiều hơn các nhà đầu tư bắt đầu hành trình "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá "hời", còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai.

Nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng và tiếp tục là phân khúc được lựa chọn hàng đầu.